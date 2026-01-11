Home > Cielo > Da Qatar Airways il primo Boeing 787 al mondo equipaggiato con Starlink

Da Qatar Airways il primo Boeing 787 al mondo equipaggiato con Starlink

La migliore Compagnia Aerea del mondo diventa il primo vettore a livello globale a installare Starlink sui Boeing 787-8. Tre Dreamliner sono già dotati del servizio. Si contano oggi circa 120 aeromobili widebody equipaggiati con Starlink, offrendo un’esperienza Wi-Fi eccellente su diverse rotte in sei continenti

 

Con il programma di implementazione Starlink più rapido e ambizioso nella storia dell’aviazione widebody, la Migliore Compagnia Aerea del Mondo (questo il titolo assegnatole da Skytrax nel 2025 per la nona volta) in soli 14 mesi ha avviato e completato i programmi di installazione Starlink su Boeing 777 e Airbus A350, per poi estendere il servizio ai Boeing 787 Dreamliner. Un risultato che conferma la posizione della compagnia come leader globale nella connettività Starlink su rotte a lungo e ultra-lungo raggio, raggiungendo anche la prima e più grande flotta di A350 dotata di Starlink al mondo, rafforzando l’eredità di Qatar Airways come cliente di lancio globale di questo velivolo.

Nel 2025, Starlink ha connesso oltre 21 milioni di passeggeri a livello globale. I passeggeri connessi tramite Starlink di Qatar Airways rappresentano quasi la metà di questo totale, con oltre 10 milioni di passeggeri che hanno usufruito per la prima volta del «servizio gratuito» a bordo di aeromobili widebody su rotte a lungo e ultra-lungo raggio.



Quasi 120 aeromobili widebody, pari a oltre il 58% della flotta widebody composta da Airbus A350, Boeing 777 e Boeing 787, offrono ora ai passeggeri connettività ultraveloce fino a 500 Mbps, permettendo streaming ininterrotto, videochiamate e produttività in tempo reale superiori a molte reti domestiche.



Il «viaggio» del Wi-Fi più veloce del cielo non si è certo concluso: la compagnia sta estendendo il servizio a un numero crescente di rotte, comprese le principali destinazioni in America e Australia, nonché rotte rilevanti in Africa, Asia, Europa e Medio Oriente.



Immagini del programma di installazione di Starlink su Airbus A350 qui

[ Redazione Motori360 – Aviazione ]

 

 

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con il n. 147/2012
Copyright © 2012-2026 | ISSN 2284-0680
Direttore Responsabile: Tony Colomba | Editore: Ecoedizioni Internazionali Srl group
Redazione e Relazioni esterne: via L. Ruspoli, 72 - 00149 Roma ■ tel. +39 06.631350
Sede legale: via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma | P.IVA 05205451007 | REA 864037
Motori360.it [ Il mondo dei motori a 360 gradi: articoli e video su mobilità «Terrestre» (Auto - Moto - Test su strada - Anticipazioni - Retrospettive - Automobilia - Accessori - Tuning - Veicoli Commerciali - Mobilità sostenibile - Trasporti); «Aeronautica» (mezzi ad ala fissa e rotante - aeroporti ed infrastrutture - compagnie aeree), «Marina» (nautica a motore: yacht, barche, gommoni ecc.); oltre a servizi inerenti Viaggi - Economia - Tecnologie - Sport - Abbigliamento - Inchieste - Consigli - News ] Motori360.it is a daily online magazine, included in Google News and appreciated for professionalism and competence [ It is focused on land mobility (articles, previews and news, retrospective, test, Auto, Moto, Transport, Accessories, Events, Routes, Economics, Automobilia etc.), motor boating and aeronautics (airplanes, helicopters, airlines, travel);it offers an all-inclusive information that, even in advertising and editorial, makes this on line magazine a valuable communication tool ]
MobilePC