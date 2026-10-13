PEUGEOT Auto Ufficiale della 21° edizione della Festa del Cinema di Roma (13-25 ottobre 2026)

Il Marchio francese metterà a disposizione una flotta di vetture per la mobilità di talenti, artisti, autori e degli altri protagonisti coinvolti nella manifestazione al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Dal 13 al 25 ottobre 2026, PEUGEOT è Auto Ufficiale alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, del suo pubblico e dei professionisti del settore, con una presenza capace di unire mobilità, design e cultura nel cuore della Capitale.

Il cuore della manifestazione sarà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ospiterà le principali sale di proiezione, con un programma diffuso anche in altri luoghi e realtà culturali della Capitale.

La collaborazione conferma ed amplifica il legame di PEUGEOT con il mondo del cinema e con la creatività contemporanea, ambiti capaci di generare emozione, innovazione e nuove forme di espressione. Valori che il Marchio condivide con una manifestazione aperta al grande pubblico e riconosciuta a livello internazionale.

Attraverso questa partnership, PEUGEOT accompagnerà i protagonisti della Festa nelle loro attività, contribuendo allo svolgimento dell’evento con soluzioni di mobilità coerenti con l’identità del Marchio e con la sua visione di un’esperienza di guida distintiva, responsabile e tecnologicamente avanzata.

Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia ha dichiarato: “La Festa del Cinema di Roma è un appuntamento di grande prestigio, capace di unire cultura, creatività e passione. Siamo orgogliosi di accompagnarne l’edizione 2026 con PEUGEOT, un Marchio che condivide con il cinema la capacità di emozionare e di interpretare il cambiamento. La nostra presenza testimonia il desiderio di essere vicini alle persone e ai territori, contribuendo concretamente alla riuscita di una manifestazione dal forte valore nazionale e internazionale”.

PEUGEOT al fianco dei protagonisti della Festa



Per tutta la durata della manifestazione, PEUGEOT fornirà una flotta di vetture dedicata alla movimentazione di talenti, attori, registi, autori, ospiti e degli altri personaggi coinvolti. La presenza delle vetture sulle strade della Capitale renderà concreta e riconoscibile la partecipazione del Marchio a uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno.

La partnership avrà inoltre un momento di particolare visibilità in occasione dell’inaugurazione: negli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo sarà esposto il SUV PEUGEOT, espressione del design dinamico e della vocazione innovativa del Marchio. L’iniziativa creerà un dialogo tra automobile, cinema, arte e architettura contemporanea, rafforzando la presenza di PEUGEOT nel panorama culturale della città.

“Con la flotta dedicata agli ospiti e l’esposizione di PEUGEOT 2008 al MAXXI vogliamo rendere tangibile il nostro sostegno alla Festa. Design, tecnologia e mobilità responsabile entrano così in dialogo con il linguaggio del cinema e dell’arte contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza coerente con la visione e i valori di PEUGEOT”, ha aggiunto Antonella Bruno.