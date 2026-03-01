«Moto Europa 2026»: svelate le 5 finaliste del nuovo, prestigioso Premio UIGA

Dopo Auto Europa 2026, vinta dalla Fiat Grande Panda, per la UIGA è tempo di decretare il vincitore del nuovo premio dedicato alle due ruote. Il 7 marzo la cerimonia di assegnazione alla Fiera di Roma nel corso dei Motodays

Il premio Moto Europa 2026, organizzato da UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, è nato allo scopo di creare un link diretto fra il «prodotto» e i tester che debbono darne conto ai propri lettori. Il premio, la cui attribuzione è autonomamente gestita da UIGA tramite una giuria formata da giornalisti professionisti dell’automotive affiliati UIGA, da giornalisti delle due ruote, da opinion leader e addetti ai lavori (non direttamente legati a Case costruttrici) la cui valutazione di oltre quaranta modelli a listino nel 2025, ha portato alla scelta delle cinque moto finaliste (Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada V4, Royal Enfield Bear 650 e Yamaha R9).

Garanzia di imparzialità la votazione aperta a chiunque voglia proporsi: una cosiddetta «giuria popolare» – formata da semplici curiosi, appassionati o motociclisti – che può esprimere la propria preferenza collegandosi al sito www.premiomotoeuropa.it oppure votando direttamente alla rassegna Motodays nel corso della prima giornata di fiera, venerdì 6 marzo p.v. mentre la proclamazione della vincitrice e la conseguente classifica verranno rese note il successivo sabato 7 marzo.

Proprio per tali peculiari caratteristiche questa iniziativa, per quanto alla sua prima edizione, sembra proprio avere le carte in regola per conquistare un suo definito spazio nell’ambito delle kermesse dedicate alle moto.

La selezione è stata effettuata tra oltre quaranta modelli commercializzati nel 2025.

“La scelta delle finaliste non è stata semplice – ha dichiarato Gaetano Cesarano, Presidente UIGA – e sono emersi i modelli che meglio interpretano le esigenze del mercato europeo contemporaneo, distinguendosi per innovazione e capacità di coinvolgimento”.

Le cinque finaliste

◘ Aprilia Tuono 457

La relativamente bassa cilindrata (457 cc) di questa grintosa naked, la rende accessibile ad una folta platea di appassionati che non potranno che apprezzare il bicilindrico parallelo, il peso contenuto e la raffinata ciclistica, caratteristiche che la rendono adatta ad una vasta platea di potenziali fruitori: tanto da chi si accosta per la prima volta a questo tipo di moto quanto da chi, non più alle prime armi, vuole disporre di un mezzo agile e divertente.

◘ BMW R 1300 GS

Moto elettiva per viaggiatori incalliti e raffinati, si presenta con un nuovo boxer da 1300 cc, sospensioni rivisitate e il ben conosciuto, elevatissimo standard costruttivo e di equipaggiamento; si tratta di una moto in grado di passare con disinvoltura e uguale efficacia dall’asfalto all’off-road, con una disinvoltura e versatilità universalmente riconosciute alle serie «GS».

◘ Ducati Multistrada V4

Ecco una moto che coniuga vocazione sportiva e predisposizione al viaggio grazie al sofisticato propulsore V4 Granturismo che può scaricare i suoi 170 cavalli grazie a validissime sospensioni semi-attive e sistemi di controllo che permettono andature elevate in tutta sicurezza.

◘ Royal Enfield Bear 650

Questa moderna scrambler dalla spiccata personalità è mossa da un bicilindrico da 648 cc. fluido e potente, che muove una moto leggera che offre così grande versatilità tanto su asfalto quanto su sterrati leggeri.

◘ Yamaha R9

Seguendo il solco della tradizione supersport Yamaha questa moto, che si è fatta un po’ desiderare, ha nell’equilibrio fra fruibilità e prestazioni una delle sue doti principali. Equipaggiata con il tricilindrico CP3 da 890 cc. e caratterizzata da un design aggressivo, offre precisione di guida, dinamismo e prestazioni.

Ricapitolando:

La manifestazione si terrà alla Fiera di Roma dal 6 all’ 8 marzo ;

dal all’ ; Venerdì 6 marzo gli appassionati presenti a Motodays , potranno votare la moto da loro preferita.

gli appassionati presenti a , potranno votare la moto da loro preferita. Sabato 7 marzo potranno assistere dal vivo alla proclamazione della moto vincitrice.

[ Tony Colomba ]