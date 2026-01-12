FIAT, Abarth e FIAT Professional al Salone dell’Auto di Bruxelles

Esposte, fra le altre, Grande Panda, Fiat 500 Hybrid, Fiat 600 Sport e Fiat QUBO L

La Grande Panda, una delle 7 finaliste del premio «Auto dell’Anno 2026» e vincitrice del prestigioso premio «UIGA Auto Europa 2026», a listino nelle versioni elettrica, ibrida e benzina, offre propulsori per diverse esigenze.

Costruita sulla piattaforma STLA Smart, la Grande Panda è un modello davvero globale: prodotto in Serbia e Algeria, commercializzata oltre in Unione Europea anche in moltissimi altri paesi, arriverà in Sud America quest’anno.

La Fiat 500 Hybrid. Bruxelles è il suo debutto internazionale – rappresenta un nuovo capitolo per FIAT in quanto interamente prodotta nello storico stabilimento Carrozzerie Mirafiori di Torino, un’operazione che simboleggia molto più del semplice legame tra il marchio FIAT e la sua città natale. Tra le sue versioni, esposta anche la Fiat 500e Cabrio, che offre un’interpretazione moderna e completamente elettrica dell’iconica city car con un’esperienza di guida a cielo aperto che concettualmente la può ricollegare alle famose spiaggine della dolce vita.

La Fiat 600 Sport nella sua nuova versione che coniuga design e spirito sportivo e dinamico, perfetta per le famiglie giovani e attive, e l’Abarth 600e Competizione, un’auto elettrica ad alte prestazioni da 280 cavalli che accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi.

Fiat Topolino (foto sotto insieme al TRIS), con l’iconico quadriciclo 100% elettrico dai grandi volumi di vendita, progettato per chi vuole una city-car accessibile, simpatica e sostenibile.

Il Fiat QUBO L, presentato in anteprima all’evento, apre la strada al segmento dei veicoli per famiglie ed è stato appositamente progettato per le famiglie moderne che cercano un mix di comfort, spazio e praticità, con un tocco di allegria.

Disponibile in due versioni, una a 5 posti (4,40 m) e una a 7 posti (4,75 m), è l’unico modello Diesel della gamma, che unisce la versatilità di un veicolo familiare all’efficienza e alle prestazioni di un motore diesel di ultima generazione.

Ultima, ma non per importanza, ecco FIAT Professional al suo debutto in Europa per la divisione veicoli commerciali con il suo FIAT Professional TRIS, un sorprendente e rivoluzionario pick-up elettrico a tre ruote per la micromobilità trattato nell’articolo dedicato ai mezzi professionali di Stellantis.

