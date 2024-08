Benelli TRK: un luglio in grande!

Oltre 5 mila le unità vendute nei primi sette mesi dell’anno con concrete prospettive di record per fine anno

La TRK 702 è stata la prima moto venduta nei primi sette mesi del 2024 (5.110 unità fra TRK 702 e 702X al 31 luglio), un dato che conferma il grande interesse degli utenti per questo modello inclusivo, versatile e performante e l’interesse suscitato da questa moto sin da suo lancio nel 2023.

Fondata nel 1911, Benelli vanta una lunga tradizione di eccellenza nel campo delle due ruote sia nella produzione di serie e sia in campo sportivo divenendo un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale in tema di prestazioni e design.

Modelli iconici come le varie evoluzioni della Leoncino e la più recente TRK 502, hanno portato Benelli a essere uno dei produttori più graditi dal mercato che nella Casa di Pesaro vede un primario punto di riferimento in particolare nel segmento adventouring come dimostrato dal successo riscosso dalle Benelli TRK 702 e TRK 702X.

Queste moto rappresentano al meglio l’essenza di un marchio che grazie ad un importante lavoro di squadra ha sempre anticipato e soddisfatto le esigenze di moltissimi motociclisti, come dimostrato dal 12% di incremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dato che posiziona la Casa di Pesaro al quarto posto nella classifica delle immatricolazioni complessive Italia per il settore moto.

Ovviamente il successo di Benelli si estende all’estero e segnatamente in Europa dove le vendite stanno facendo registrare un incremento medio superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (dati aggiornati a giugno 2024).

[ Ermanno Ceccherini ]