Repower: pubblicata l’ottava edizione del suo White Paper sulla mobilità sostenibile

Dopo un difficile 2022, il settore automotive italiano ha fatto registrare nel 2023 un +18,87% di immatricolazioni (1.572.144 contro le 1.322.096 del 2022); positivi anche i numeri per l’elettrico: 66.276 nuove immatricolazioni di auto elettriche pure (BEV), +35,11%; +45,3% per i veicoli commerciali leggeri BEV, completamente elettrici (non ibridi); (ndr. cifre comunque poco significative se confrontate con quelle relative alle immatricolazioni di endotermici e ibride come dimostrato dal fatto che (cit. Repower) in Italia la quota di mercato delle BEV si ferma al 4,2% contro il 14,6% europeo.

Colonnine di ricarica in crescita l’installazione in Italia:

punti di ricarica pubblici a fine 2023 +38% rispetto al 2022 pari a 50.678 unità, distribuite su 26.997 infrastrutture.

e-bike & C:

venduti nel 2023 12 mila mezzi elettrici a due ruote (meno 26,3% rispetto all’anno precedente).

Moto, scooter e ciclomotori:

il settore ha fatto registrare nel 2023 un +15,7% ovvero oltre 337 mila immatricolazioni così distribuite:

scooter (+20,6%, 173 mila veicoli);

moto (+14,8%, 145 mila immatricolazioni);

ciclomotori (in calo: -11,7%, 18 mila veicoli venduti).

Il White Paper di Repower analizza i principali dati sull’automotive e sull’e-mobility, a due, tre e quattro ruote – all’interno di uno scenario energetico e legislativo in evoluzione – e si propone come guida per orientarsi nel complesso e articolato mondo della mobilità sostenibile e per questo aggrega indicatori, numeri e previsioni e definisce una visione d’insieme del panorama italiano, europeo e mondiale della mobilità verde.

