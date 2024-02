Stellantis Pro One consegnerà in corso d’anno una flotta di Peugeot e-Expert Hydrogen a Hysetco

Questa consegna a Hysetco, leader europeo di questo tipo di mobilità. consolida la quota di mercato del 31% sul mercato All Energy conseguita da Stellantis a gennaio 2024

L’anno è cominciato per Stellantis in modo eccellente, con una quota di mercato a gennaio di oltre il 33% sul mercato europeo elettrificato (UE29) e oltre il 31% nel settore All Energy (che comprende tutti i tipi di alimentazioni); il Gruppo è più in particolare il costruttore best seller sia per il mercato elettrificato sia per l’All Energy In Francia, Italia e Spagna.

Viene quindi mantenuta la leadership nel mercato dei Veicoli Commerciali, con il brand Fiat Professional al primo posto come marchio più venduto in Italia e Peugeot e Peugeot e-208 al primo posto nel mercato elettrico in Francia mentre in Spagna Peugeot Partner/Rifter è il modello più venduto sul mercato All Energy, con una quota di mercato del 9,7% nel primo mese dell’anno.

Regno Unito: Stellantis è leader nel «Full Electric» con una quota di mercato di oltre il 33% che a sua volta contribuisce alla crescita nel mercato All Energy dove il Gruppo si posiziona al 2° posto (27,17% di quota di mercato); successo anche per Vauxhall che ha raggiunto il 9,85% (+1% sul 2023) diventando così il terzo costruttore di VCL più venduto nel Regno Unito.

Germania: ottimi risultati in particolare con i veicoli commerciali leggeri con i brand Citroën, Fiat Professional, Peugeot e Opel: grazie a una rilevante crescita delle vendite (+58% circa), la quota di mercato della nuova business unit Stellantis Pro One è aumentata al 22,6%, il che significa che quasi un veicolo commerciale leggero nuovo su quattro immatricolati in Germania era un modello di uno dei brand Stellantis.

Portogallo: anche qui Stellantis – con una quota del 48,6% sul mercato All Energy – è leader assoluto; in tale ambito Stellantis Pro One continua a distinguersi per la leadership nel mercato elettrico anche a gennaio 2024 (vendite +22,4%) con una quota di mercato del 46,2%, con Peugeot n°1 tra i marchi più venduti.

Questo ottimo inizio d’anno viene consolidato dal fatto che, nei prossimi mesi Stellantis consegnerà alla società francese Hysetco, leader europeo della mobilità a idrogeno, una flotta di Peugeot e-Expert Hydrogen che saranno offerti ai professionisti come parte del pack Hysetco, che comprende tutti i servizi associati (assistenza, manutenzione e riparazioni, assicurazione, veicoli sostitutivi, procedure amministrative, formazione, ecc.) e saranno specificamente progettati per il trasporto di passeggeri (taxi accessibili predisposti per l’accesso di sedie a rotelle, navette, ecc.), la logistica o altri usi professionali (come veicoli commerciali).

Questa fornitura costituirà la più grande flotta di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno per questo tipo di utilizzo.

La dichiarazione di Xavier Peugeot, Direttore della Business Unit Stellantis Pro One: “Con un’altra consegna di veicoli a idrogeno e gli ottimi risultati ottenuti all’inizio del 2024, Stellantis Pro One dimostra ancora una volta di essere in grado di offrire una vasta gamma di modelli, per supportare i clienti professionisti nella transizione verso una mobilità a zero emissioni. Siamo il primo costruttore al mondo a commercializzare una gamma di veicoli elettrici a idrogeno che copre due segmenti e offre ai clienti una soluzione complementare ai veicoli elettrici”.

