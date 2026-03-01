Conto alla rovescia per MOTODAYS 2026

Alla Fiera di Roma dal 6 all’8 marzo si svolgerà la 14ª edizione di uno degli appuntamenti chiave del calendario motociclistico nazionale ed europeo. 18 brand in prova, oltre 25 rappresentanti e la premiazione di «Moto Europa 2026» indetto dai giornalisti della UIGA

Torna alla Fiera Roma per la sua 14ª edizione, dal 6 all’8 marzo, Motodays, la manifestazione dedicata alle due ruote organizzata da Fiera Roma confermandosi uno degli appuntamenti chiave del calendario motociclistico nazionale ed europeo. Non solo esposizione, ma piattaforma commerciale strategica collocata all’inizio della stagione, nel territorio che rappresenta oggi il mercato urbano più rilevante d’Europa per volumi di immatricolato: la provincia di Roma conta circa 800.000 veicoli registrati, un dato che rende la manifestazione un acceleratore naturale per il business delle due ruote.

In sella per i demo ride

L’edizione 2026 vedrà 18 marchi protagonisti delle prove dinamiche e oltre 25 brand complessivamente rappresentati, distribuiti nei padiglioni 2, 3, 4, 5 e 6 e nelle ampie aree esterne dedicate alle demo ride su strada e all’off-road. Tra i player principali spiccano Honda, Ducati e Yamaha, con una presenza articolata tra esposizione e test ride. Honda sarà partner di primo piano con un intero padiglione dedicato alle novità del marchio. Ducati porterà una flotta di 25 moto complessive tra interno ed esterno, mentre Yamaha conferma una presenza strutturata con prove su strada dedicate.

Accanto ai grandi nomi, il segmento premium vedrà protagonisti Triumph, Moto Guzzi, Aprilia e Kawasaki, insieme a Royal Enfield, Zontes, Indian, Polaris, Peugeot, SYM e altri marchi strategici per il mercato italiano. CF Moto e Voge saranno presenti attraverso la rete dealer, mentre Talaria animerà il Padiglione 3 con un’arena dedicata all’elettrico. Un parterre solido in un contesto europeo complesso, con mercati come Germania, Francia e Regno Unito in contrazione, che conferma la forza della piazza romana.

Il premio «Moto Europa 2026»

Novità di quest’anno la proclamazione della vincitrice del premio «Moto Europa 2026»; organizzato dalla UIGA (Unione italiana giornalisti dell’automotive), il riconoscimento, alla sua prima edizione, premia la moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea e sarà poi assegnato con cadenza annuale con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza, l’innovazione e la capacità di interpretare le esigenze dei motociclisti contemporanei.

Sabato 7 marzo, dalle 12.00 alle 13.00, sul palco centrale del Padiglione 4, verrà quindi assegnato il Premio Moto Europa alla vincitrice scelta tra 5 finaliste esposte in fiera – Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada V4, Royal Enfield Bear 650 e Yamaha R9 – attraverso il voto combinato del pubblico – che potrà votare anche in fiera nel primo giorno di manifestazione – e di una giuria di giornalisti specializzati, unendo così appassionati ed esperti del settore.

La presenza degli studenti

Motodays è anche contenuti e community. Il claim “Young Riders, You’re Welcome!” si traduce in un programma concreto per le nuove generazioni: un’intera area demo e formazione sarà riservata ai prodotti Ohvale con la Young Academy e la presenza di Simone Corsi, ci saranno poi l’arena Talaria Ride Life per l’elettrico, il corso Under 30 di guida sicura e una giornata di edutainment che coinvolgerà oltre 3.000 studenti insieme a Polizia Stradale, FMI, ACI, Agenzia per la Mobilità e DEKRA.

L’angolo delle donne…

Presenti anche iniziative dedicate al pubblico femminile, con momenti di confronto e consigli di guida pensati per le motocicliste, grazie alla collaborazione con la Commissione femminile di Federmoto, ma anche con realtà associative come Donna in Sella e Donna in Moto, ribadendo l’attenzione di Motodays verso un motociclismo sempre più inclusivo.

Ci sarà anche la terza edizione degli »Award Fiamma&Laura», dedicati alle professioniste del motociclismo. Il riconoscimento, intitolato a Laura Melidoni e Fiammetta La Guidara, figure indimenticate della comunicazione legata ai motori, è realizzato in collaborazione tra Motodays, Moto Sprint e In Moto e rappresenta un momento di valorizzazione concreta del talento femminile nel settore.

In questo contesto si inserisce il ruolo centrale della Federazione Motociclistica Italiana. “Siamo pronti per un’edizione di Motodays che vedrà la Federazione Motociclistica Italiana protagonista dell’evento. Proporremo numerose attività pensate per ogni tipo di motociclista e per avvicinare i più giovani al nostro mondo. Tra queste corsi di guida, educazione stradale, competizioni e presentazioni istituzionali. Roma e il centro-sud Italia hanno un bacino di pubblico e di appassionati molto importante quindi dobbiamo sfruttare anche questa occasione per promuovere il motociclismo”, dichiara Giovanni Copioli, Presidente FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Si rinnova profondamente anche l’area Welcome Biker, che in questa edizione pone al centro Roma e il ruolo che la Capitale ha storicamente ricoperto grazie alla sua posizione dominante nel Mediterraneo. Un cambio di visione che si riflette anche nella nuova collocazione dell’area, posizionata in mezzo al Padiglione 4, con un set up completamente ripensato per enfatizzare la centralità dell’area incontri. La nuova posizione – centrale nel padiglione e circondata dalle principali case produttrici – risponde in modo più efficace alle esigenze del motoviaggiatore che visita Motodays non solo alla ricerca di proposte di viaggio, racconti ed esperienze, ma anche di un confronto diretto con tour operator, promotori e organizzatori di eventi, ormai parte integrante dell’offerta mototuristica italiana e internazionale.

Uno dei pilastri dell’edizione 2026 è il grande progetto didattico dedicato ai giovani, che nella giornata di venerdì 6 marzo coinvolgerà circa 3.000 studenti in una mattinata di attività, incontri e momenti di confronto. Un’iniziativa corale che vede la partecipazione di attori istituzionali e professionali di primo piano come Federmoto, Polizia Stradale, DEKRA Italia, ACI, Roma Servizi per la Mobilità, il Comune di Roma e il Centro di Formazione Salesiano per la Meccatronica. Un vero hub educativo che trasforma Motodays in uno spazio di edutainment, dialogo e responsabilizzazione, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani a una mobilità su due ruote più sicura e consapevole.

Nuovo anche il format, che prevede una focalizzazione esclusiva sull’area mediterranea, destinazione privilegiata della grande maggioranza degli itinerari organizzati dai tour operator nazionali. »Mediterranean, Roads through History» è il claim che identifica l’area rinnovata, con una tematizzazione chiara sui Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

Confermati il programma sportivo off-road con la Massenzio Battle nell’area pista Nord, le demo ride su strada e su sterrato, le aree gaming, il Creative Lab e l’area »Classic in Roma», che celebrerà anche gli 80 anni della Vespa, icona assoluta del design e della mobilità italiana, protagonista di iniziative e contenuti dedicati che attraverseranno il calendario motociclistico dell’anno.

Tra le presenze istituzionali, anche l’Esercito Italiano, che porterà in fiera un racconto completo tra tradizione e innovazione. Presso lo stand dedicato sarà possibile ammirare motociclette storiche provenienti dal Museo della Motorizzazione Militare e le iconiche Cagiva, accanto a mezzi di ultima generazione come moto elettriche, quad e Light Tactical All Terrain Vehicles impiegati dalle Forze Speciali.

Il pubblico potrà inoltre vivere esperienze immersive grazie ai simulatori di guida moto e di pilotaggio dell’elicottero Mangusta, oltre a interagire con il cane robot Q-UGV »Cesare». Presso l’info point, uomini e donne dell’Esercito illustreranno ai giovani le opportunità di reclutamento e l’impegno quotidiano al servizio della collettività.

Anche la Croce Rossa Italiana sarà presente all’evento, con delle attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolte ai giovani, tramite visori che simulano lo stato di ebbrezza. Presenti inoltre attività di divulgazione di primo soccorso, manovre salvavita e donazione del sangue, con la collaborazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Ambasciate e uffici del turismo saranno presenti per offrire ai visitatori momenti di folklore e approfondimento culturale, supportando al tempo stesso i tour operator italiani attivi in questi territori, che presenteranno le proprie proposte di viaggio e gli itinerari 2026. Tra le realtà coinvolte, le ambasciate di Marocco e Spagna, insieme a tour operator specializzati come Motoexplora, Libermoto e Motovunque, che operano proprio in queste aree. Sicilia e Sardegna saranno protagoniste di itinerari dedicati, affiancate da promotori e organizzatori di esperienze iconiche come Gianluca Romani con 10HP e Daniele Alessandrini con la storica “1000 Sassi”. Presenti anche le compagnie di navigazione, tra cui Caronte&Tourist, e numerosi viaggiatori che porteranno a Motodays i racconti delle loro avventure. Forte, come sempre, la componente femminile con l’ASD Donneinmoto e con le autrici Paola Scarsi e Wendy Pojmann, mentre non mancherà lo spazio dedicato al tout-terrain con la presenza ufficiale dell’Africa Eco Race e di organizzatori come il Rally di Romania.

Accanto al viaggio, Motodays 2026 riscopre e valorizza il proprio legame con la storia grazie a una rinnovata e potenziata Area Classic, che quest’anno cresce in modo significativo. L’area dedicata alle moto d’epoca e al mondo heritage coinvolgerà club, restauratori e ricambisti specializzati, e ospiterà tre mostre tematiche dedicate alla cultura motociclistica. Uno spazio vivo, arricchito da una pedana incontri con talk, presentazioni e momenti di confronto tra appassionati, collezionisti ed esperti del settore.

“Motodays non è soltanto una fiera motociclistica: è una piattaforma strategica collocata nel primo mercato urbano d’Europa per volumi di veicoli immatricolati -, dichiara Fabio Casasoli, Amministratore Unico di Fiera Roma -. Roma offre un contesto unico e Fiera Roma garantisce infrastrutture, spazi integrati e aree esterne che permettono prove dinamiche in piena sicurezza. In un momento delicato per il mercato europeo, Motodays riafferma la propria storicità e la capacità di essere un acceleratore reale per l’industria e per la community motociclistica. È da qui che parte la stagione”.

[ Redazione Motori360 ]

Motodays 2026 si terrà presso Fiera Roma, Ingresso Est, viale Alexandre Gustave Eiffel:

◘ venerdì 6 marzo (9.00-19.00)

◘ sabato 7 marzo (9.00-20.00)

◘ domenica 8 marzo (9.00-18.00)