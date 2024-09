Volvo: il nuovo infotainment per i modelli full-electric EX90 ed EX30

Questo sistema di nuova generazione di Volvo semplifica il complicato e aiuta l’utilizzatore a gestire l’auto in modo sicuro, consapevole e piacevole

La filosofia della semplificazione e la nuova, conseguente esperienza di utilizzo non sarà limitata al prestigioso SUV Volvo XC90 ma, grazie a un semplice aggiornamento software in modalità over-the-air, sarà estesa a milioni di automobilisti in tutto il mondo, un’operazione in linea con la strategia di Volvo Cars per il miglioramento delle auto nel corso del tempo grazie a regolari aggiornamenti del software in modalità over-the-air.

I circa 2,5 milioni di clienti in tutto il mondo, alla guida di Volvo con Google integrato costruite a partire dal 2020*, potrà usufruire gratuitamente di un aggiornamento della configurazione infotainment che sarà gradualmente distribuito nel corso del 2025 e che la Casa svedese considera come uno più completi mai realizzati da un costruttore di automobili.

I punti di forza dell’aggiornamento

Nuovo schermo centrale più grande, da 11,2 pollici;

Aumento del 21% la densità di pixel (garantisce una nitidezza di visualizzazione ancora Maggiore);

(garantisce una nitidezza di visualizzazione ancora Maggiore); Contenuti sullo schermo : le app e i comandi più utilizzati, come le mappe, i media e il telefono, sono ora disponibili nella schermata iniziale, con la stessa configurazione dei modelli elettrici Volvo più recenti. Ciò significa che occorrono meno tocchi sullo schermo per raggiungere le funzioni che si usano più spesso. Ad esempio, se si stanno seguendo le indicazioni di navigazione e si vuole cambiare brano musicale, non è più necessario uscire da Google Maps per accedere alla funzione multimediale. È già a disposizione dell’utente;

: le app e i comandi più utilizzati, come le mappe, i media e il telefono, sono ora disponibili nella schermata iniziale, con la stessa configurazione dei modelli elettrici Volvo più recenti. Ciò significa che occorrono meno tocchi sullo schermo per raggiungere le funzioni che si usano più spesso. Ad esempio, se si stanno seguendo le indicazioni di navigazione e si vuole cambiare brano musicale, non è più necessario uscire da Google Maps per accedere alla funzione multimediale. È già a disposizione dell’utente; Barra contestuale : cambia la visualizzazione in base alla situazione e mostra le app utilizzate più di recente (e se si sta guidando a bassa velocità, viene visualizzata l’icona delle telecamere esterne, che possono aiutare nelle manovre in spazi ristretti);

: cambia la visualizzazione in base alla situazione e mostra le app utilizzate più di recente (e se si sta guidando a bassa velocità, viene visualizzata l’icona delle telecamere esterne, che possono aiutare nelle manovre in spazi ristretti); Utilizzo ottimizzato del propulsore : a chi guida un’auto ibrida plug-in Volvo offre la possibilità di sfruttare al meglio il propulsore elettrico; selezionando “Modalità di guida” nella schermata iniziale si può accedere facilmente a diverse opzioni, tra cui la modalità “Pura”: se si è in centro città e si vuole guidare utilizzando solamente l’energia elettrica, ora è sufficiente un semplice tocco;

: a chi guida un’auto ibrida plug-in Volvo offre la possibilità di sfruttare al meglio il propulsore elettrico; selezionando “Modalità di guida” nella schermata iniziale si può accedere facilmente a diverse opzioni, tra cui la modalità “Pura”: se si è in centro città e si vuole guidare utilizzando solamente l’energia elettrica, ora è sufficiente un semplice tocco; Gestione flessibile : l’utilizzo di questo sistema di nuova generazione può essere adattato e ridimensionato in funzione delle diverse forme e dimensioni degli schermi, caratteristica che offre ai clienti la più recente esperienza di infotainment di Volvo Cars, indipendentemente dal fatto che guidino una nuova XC90, una EX90 o una XC40 di tre anni fa.

La dichiarazione

Erik Severinson, Chief Product & Strategy Officer di Volvo Cars: “La nostra esperienza di utilizzo di nuova generazione migliorerà in modo significativo l’esperienza del cliente e rappresenta un passo importante nel nostro percorso finalizzato a fornire ai clienti soluzioni tecnologiche incentrate sull’individuo. Ci impegneremo per adeguare in modo continuo e senza soluzione di continuità l’esperienza d’uso alle esigenze dei clienti attraverso funzionalità nuove e potenziate che verranno rilasciate tramite aggiornamenti over-the-air, con lo scopo di migliorare l’auto e l’esperienza d’uso del cliente nel corso del tempo”.

[ Andrea Colomba ]

► *Inclusi i modelli C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country e XC90 con sistema operativo Android.