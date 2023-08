Benetti torna al salone nautico di Cannes

In Costa Azzurra in occasione dello «Yachting Festival 2023», dal 12 al 17 settembre, un ritorno di eccellenza nell’anno del suo 150° anniversario

Nell’anno del suo 150° anniversario, pietra miliare nella storia del Cantiere, Benetti torna sulla Croisette, dal 12 al 17 settembre, per lo Yachting Festival di Cannes che si svolge tra Vieux Port e Port Canto e apre ufficialmente la stagione nautica 2023/2024 per rappresentare l’identità del patrimonio culturale e dell’eccellenza Made in Italy. In mostra a Cannes, alcuni tra i modelli che meglio rispecchiano lo spirito innovativo e elegante del marchio: Motopanfilo 37M, Oasis 34M e Oasis 40M, questi ultimi due appartenenti alla famiglia «Oasis», yacht pensati per un’esperienza di navigazione a contatto ancora più stretto con il mare.

Motopanfilo 37M M/Y «Alluria»

M/Y «Alluria» è la quinta unità del modello Motopanfilo 37M, yacht sospeso nel tempo e omaggio alle navette degli anni ’60 riviste in chiave contemporanea. Il design degli esterni, progettati da Benetti con Francesco Struglia, riprende le forme e lo stile di un tempo e unisce scafo e sovrastruttura in un unico elemento armonico, per un’immagine d’insieme di estrema eleganza ed equilibrio delle forme. Gli interni, disegnati da Lazzarini Pickering Architetti, presentano soluzioni tecniche e stilistiche moderne, in linea con le esigenze degli armatori contemporanei. Loro Piana Interiors ha «vestito» gli interni, caratterizzati da un’eleganza senza tempo e arredati con i materiali classici dell’estate e del mare, primo fra tutti il lino, nei toni del bianco, blu e malachite.

A conferma dell’impegno di Benetti nella salvaguardia dell’ambiente, M/Y «Alluria» è dotato di sistema SCR in grado di abbattere le emissioni NO x e quindi l’impatto inquinante sull’ambiente.

Oasis 34M M/Y «Opus»

Accanto al Motopanfilo 37M, sarà esposto M/Y «Opus», la sesta unità della linea Oasis 34M. Oasis è la famiglia di yacht che meglio esprime lo spirito innovativo di Benetti con la soluzione Oasis Deck®, capace di creare un collegamento diretto tra gli ambienti interni e la beach area per un contatto più diretto con il mare. Con gli esterni disegnati dallo studio inglese RWD e gli interni progettati dallo studio di architettura newyorkese Bonetti&Kozerski, M/Y «Opus» presenta un concept dalla forte carica innovativa capace di soddisfare pienamente le esigenze degli armatori di oggi che scelgono di vivere a stretto contatto con la natura e il mare.

Oasis 40M M/Y «Oreos»

Ad accompagnare M/Y «Opus», un altro yacht della linea Oasis. Benetti porta in mostra al Salone di Cannes M/Y «Oreos», yacht di 40 metri pensato per una clientela dallo stile di vita dinamico e informale. Questo 40 metri è un’oasi chic di benessere che offre una connessione autentica e continua con l’ambiente circostante, unita a una totale indipendenza. Tratto distintivo di questo modello, oltre al caratteristico Oasis Deck® di cui è dotato, è il Sun Deck. Questa zona conviviale si divide tra area relax, sala da pranzo outdoor e area lounge con la peculiarità di una porta finestra a tutta altezza posta tra l’area dining e il lounge bar. Un elemento funzionale per riparare dal vento durante le crociere e rendere la navigazione ancora più confortevole.

Benetti «The House of Yachting»

Fondato nel 1873, Benetti è lo storico cantiere italiano specializzato in yacht di lusso, icona di uno stile senza tempo e di eccellenza nella costruzione. Ogni yacht è unico, realizzato in base ai desideri del proprio Armatore. Benetti progetta, costruisce e commercializza imbarcazioni in composito da 34 a 44 metri, e imbarcazioni in alluminio e acciaio da 37 fino a oltre 100 metri. Sono 6 le categorie della gamma: Class, Oasis, B.Yond, B.Now, B.Century e Custom.

Parte del Gruppo Azimut|Benetti, leader mondiale del settore, Benetti impiega solo personale altamente specializzato nell’unità produttiva di Livorno, nell’headquarter di Viareggio e negli uffici di Fort Lauderdale, Dubai, Hong Kong, e Londra.

[ Marino Collacciani ]