Suzuki: anteprima mondiale per le nuove instant classic GSX-8T e GSX-8TT

Caratterizzate da uno stile neo-retrò che richiama l’iconica T500 Titan del 1967, i due modelli sono spinti dal bicilindrico parallelo da 776 cc e costeranno rispettivamente 10.910 e 11.560 euro

Queste due moto, disegnate nel Centro Stile Suzuki Europeo presso la sede di Suzuki Italia a Torino, si ispirano a leggendari modelli del passato fondendo linee classiche e elementi moderni, secondo il concetto «Retro Spirit, Next Generation Performance».

Il loro design neo-rétro si rifà alla celebre T500 Titan del 1967 – primo modello importato nel bel paese dal 1970 – con la lettera «T» che vuole ricordare l’iniziale della «Titan» T500 mentre la doppia lettera della 8 TT sta per Titan Timeless a conferma del design senza tempo che la contraddistingue, caratterizzato dal cupolino ispirato alla mitica Suzuki GS1000 Racing degli Anni ‘80 utilizzata nel campionato americano AMA. Il raddoppio della «T» sottolinea dunque la rinascita di queste linee vintage in stile contemporaneo.

I designer della Casa di Hamamatsu hanno quindi combinato forme d’antan dal fascino classico con stile e tecnologia di oggi ottenendo un design sofisticato e nostalgico, rendendo le GSX-8T e GSX-8TT autentiche instant classic rifinite e prestazionali.

Genesi del design

Come già evidenziato, lo stile delle due moto si ispira a quello della T500 «Titan» del 1967 ai cui stilemi i designer Suzuki si sono ispirati alternando linee tese a tratti più morbidi:

il serbatoio da ben 16,5 litri nel ricordare quello arrotondato della T500 assicura al tempo stesso una presa sicura e stabile sulle ginocchia;

sulle carene è presente l’emblema GSX-8, ispirato alla palla da biliardo con il numero 8, e lo stemma SUZUKI scolpito in 3D;

la finitura metallica della cornice del faro circolare ricorda quella dei gruppi ottici tipici delle moto Suzuki anni ‘60 e ’70 mentre l’elemento orizzontale che lo attraversa e le compatte frecce a LED attualizzano la firma luminosa; la stessa tecnologia è impiegata anche per la luce posteriore visibile in ogni situazione.

Ulteriori segni particolari delle due moto sono i primi specchietti bar end proposti da Suzuki, che – posizionati alle estremità del manubrio – riducono l’interferenza con il corpo del pilota e migliorano la visibilità posteriore.

La sella della GSX-8T dal profilo retrò “tuck and roll” e dalla texture raffinata – accuratamente modellata nella forma laterale e nel sostegno generale – si presenta con un look, una qualità e un livello di comfort superiori, pensato anche per le lunghe distanze mentre quella della GSX-8TT, è rifinita con impunture rosse per un ulteriore tocco sportivo allo stile della moto.

Le cover laterali del motore sono in finitura nera e completano il design complessivo elegante e raffinato.

La GSX-8T, è disponibile in tre colorazioni (Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi) mentre due sono le colorazioni della GSX-8TT: Nero Dubai con accenti rossi e gialli e Verde Rio con accenti dorati e arancioni.

La tecnica

Motore: inserito in un robusto telaio a traliccio in acciaio, il bicilindrico parallelo da 776 cc. vanta una distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro. La coppia massima è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre il picco di potenza è di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min, con un consumo di 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC.

Entrambe le moto sono dotate del Suzuki Cross Balancer, un sistema di equilibratura a doppio contralbero che posiziona i due contralberi a 90° rispetto all’albero motore. Questo meccanismo brevettato è in grado di garantire una guida più fluida e di ridurre le vibrazioni.

Elettronica: il propulsore è gestito in maniera integrata con tutta l’elettronica di bordo dal Suzuki Intelligent Ride System.

I sistemi elettronici prevedono:

« Scegliiltiro » – Suzuki Drive Mode Selector con tre modalità di guida;

» – Suzuki Drive Mode Selector con tre modalità di guida; « Aprisereno » – Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e disattivabile;

» – Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e disattivabile; Acceleratore ride-by-wire;

ride-by-wire; Dispositivi Suzuki Easy Start System e « Partifacile » – Low RPM Assist;

» – Low RPM Assist; «Cambiarapido» – Bi-directional Quick Shift System, affiancato da una frizione assistita antisaltellamento.

Ciclistica: maneggevolezza ad alte prestazioni sono caratteristiche proprie della GSX-8T e della GSX-8TT e costituiscono un altro chiaro segno di continuità con la T500 Titan.

Le due moto hanno un interasse di 1.465 mm mentre l’eccellente triangolazione tra manubrio, pedane e sella garantisce un’ottima posizione di guida, grande maneggevolezza e elevata stabilità.

Le sospensioni KYB, caratterizzate dal forcellone in alluminio, contribuiscono a migliorare ulteriormente il piacere di guida grazie alla forcella a steli rovesciati da 43 mm e al monoammortizzatore a leveraggio progressivo regolabile nel precarico.

Le ruote in lega da 17 pollici montano pneumatici Dunlop Sportmax RoadSport 2 nelle misure 120/70 all’anteriore e 180/55 al posteriore mentre l’impianto frenante di entrambe le moto è costituito da due dischi anteriori flottanti da 310 mm con pinze Nissin a quattro pistoncini ad attacco radiale, e un disco posteriore da 240 mm.

Infine la seduta (815 mm da terra per la GSX-8T e a 810 mm per la GSX-8TT), permette a tutti di poggiare bene i piedi a terra.

Altre dotazioni di serie

la strumentazione TFT LCD a colori da 5 pollici;

la porta USB Type-C, che permette una ricarica rapida dei dispositivi elettronic;

la nuova batteria Hy Eliiy Power agli ioni di litio compatta e leggera, che offre maggiore affidabilità e durabilità nel tempo.

Prezzi e tempi di consegna

Quelli della GSX-8T partiranno da 10.910 euro, mentre quelli della GSX-8TT da 11.560 euro.

Entrambi i modelli sono disponibili in versione depotenziata da 35 kW guidabili con patente A2.

Prime consegne a partire da settembre.

[ Redazione Motori360 ]