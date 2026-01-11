Stellantis presenta al Salone di Brussels la nuova gamma Jeep: Avenger Black Edition, Compass e Wagoneer

Queste nuove versioni vanno a consolidare il successo dei fuoristrada del Gruppo e più in particolare dell’Avenger

Jeep®, uno dei marchi più in vista del Brussels Motor Show 2026, è presente al contest belga con una gamma innovativa che sottolinea il balzo che la Marca sta compiendo verso il futuro dell’elettrificazione, dell’innovazione, del dinamismo e dell’avventura.

Avenger Black Edition

Questo SUV vuole rappresentare la prima, decisa fase di tale balzo grazie a questa ultima ed esclusiva variante del SUV che è risultato, per il secondo anno consecutivo il più venduto in Italia: oltre 235.000 le unità vendute dal lancio.

La nuova Black Edition spicca per il suo grado di personalizzazione che, partendo dall’allestimento Altitude, presenta questa sua nuova versione caratterizzata da esclusivi elementi di design nero, come loghi Jeep® e Avenger neri, cerchi in lega da 17” neri e una console centrale nera, tutti elementi che ne sottolineano grinta ed eleganza.

Ma la doppia anima – Black e tecnologica – certo non finisce qui ed ecco quindi fendinebbia per una maggiore funzionalità, vetri oscurati, tecnologie avanzate come Hill Descent Control, Selec-Terrain con sei modalità di guida e quadro digitale da 10,25” cui si aggiungono sedili in tessuto-vinile premium.

Tra gli optional: sistema audio JBL premium, Winter Pack (parabrezza e sedili riscaldati), sistema di navigazione e portellone elettrico hands-free, che rendono la Black Edition ideale per chi cerca un veicolo robusto e raffinato.

Compass e Wagoneer

All’Avenger, Jeep® ha affiancato la gamma nuova Compass, e Wagoneer; il listino della prima si arricchisce delle debuttanti Compass e-Hybrid Plug-In e della Compass 4xe, che offre capacità off-road avanzate unite a una motorizzazione completamente elettrica.

La Wagoneer S, ammiraglia elettrica di Jeep®, segna il debutto del marchio nel segmento D dei SUV 100% elettrici. Un debutto elettrico che fa silenziosamente rumore… vista la potenza di 600 cavalli, la tecnologia all’avanguardia e un’accelerazione 0-100 km/h in soli 3,5”.

Wagoneer S è il primo SUV globale completamente elettrico (BEV) del Gruppo e, nel ridefinire l’esperienza SUV elettrica con un design e un infotainment fortemente distintivi nell’ambito del segmento, offre un grande equilibrio tra stile, potenza e raffinatezza premium, garantendo prestazioni elevate nel segmento D dei veicoli 100% elettrici.

Nuova gamma Jeep Compass

Gli oltre 2,5 milioni di unità vendute dal 2006, fanno di Compass una storia di successo globale che la Marca intende perpetuare introducendo quest’anno una serie di up-grade che uniscono capacità off- road iconiche a elettrificazione e tecnologia all’avanguardia.

Dopo le versioni e-Hybrid e Full Electric, la nuova Compass e-Hybrid Plug-In e Compass 4xe costituiscono l’apice di un’evoluzione che offre ai guidatori l’imbarazzo della scelta.

La Compass e-Hybrid Plug-In è caratterizzata da un elevatissimo grado di efficienza grazie al sistema da 225 cavalli che combina benzina ed elettrico bilanciando egregiamente prestazioni elevate e consumi ottimali. Con oltre 90 km di autonomia in ciclo combinato e più di 100 km in città in modalità elettrica, consente una guida a emissioni zero, mentre l’autonomia totale è di ben 983 km.

Il Selec-Terrain® di cui Compass è dotata la mette in grado di adattare la dinamica di guida alle condizioni del fondo (neve, sabbia, fango), introducendo per la Plug-In la modalità ELECTRIC dedicata.

La nuova Compass 4xe, top di gamma, offre aggiornamenti che la rendono ancora più capace in off-road: sospensioni rialzate di 10 mm, paraurti robusti per migliori angoli di attacco e uscita, pneumatici con spalla alta per maggiore trazione mentre il nuovo motore elettrico posteriore (sviluppato esclusivamente per Compass) garantisce 132 kW e fino a 3.100 Nm all’asse posteriore, assicurando trazione eccezionale. Gli interni sono realizzati con materiali resistenti e facili da pulire, come il tessuto rivestito in poliuretano.

Wagoneer S

È l’ammiraglia full electric nel segmento D che completa la gamma Jeep® ed è il primo veicolo globale full electric del marchio.

Questa ammiraglia elettrica, combinando prestazioni e tecnologia all’avanguardia, fissa nuovi standard per il futuro Jeep® mentre i suoi 600 cavalli e le sue doti di accelerazione (0-100 km/h in 3,5”) ridefiniscono il segmento D dei SUV elettrici.

Wagoneer S è dotato di batteria agli ioni di litio da 400 volt, 100,5 kWh e moduli di propulsione elettrica Stellantis da 250 kW anteriori e posteriori, per trazione 4×4 elettrica e coppia istantanea.

Include il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain con cinque modalità: Auto, Sport, Eco, Snow, Sand e una capacità di ricarica ultra-rapida ( dal 20% all’80% in soli 23 minuti ), pensata per chi ricerca prestazioni e innovazione sostenibile.

Gli amanti della musica avranno a disposizione un esclusivo sistema audio da McIntosh da 19 altoparlanti con amplificatore da 1.160 watt e subwoofer da 12 pollici per un’esperienza veramente unica.

Il Wagoneer S offre schermi ad alta definizione la cui superficie totale supera i 45 pollici; tra questi un display interattivo da 10,25” per il passeggero anteriore, collegato al sistema Uconnect5.

I risultati Jeep® 2025 e il futuro nelle parole di Fabio Catone, Head of Jeep Europe: “Il 2025 è stato un anno di risultati solidi per Jeep, un anno in cui abbiamo riaffermato la nostra proposta di valore unica. Il nostro successo deriva dall’impegno a offrire veicoli che uniscono eccezionali capacità off-road alla praticità quotidiana progettati per l’avventura outdoor ma perfettamente adatti alla vita di tutti i giorni. Ogni prodotto Jeep è pensato per incarnare capacità, robustezza, sicurezza, attitudine e versatilità, tutto in un unico pacchetto. Il nostro obiettivo per quest’anno è non solo mantenere questo slancio, ma rafforzarlo. Con la gamma Avenger completa, la nuova Compass e il Wagoneer S, siamo pronti ad affrontare le sfide future”.

Nonostante il panorama automobilistico europeo sia altamente competitivo e caratterizzato da importanti rinnovamenti di prodotto nel settore, Jeep® non solo ha mantenuto la propria quota di mercato ma ha fatto registrare, in determinati mercati, una crescita: Jeep® ha mantenuto una quota dell’1% nel mercato delle auto passeggeri e dell’1,8% nel mercato SUV mentre è cresciuta a doppia cifra in mercati chiave quali Regno Unito (+17%), Austria (+39%) e Portogallo (+48%).

Un fattore chiave di questo successo è stato Avenger, il primo SUV completamente elettrico di Jeep®, lanciato con grande successo. Con oltre 235.000 unità vendute dal lancio, Avenger si è rivelato rivoluzionario nel segmento B-SUV, incarnando l’essenza del marchio Jeep®: capacità off-road e design moderno ed ecologico.

La gamma Avenger offre diverse motorizzazioni: benzina, e-Hybrid, Full Electric e 4xe, rendendola una scelta versatile per i clienti europei. Avenger è tra i 10 B-SUV più venduti in Europa e si espande in 62 paesi, con il Sud America in arrivo il prossimo anno.

I risultati in Italia

I risultati commerciali del mese di dicembre 2025 in Italia hanno confermato la leadership di Jeep® ancora una volta il SUV più venduto nel nostro Paese dopo il successo del 2024. La sua quota nel comparto supera il 5,5% e vale anche la leadership tra i B-SUV (market share vicina all’11%). Non solo: Avenger è anche al secondo posto tra i B-SUV 100% elettrici con una quota del 15,4%.

Grazie a questi risultati, Jeep Avenger figura anche al terzo posto complessivo del mercato italiano 2025, in assoluto, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione.

Il brand Jeep® è stabilmente nella top ten del mercato nazionale, e ha chiuso il 2025 al nono posto, con una quota del 4,11%.

Il nuovo spot TV Compass: celebrazione dell’avventura, è visibile al seguente link: https://youtu.be/GkUg4JtZaGY .

[ Andrea Colomba ]