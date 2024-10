Ford: arriva l’interessante elettrico E-Tourneo Courier

Con la motorizzazione elettrica, che completa la gamma Tourneo, il Multi-Activity Vehicle offre 288 km di autonomia. Consegne previste nella primavera 2025, a breve ordinabile

E-Tourneo Courier, a breve ordinabile in tutta Europa, si farà notare per il suo dinamismo, la dotazione di avanzate tecnologie di connessione, lo spazio interno a disposizione dei suoi 5 passeggeri, la grande versatilità degli interni e la gamma completa di sistemi Ford di assistenza alla guida.

Il design di E-Tourneo Courier unisce l’imponenza dei classici SUV Ford alle linee tendenzialmente futuristiche dei veicoli elettrici mentre il tocco high-tech deriva dall’imponente griglia cromata diamantata, dalla barra luminosa che attraversa l’intero frontale e dal particolare design aerodinamico dei cerchi.

Allo stesso tempo, l’alta linea del cofano e gli sbalzi ridotti sottolineano la sua compattezza e le sue grandi manovrabilità e visibilità.

La motorizzazione elettrica

E-Tourneo Courier dispone di una batteria da 43 kWh (utili) che consente di percorrere fino a 288 km mentre il suo motore elettrico eroga 100 kW di potenza, 290 Nm di coppia, caratteristiche che evidenziano, quando servono, sia brillantezza che souplesse; da non dimenticare poi i ben 750 kg (massimi) di capacità di traino!

Modalità di guida

Disponibili le modalità Normal, Eco, Sport, Slippery e L per modificare la risposta dell’acceleratore adattandola alle diverse condizioni di guida; in particolare la modalità «L», una volta sollevato il piede dall’acceleratore, offre una frenata «rigenerativa» avanzata che consente di recuperare energia e ottimizzare l’autonomia (in alternativa è possibile utilizzare anche la modalità di guida a pedale singolo).

Ricarica

L’E-Tourneo Courier accede facilmente alle stazioni di ricarica pubbliche della BlueOval Charge Network che, con le sue oltre 800.000 colonnine, è una delle più estese in Europa.

Una normale ricarica dal 10 all’80% richiede circa 23 minuti mentre un caricatore rapido da 100 kW DC aggiunge 100 km di autonomia in circa 10 minuti.

E-Tourneo Courier può essere ricaricato anche con un alimentatore da 11 kW AC in meno di 5,5 ore. È inoltre possibile effettuare il pre-condizionamento della batteria e dell’abitacolo per ottimizzare l’autonomia del veicolo, tramite il touchscreen da 12 pollici sulla plancia o tramite l’app FordPass. L’intervallo di manutenzione di 2 anni senza limiti di percorrenza consente di ridurre i costi e le visite in concessionaria.

Cockpit

Il quadro strumenti digitale lato guida è da 12 pollici come l’ampio touchscreen centrale con il sistema Ford SYNC 4 e mirroring wireless. La modalità a schermate separate permette di controllare media, navigazione e altre funzioni secondarie.

Il modem integrato garantisce la completa connettività del veicolo, che può aggiornarsi con nuove versioni del software come avviene con gli smartphone. La presa opzionale da 230 V, 400 W AC nella parte inferiore del pannello strumenti consente infine di caricare laptop e dispositivi di piccole dimensioni.

La nuova consolle centrale può ospitare dispositivi delle dimensioni di un laptop o di cartelle formato A4, e può essere suddivisa in porta bicchieri e portaoggetti. Altri scomparti includono un vano nascosto nel bagagliaio e un vano da 44 litri, ove riporre il cavo di ricarica o indumenti e oggetti bagnati o sporchi dopo un sano trekking.

Abitabilità

Gli sbalzi ridotti e le linee semplici e nette creano un abitacolo e un’area di carico che massimizzano i volumi disponibili. La linea del tetto alta e le ampie superfici vetrate offrono più spazio per spalle e testa e lasciano entrare una quantità superiore di luce naturale, per viaggi all’insegna del comfort.

Il bagagliaio del Multi-Activity Vehicle di Ford può contenere oggetti lunghi oltre un metro e offre 1.188 litri di spazio, che con i sedili posteriori ripiegati diventano 2.162 litri. La fila di tre posti posteriori è divisa 60/40, con i sedili che si piegano e ribaltano per creare ulteriore spazio. I due posti esterni sono inoltre dotati di sistema ISOFIX.

Il pianale ribassato del bagagliaio semplifica le operazioni di carico mentre le porte laterali scorrevoli risultano particolarmente utili nei parcheggi stretti, agevolando i movimenti di chi deve allacciare le cinture dei seggiolini ed evitano danni e ammaccature quando si apre la porta posteriore nelle vicinanze di altre vetture.

Dotazioni per l’Italia, sicurezza in primo piano

In Italia, il Ford E-Tourneo Courier sarà disponibile nella versione Titanium, la cui dotazione di serie comprende una gamma di sistemi di assistenza alla guida quali la Lane-Keeping System (mantenimento della corsia), Pre-Collision Assist (assistenza pre-collisione alla frenata di emergenza) con Pedestrian and Cyclist Detection (rilevamento di persone a piedi e in bicicletta), Intelligent Speed Assist (limitatore di velocità intelligente), Traffic Sign Recognition (riconoscimento dei segnali stradali), Driver Alert (monitoraggio dell’attenzione alla guida), Wrong Way Alert (avviso di controsenso), Auto High Beam (abbaglianti automatici), sensori di parcheggio anteriori e posteriori e telecamera posteriore.

Questa ricca dotazione di base può essere ulteriormente implementata con un pack opzionale che comprende Adaptive Cruise Control (controllo adattivo e intelligente della velocità di crociera) con Lane Centring (mantenimento del centro corsia) e Stop&Go, Post-Collision Braking (frenata post-collisione), Reverse Brake Assist (assistenza alla frenata di emergenza in retromarcia), Evasive Steering Assist (assistenza allo sterzo anti-collisione), Intersection Assist (assistente anti-collisione con tecnologia Intersection Assist), Blind Spot Information System (monitoraggio dell’angolo cieco) e navigazione connessa.

[ Andrea Colomba ]