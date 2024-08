Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid: ora in versione due ruote motrici

Il bel SUV coreano è ora disponibile anche nella variante PHEV a trazione anteriore; motorizzato con l’unità benzina 1.6 T-GDI da 160 cavalli abbinato a un motore elettrico da 98 cavalli e a una batteria di trazione da 13,8 kWh, ha una potenza massima di sistema di 253 cavalli e una coppia che arriva a 367 Nm

Hyundai ha fatto seguire i recenti aggiornamenti esterni interni attuati sulla TUCSON, con l’ingresso a listino della versione dotata di powertrain Plug-in Hybrid con trazione 2WD che amplia le possibilità di scelta della sua potenziale utenza.

Questa configurazione risponde alle esigenze dei clienti interessati alla motorizzazione Plug-in ma alla trazione integrale, scelta che favorisce una maggiore economia di esercizio (autonomia 100% elettrica fino a 71 km nel ciclo medio combinato e fino a 90,9 km nel ciclo medio urbano (WLTP).

Il powertrain PHEV 2WD è quello della versione 4WD: motore benzina 1.6 T-GDI da 160 cavalli abbinato a un motore elettrico da 98 cavalli e a una batteria di trazione da 13,8 kWh, per una potenza massima di sistema di 253 cavalli e una coppia che arriva a 367 Nm. Sotto soglie di carica predeterminate il sistema Plug-in Hybrid di Hyundai passa automaticamente alla modalità ibrida mantenendo sempre al minimo i consumi di carburante , non permettendo alla batteria di scaricarsi completamente.

Le versioni

[ Business ]

Sviluppata pensando alle necessità di aziende e professionisti il costo di questa versione parte da 46.200 Euro con una dotazione che di serie include, ad esempio:

Panoramic Curved Display con doppio display ad alta definizione da 12.3’;

sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

retrocamera;

connettività Bluelink;

Apple CarPlay;

Android Auto wireless;

vetri posteriori oscurati;

Smart Cruise control;

sedile guidatore e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare elettrico;

clima automatico a due zone con pannello di controllo dedicato;

caricatore wireless per smartphone;

oltre a numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

[ Excellence ]

È la Top di gamma nel cui prezzo di listino – che parte da 48.700 Euro – sono compresi:

cerchi in lega leggera da 19’’;

fari anteriori Full LED Wide Projection a matrice;

fari posteriori Full LED;

portellone posteriore elettrico;

sedili anteriori e volante riscaldabile;

Remote Seat Folding;

Head-Up Display;

Krell Premium Sound System a 8 canali con subwoofer e amplificatore.

[ N Line ]

Variante della Top di gamma, viene offerta al medesimo prezzo (da 48.700 Euro) pur combinando le caratteristiche del modello da cui deriva con uno stile sportivo ispirato al motorsport caratteristico delle versioni «N Line». La dotazione comprende:

cerchi in lega da 19” con design dedicato;

paraurti specifici e passaruota in tinta carrozzeria;

all’interno, cuciture rosse a contrasto, oltre ai sedili sportivi N Line riscaldabili e regolabili elettricamente rivestiti in misto pelle/tessuto scamosciato con design dedicato e pedaliera rivestita in metallo.

Commercializzazione e incentivi

I prezzi rimangono per tutti gli allestimenti al di sotto del limite per accedere all’Ecobonus governativo per vetture con emissioni contenute nella fascia 20-60 g/km di CO₂.

Con «Hyundai Plus» e il tasso «Hyundai Light», la nuova Tucson PHEV Business 2WD è offerta da 139 Euro al mese per 35 mesi grazie all’ecobonus statale (solo con rottamazione e finanziamento) a fronte di un anticipo pari a 2.500 Euro, con 45.000 chilometri inclusi.

Il vantaggio per il cliente ammonta a 17.600 euro (€ 7.600 promo Hyundai + € 10.000 Ecobonus statale – prezzo in promozione € 28.600, Valore Futuro Garantito / rata finale € 26.334; TAN 5,95% e TAEG 6,99%) e, a fine contratto, il cliente può decidere se sostituire la vettura con una nuova Hyundai, tenerla, oppure restituirla senza oneri ulteriori (ulteriori dettagli alla pagina dedicata sul sito Hyundai.it).

I primi arrivi sono previsti per la fine di settembre.

[ Redazione Motori360.it ]