Il punto sulla mobilità sostenibile

L’obiettivo si sta perseguendo su più fronti. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento «ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti» previsto a settembre, addetti ai lavori illustrano il loro impegno. Argomento cardine: la mobilità elettrica. Voce autorevole: l’ENEL che, con Simone Tripepi, illustra le novità del settore e l’avanzata sostenuta delle colonnine di ricarica

La conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento di settembre di «ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti», terza edizione, ha rappresentato, per interventi e partecipazioni, una sorta di prova generale dell’evento. Al centro del dibattito, la mobilità sostenibile, e al centro della mobilità sostenibile annessi e connessi, punti di forza o di debolezza del sistema in divenire.

Vito Parisi, Vice-Presidente ANCI, Sindaco di Ginosa e delegato a Mobilità e Trasporto Pubblico Locale ha sottolineato quale potrebbe essere il percorso più breve per raggiungere l’obiettivo: “La transizione verso una mobilità sostenibile non è più un orizzonte teorico, ma una sfida concreta che coinvolge ogni giorno milioni di cittadini, amministratori locali e imprese. Come ANCI, crediamo che il cambiamento debba partire dai territori, costruendo città più vivibili, inclusive e interconnesse. Il diritto alla mobilità deve diventare realtà per tutti: accessibile, sicura, sostenibile. ECO Festival è un’occasione preziosa per creare alleanze, condividere buone pratiche e rafforzare il ruolo dei Comuni nel guidare l’innovazione urbana. Solo unendo visione, governance locale e partecipazione possiamo concretizzare questo diritto e costruire città davvero intelligenti”.

Da canto suo Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma, ha voluto sottolineare: “Consideriamo come obiettivo prioritario della nostra amministrazione la riduzione del traffico veicolare privato a vantaggio dell’intermodalità e sostenibilità degli spostamenti. È fondamentale pertanto, in questa ottica, sensibilizzare i cittadini affinché il trasporto pubblico, la ciclabilità e la sharing mobility diventino prioritari rispetto all’utilizzo del mezzo privato”. Patanè ha dunque fatto riferimento, per applicare l’idea di città intelligente ad una metropoli come Roma, alla necessità di implementare la logistica, la pianificazione e l’organizzazione attraverso il PUMS (Piano urbano di mobilità sostenibile). La riflessione si è poi concentrata su alcuni dati: a Roma ci sono 300 mila macchine in più rispetto alle patenti, le auto rimangono ferme il 92% del tempo, con un utilizzo quindi dell’8% che non ne giustifica la spesa. La risposta, ha sottolineato Patanè, può essere la Sharing mobility, come Lisbona insegna. Anche l’utilizzo del mezzo pubblico andrebbe implementato, ed a Roma si rende necessaria la realizzazione della terza linea metropolitana.

Maria Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia, ha sottolineando l’intermodalità come fattore strategico aggiungendo come nel 2027 siano previsti 1.061 nuovi treni costruiti con elementi sostenibili e pensati per ridurre il consumo (meno il 30% di energia elettrica), alcuni utilizzando bio-carburante. Il settore ferroviario è stato comunque implementato anche dal punto di vista della digitalizzazione.

Simone Tripepi Head of Charging Point Operator Italy Enel ha analizzato l’impegno dell’Ente nell’ambito dei servizi, dove in questo momento l’infrastruttura pubblica in Italia conta 66 mila punti di ricarica dei quali 55 mila acquisiti sul territorio e Enel e le partecipate del Gruppo, rappresentano oltre 23 mila punti di ricarica. Inoltre, per rispetto degli impegni del PNRR, “contiamo di aggiungerne a fine anno ulteriori 2 mila. Questo permetterà all’Italia di avere 5 veicoli elettrici ogni punto di ricarica facendola salire nei primi posti del ranking europeo. Ai tradizionali 3.400 POS «virtuali» che permettono di accettare pagamenti digitali diretti, in questo mese di luglio festeggiamo il lancio di 400 POS fisici nelle infrastrutture di ricarica fast già messe a terra (ulteriori 2.000 arriveranno a fine anno!), una innovazione tecnologica non banale e che semplifica e velocizza il processo di ricarica delle elettriche grazie all’utilizzo della carta di credito, bancomat o di debito pagando direttamente alla colonnina”! Inoltre “per celebrare questo evento, per il mese di luglio proponiamo una offerta commerciale che prevede tariffe di ricarica scontate per chi ricarica sulla nostra rete Enel”.

Marcello Di Caterina, Vice-Presidente e Direttore Generale ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) ha sottolineato l’importanza di applicare con criterio e particolare attenzione al settore l’intelligenza artificiale ed ha ricordato l’impegno di ALIS nello sviluppo delle «autostrade del mare».

Sara Merigo, Amministratrice Delegata Istituto Piepoli intervenuta alla Conferenza, ha invece illustrato la ricerca realizzata dall’Istituto. Un campione di mille cittadini maggiorenni dovranno affrontare i temi della mobilità sostenibile e delle città intelligenti rispondendo a domande sulle abitudini di spostamento, sulla consapevolezza dell’impatto ambientale delle proprie abitudini, sulla pluralità tecnologica, sull’economia circolare e sull’impatto dell’IA nel mondo della mobilità e dei trasporti. Verrà dunque creato un indice di mobilità sostenibile che nel tempo sarà monitorato per capire l’impatto delle innovazioni, apportate negli anni, sulle abitudini degli stessi.

[ Andrea Colomba ]