Core racconta con WAVE – Smart Mobility Magazine la sostenibilità su strada…

Esce il nuovo numero di WAVE – Smart Mobility Magazine (www.wavemobility.it) dal titolo «Smart roads, la rivoluzione su strada». La presentazione domani 20 luglio alle ore 10.00 presso la Sala stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione, 4).

La rivista trimestrale WAVE – Smart Mobility Magazine – realizzata da Core – dà voce ai rappresentanti istituzionali e aziendali responsabili, ed esperti della mobilità sostenibile, per cercare di definire, partendo da un’analisi dei dati, le strategie da porre in campo per dare risposte efficaci alla sfida della sostenibilità. Il Magazine è parte integrante di un progetto più ampio dedicato alla mobilità del futuro che coinvolge il mondo dell’automotive, dell’energia, delle infrastrutture e dei trasporti, promosso da Core (www.corelations.it) società specializzata nell’attività di relazioni pubbliche ed istituzionali.

L’evento sarà occasione di confronto e dialogo tra aziende, rappresentanti delle Istituzioni ed esperti di tecnologia e sostenibilità.

Interverranno:

Salvatore Deidda , Presidente IX Commissione, Camera dei Deputati (in collegamento da remoto);

, Presidente IX Commissione, Camera dei Deputati (in collegamento da remoto); Stefano Genovese , Head of Institutional & Public Affairs, Unipol Gruppo e Coordinatore, The Urban Mobility Council;

, Head of Institutional & Public Affairs, Unipol Gruppo e Coordinatore, The Urban Mobility Council; Fabrizio dell’Orefice , Responsabile Affari Istituzionali Italia, Gruppo FS Italiane;

, Responsabile Affari Istituzionali Italia, Gruppo FS Italiane; Rossella Panero, Presidente TTS Italia.

Conclusioni a cura di Edoardo Rixi, Vice-Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.