Tutta da fonti rinnovabili la ricarica elettrica di Drivalia

Ad attestarlo è la Certificazione verde di Enel Energia. La rete di ricarica della società di Drivalia conta in Italia 1.500 colonnine di ricarica disponibili per i clienti di CA Auto Bank e Drivalia, oltre che per tutti gli utenti dell’app Drivalia Recharge, e l’energia viene generata da acqua, sole, vento e calore della Terra. Un esempio concreto dell’impegno a favore della transizione energetica

Sostenibilità su tutti i fronti per Drivalia, la società di noleggio, leasing e mobilità del gruppo CA Auto Bank, che ha ricevuto la Certificazione verde di Enel Energia. Un documento che attesta come l’elettricità delle sue 1.500 colonnine di ricarica in Italia provenga al 100% da fonti rinnovabili. Una conferma dell’impegno che la società pone nei confronti dell’ambiente.

A spingere in questa direzione sono le emergenze con cui il cambiamento climatico e l’inquinamento da combustibili fossili ci costringono a fare i conti. Per spingere nella direzione della transizione energetica servono esempi concreti. Importante, quindi, indirizzarsi verso un utilizzo sempre più deciso dell’elettricità generata da fonti rinnovabili. Nel 2023 queste fonti hanno generato il 44% dell’energia elettrica, in particolare vento, sole e acqua. Di pari passo è cresciuta la consapevolezza dei consumatori italiani, il 90% dei quali sostiene che l’energia rinnovabile e la transizione elettrica siano una priorità.

Le scelte virtuose di Drivalia

Per accrescere l’utilizzo di queste fonti è necessario creare un circolo virtuoso tra utenti e produttori di energia: da qui la scelta di Drivalia (www.drivalia.com) di utilizzare, per la sua infrastruttura di ricarica elettrica, solo energia generata da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della Terra. L’attestazione, rilasciata da Enel Energia in virtù del nuovo contratto di fornitura in vigore dal 1° aprile, è certificata dal sistema di «Garanzie di origine» del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in base alla Direttiva CE 2009/28/CE. Ricordiamo che oggi la società conta in totale oltre 1.800 punti di ricarica installati presso tutti gli Store, disponendo della rete elettrificata privata più grande d’Italia.

L’impegno della società del Gruppo CA Auto Bank si concretizza anche nell’offerta di prodotti e servizi legati alla mobilità elettrica – il car sharing elettrico E+Share, la rete di ricarica e+Charge e i parcheggi dedicati e+Park – che insieme compongono la gamma E+Drivalia.

[ Andrea Colomba ]