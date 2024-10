Al palmarès della Citroën ë-C3 si aggiunge un nuovo premio

Nuova Citroën ë-C3 è stata eletta «Voiture Verte» dell’Anno 2024 dalla giuria della redazione del magazine francese Auto-Moto durante il prestigioso «Grand Prix Auto-Moto». Questo premio riconosce alla nuova ë-C3 il suo approccio innovativo alla mobilità elettrica, che unisce accessibilità, comfort e un design audace.

Citroën ë-C3 si impone come un modello di punta nella transizione ecologica, offrendo un’autonomia di oltre 440 km nel ciclo urbano e una ricarica rapida da 100 kW in soli 26 minuti, e un listino da 23.900 Euro. Citroën riafferma così il proprio impegno nel rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, con una versione ancora più economica in arrivo entro il 2025.

Pierre Leclercq, Head of Design Citroën, è stato premiato con il Premio d’Argento come «Personalità dell’Anno» 2024, anch’esso conferito dalla giuria di Auto-Moto. Questo premio riconosce il suo lavoro straordinario sulla Citroën C3, che ha saputo combinare intelligenza progettuale, attrattività e accessibilità. Pierre Leclercq è riuscito a reinventare la C3 in un veicolo moderno e affascinante, rispondendo alle aspettative di un vasto pubblico.

“Sono onorato di ricevere questo premio, che riconosce il lavoro svolto sulla nuova C3. Il nostro obiettivo era creare un’auto innovativa e accessibile, che incarnasse l’audacia e il DNA di Citroën, rispondendo al contempo alle aspettative di tutti”, così ha dichiarato Leclerq.

Riconoscimenti prestigiosi

I premi assegnati dalla giuria di Auto-Moto riflettono l’esperienza della redazione, che, grazie a numerosi test e a una profonda conoscenza del settore, garantisce scelte ponderate e rilevanti. La Citroën ë-C3 si è distinta per il suo comfort ineguagliabile, la sua tecnologia avanzata e il suo approccio rivoluzionario alla mobilità elettrica, confermando così la particolare audacia di Citroën sul mercato europeo.