L’arte e la scienza di 3M nelle riparazioni sono state protagoniste a IBIS

3M è anche questa volta Platinum Partner dell’IBIS, l’evento che approfondisce i nuovi approcci e le nuove tecnologie alle principali sfide di settore

Il 6 Luglio a Milano è andato in scena IBIS ovvero l’International Bodyshop Industry Simposium. Uno dei partner d’eccellenza, ovvero 3M, ha evidenziato una crescita importante dei lavori in carrozzeria, alla quale però non corrisponde un’altrettanta elevata profittabilità. Ciò è dovuto alla mancanza di manodopera, materiali e componenti molto più costosi e la quasi totale assenza di sconti o prezzi agevolati.

Da 60 anni al servizio di carrozzieri e autoriparatori

3M è in prima linea da ben 60 anni in Italia per dare una mano a carrozzieri e autoriparatori. Da anni si impegna per delineare al meglio costi, manodopera e istruzione/formazione. 3M vuole oggi aumentare l’aiuto che fornisce ai propri clienti e per farlo offre loro prodotti, tecnologie e competenze senza mai dimenticare la sostenibilità. IBIS è stato anche palcoscenico per la presentazione di nuovi prodotti. La pistola a spruzzo 3M Performance e il sistema di lucidatura Rotorbitale 3M Perfect-It. Questo sottolinea ancora una volta la volontà del marchio di assistere i carrozzieri dall’inizio alla fine. Che sia programmazione o rifinitura per 3M non c’è differenza, è sempre di sostegno ai propri partner.

La nuova pistola a spruzzo 3M Performance vede la luce dopo ben 10 anni di progettazione e test e si basa sulla filosofia del “miscelare meno ma spruzzare di più”. L’ obiettivo di questo nuovo strumento è quello di essere performante e preciso, consumando il giusto. Questo consente all’operatore di migliorare le sue prestazioni e terminare il lavoro più velocemente.

Grazie al sistema di lucidatura rotorbitale 3M Pefect-It potrete finalmente dire “addio alle imperfezioni”. Difetti eliminati e brillantezza da autosalone vi faranno credere tutti i giorni di essere al cospetto di una vettura nuova. Il vero asso nella manica di questo strumento sta nella facilità d’uso. Un processo prima lento e molto complicato, a tal punto da compromettere tutto il lavoro, diventa ora molto più semplice e immediato. Al contempo, non richiede un operatore specificamente qualificato, quindi con un po’ di pratica è davvero alla portata di tutti.

E le novità non sono finite…

In un’epoca fatta di connessioni e collegamenti, 3M è pronta a guidare carrozzieri, verniciatori e tecnici lungo un percorso che porterà alla «Carrozzeria Connessa». 3M si propone come partner per portare la connettività all’interno delle carrozzerie, in ogni singola fase: dalla formazione tecnica e sui prodotti, alla connettività digitale che permette un ancor maggiore allineamento alle specifiche di riparazione degli OEM, fornendo informazioni e stabilendo «Procedure Operative Standard».

Queste iniziative saranno di validissimo supporto per creare valore e contribuire a rendere il settore sempre più efficiente e produttivo.

Il Presidente della divisione 3M Automotive Aftermarket, Dave Gunderson, si è detto “contento di ciò che 3M riesce a fare con i propri partner e spera quanto prima che questa realtà fatta di connessione e formazione prenda il largo, sempre sulla base di una reciproca collaborazione”.

Con 60 anni di esperienza e 600 dipendenti sul territorio italiano, siamo certi che anche questa volta 3M saprà mantenere le promesse e creare delle realtà sempre più performanti ed efficienti.

[ Ermanno Ceccherini ]