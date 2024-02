Fondazioni Filippo Caracciolo di ACI e Principe Alberto II di Monaco insieme per mobilità e trasporti

Protocollo d’intesa per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile passando per una mobilità sempre più green. Studio scientifico e valutazione delle ricadute delle strategie che si intendono adottate i punti di partenza

Le due Fondazioni uniformano le loro attività sull’impegno per la tutela del Pianeta e per questo si impegnano a contribuire concretamente alla ricerca e all’implementazione di soluzioni che rendano la mobilità sempre più sostenibile, a vantaggio dell’ambiente, del clima, della natura e dell’uomo.

In virtù di tale impegno è stato siglato un protocollo d’intesa per la collaborazione sinergica nel campo della mobilità e dei trasporti, finalizzata alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

La firma è avvenuta a Roma alla presenza del Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani e alla cerimonia hanno partecipato Giuseppina Fusco, Presidente Fondazione Filippo Caracciolo, Marco Colasanti, Presidente Italia Fondazione Principe Alberto II di Monaco, S.E. Fabio Fabene, Arcivescovo titolare di Montefiascone. e in collegamento Ennio Cascetta, Presidente Comitato scientifico Fondazione Filippo Caracciolo.

Le dichiarazioni

Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia: “Ogni strategia nazionale ed internazionale finalizzata alla sostenibilità ambientale non può prescindere dallo studio scientifico del quadro globale oltreché dell’impatto delle azioni intraprese e dei benefici dei progetti che si intendono attuare. L’intesa siglata oggi abbatte ogni confine nella ricerca continua di soluzioni perseguibili per una mobilità sempre più sicura, per le persone e per l’ambiente”.

Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Principe Alberto II di Monaco in Italia: “In un momento cruciale di transizione verso una mobilità più rispettosa del pianeta, questo protocollo d’intesa segna un importante passo avanti. Stiamo lavorando insieme per promuovere e attuare soluzioni concrete che possano farci avanzare verso un futuro più sostenibile”.

Giuseppina Fusco, Presidente della Fondazione Filippo Caracciolo: “Sostenere la Salute della Terra e il benessere della collettività, anche attraverso la sostenibilità del sistema dei trasporti e della mobilità, è il filo conduttore che guida la collaborazione tra i nostri Enti. Una collaborazione che intende mettere a fattore comune esperienze e competenze per realizzare studi e ricerche, formulare proposte, sviluppare progetti e iniziative, anche formative e di sensibilizzazione, con il fine ultimo di traguardare una mobilità sicura, ecosostenibile ed efficiente, economicamente e socialmente”.

[ Tony Colomba ]