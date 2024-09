Salone dell’auto di Torino 2024: elogio alla passione

Dal 13 al 15 settembre Torino torna protagonista con il famoso Salone dell’Auto. Molte le iniziative in programma e numerose le Case partecipanti. Un mix che attirerà famiglie e appassionati che decreteranno il successo dell’atteso evento

Sono passati diversi anni dall’ultima edizione torinese del Salone dell’Auto. Per l’esattezza era il 2019 quando a Parco Valentino andava in scena la manifestazione dedicata alla passione per i motori. Negli ultimi anni, a ospitare il Salone ci hanno pensato Milano e Monza, da qui il nome Milano Monza Motorshow, ma di fatto si trattava della medesima iniziativa. Per il 2024 però tutto sembra tornare alle origini e, dietro le sapienti mani di Andrea Levy (foto sotto), Torino torna nuovamente protagonista assoluta, con le sue piazze e le sue strade ricche di storia e fascino.

In questa Torino che fa da palcoscenico, il Salone dell’Auto non perde occasione di stupire gli appassionati di tutto il mondo, intrattenendoli dalle ore 9:00 alle 23:00. A farla da protagoniste saranno naturalmente le auto, appartenenti a diverse epoche e diverse categorie/segmenti. Si va dalle storiche alle elettriche, passando per i più grandi e celebrati capolavori di design. I più smanettoni potranno anche cimentarsi in numerosi test drive, che naturalmente vedono coinvolte le più recenti uscite dei marchi presenti. Al momento hanno già confermato la possibilità di effettuare test drive Nissan, BYD, Tesla, Omoda e Polestar, con orari ridotti che vanno dalle 9:00 alle 19:00.

Il fittissimo programma parte la mattina del 13 settembre, giorno in cui andrà in scena la parata inaugurale.

Qui il programma dettagliato:

ORE 10:00: parata di carrozze dal 1800 in poi trainate da cavalli come da tradizione.

ORE 10:20: parata di vetture dei primi del “900 (dal 1900 in poi) naturalmente spinte dal glorioso motore a scoppio.

ORE 10:45: parata dei prototipi e delle one-off più famose del mondo, create dai più celebri designer e carrozzerie dal 1960 a oggi.

ORE 11:15: Premierè Parade, ovvero parata dedicata ai brand di ultima generazione che mostrano per l’occasione gli ultimi modelli in commercio.

ORE 12:15: parata di auto da corsa di diverse epoche e categorie.

Gli eventi proseguono poi il 14 settembre, anche in questo caso dalle ore 11:00, quando sfileranno i più grandi capolavori di design e, in seconda battuta, le Formula 1 storiche e altre leggendarie auto da corsa.

Interesse e passione anche per il giorno di chiusura, ovvero il 15 settembre, in cui andrà in scena la parata di ben oltre 100 Lancia Delta Integrale.

Chiaramente calendario ricco di parate ed eventi che però non escludono la possibilità di beneficiare della nutrita e variegata esposizione che ci terrà compagnia per tutte le date del Salone. A tal proposito ricordiamo che non mancherà un circuito cittadino che si diramerà da Piazza San Carlo verso Piazza Castello passando per Via Roma. Invece Piazza Solferino e Piazza Albarello accoglieranno le famiglie in un clima più disteso ma comunque coinvolgente che mette al centro dell’attenzione la mobilità sostenibile.

Tra i collaboratori più celebri del Salone ricordiamo Autolook che, con l’evento Autolook Awards, darà un premio alla comunicazione dei team che partecipano ad ogni disciplina del motorsport. Nella giuria non mancano nomi di rilievo come quello di Franco Nugnes, Direttore di Motorsport Italia.

Per accedere al Salone è necessario possedere il Freepass, ovvero il biglietto di ingresso. Se state pensando a quanto vi costerà non abbiate paura, è del tutto gratuito , basterà solo scaricarlo dal sito ufficiale dell’evento. Tra l’altro, avere il Freepass garantirà agli appassionati sconti con Frecciarossa, Flixbus e la rete di autobus locale affinché si possa raggiungere in economia il Salone. Inoltre, sempre grazie al Freepass, si avrà l’ingresso gratuito al Museo Nazionale dell’Auto e agli altri musei che hanno reso celebre Torino nel tempo.

Nomi illustri tra i protagonisti

Ma veniamo al sodo, quali marchi presenzieranno per davvero a questo Salone di Torino. Al momento sono confermate per 41 case automobilistiche, tra cui:

Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, Evo, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, ICH X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, SportEquipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, XEV ecc. Grandi assenti alcuni marchi tedeschi che non vedremo in questa occasione.

Avremo però modo di toccare con mano alcune collezioni da mille e una notte come quella di Bertone, Italdesign, Pininfarina, GFG Style e IED. Ognuna di queste carrozzerie e studi di meccanica e design porteranno una parte dei loro prodotti più riusciti e iconici.

Alcune Case, inoltre, presenteranno proprio per questa occasione i loro modelli appena usciti. Tra queste ricordiamo BYD che porta come novità la supercar YANGWANG U9.

Ancora una volta il Salone dell’Auto di Torino (ribattezzato SAT) è un evento dedicato non solo a chi vive di passione ma anche a chi vuole osservare da vicino dei prodotti iconici e leggendari. Essendo gratuito, attirerà molti curiosi che contribuiranno a rendere ancora una volta il Salone un evento di grande successo.

