Il “Motore del Futuro” UIGA lo fa raccontare agli italiani

Chi parteciperà al sondaggio potrà mettere in ordine di preferenza i diversi sistemi di alimentazione scegliendo tra i numerosi elencati.

Elettrico

L’auto è spinta da uno o più motori elettrici alimentati da una batteria (sistema presente nella gamma di quasi tutte le case automobilistiche).

Ibrido

Il motore termico è supportato da un motore elettrico che si ricarica in decelerazione e frenata per migliorare le prestazioni. Nei modelli più evoluti è possibile percorrere brevi tratti in modalità completamente elettrica (sistema presente nella gamma di tutte le case automobilistiche).

Ibrido ricaricabile

Il motore a combustione è supportato da un motore elettrico che può essere ricaricato sia sfruttando l’energia cinetica prodotta durante la marcia, sia con un’apposita presa di ricarica (sistema presente nella gamma di molte case automobilistiche).

e-Power – R-EV

Un motore elettrico provvede al moto dell’auto mentre un motore termico – che non è collegato alle ruote – viene utilizzato come generatore di corrente per ricaricare il pacco batteria (sistema presente nella gamma Mazda e Nissan).

GPL / Metano

L’auto è spinta da un motore termico che può essere alimentato da carburanti alternativi contenuti in serbatoi diversi (sistema presente nella gamma di molte case automobilistiche).

Trifuel GPL

L’auto utilizza un gruppo propulsore ibrido in cui il motore termico può essere alimentato indifferentemente a benzina o a GPL (sistema presente nella gamma Kia).

Idrogeno

L’auto è spinta da un motore elettrico che utilizza le fuel cell per trasformare l’idrogeno in energia (sistema presente nella gamma Hyundai, Opel e Toyota).

Con questa indagine UIGA intende sondare le conoscenze degli automobilisti e informarli sulle nuove tecnologie e sui propulsori di nuova generazione, nel rispetto dello spirito con cui l’unione è nata.

