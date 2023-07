Cooltra amplia la funzionalità della sua applicazione mobile con la modalità di sicurezza notturna

Con questa novità, il leader europeo della mobilità sostenibile su due ruote, cerca di evitare la guida notturna sotto l’effetto di alcol o droghe

Con l’arrivo del caldo e l’aumento dei momenti di convivialità, Cooltra ha introdotto una nuova funzione nella sua app per evitare che i conducenti utilizzino gli scooter elettrici sotto effetto di alcol o droghe.

Poiché la sicurezza personale e degli altri è prioritaria, Cooltra ha scelto di attivare automaticamente la modalità di sicurezza notturna, dal giovedì alla domenica, dalle 22.00 alle 6.00 del mattino.

Questa app mobile permette di prenotare uno scooter da noleggiare che si trova nelle immediate vicinanze del richiedente e funziona anche da chiave per avviare il veicolo.

Un messaggio di sensibilizzazione appare sullo schermo quando un utente cerca di noleggiare uno scooter Cooltra, invitandolo a scegliere un altro mezzo di trasporto se non è in grado di guidare; l’utente deve poi inserire un codice di verifica per poter sbloccare e utilizzare l’applicazione.

La sicurezza secondo Cooltra

Enrico Pascarella, Regional Manager Italia B2C di Cooltra sottolinea che “La sicurezza è sempre stata uno dei pilastri di Cooltra. Questa nuova modalità di sicurezza notturna ribadisce il nostro impegno, confermando il nostro approccio pratico e teorico alla sicurezza stradale. Crediamo che solo moltiplicando le nostre azioni riusciremo a sensibilizzare i conducenti. È per questo che ricordiamo costantemente le regole e le buone pratiche di guida”.

Infatti gli scooter di Cooltra

dal 2018, molto silenziosi perché elettrici, emettono un suono che permette agli altri utenti della strada di rilevare la loro presenza; questo suono non è in alcun modo equivalente a quello emesso dai veicoli a combustione, poiché il suo livello di rumore è molto più basso;

sono impostati con una velocità massima di 45 km/h in modo da limitare le possibilità di incidente;

sono dotati di due caschi omologati per ogni scooter, in taglia M e L per guidatore e passeggero, ognuno di colore diverso per un rapido e facile riconoscimento: blu = L e giallo = M.

Cooltra in pillole

Cooltra nasce nel 2006 a Barcellona con l’obiettivo di offrire noleggio a breve e lungo termine di mobilità sostenibile su due ruote per privati, partite iva e PMI cui si affiancano oggi servizi di noleggio e gestione flotte per aziende e Pubbliche Amministrazioni. Nel giro di pochi anni l’azienda è passata dagli iniziali 50 scooter a una flotta verde di oltre 20.000 veicoli (di cui il 85% elettrici), più di 100 punti di noleggio in Europa e uno staff di 400 dipendenti.

