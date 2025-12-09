La prima piattaforma ibrida per l’off-road di SWM Powersports

A EICMA 2025 una gamma completa di ATV/UTV side-by-side con cilindrate da 650cc a 1000cc alla quale si affianca per il 2026 la più potente versione con 120 cv e l’innovativa versione «Hybrid Pro» che raggiunge i 160 cv

La rinascita del marchio SWM

SWM era l’acronimo di Sironi Vergani Vimercate Milano, una storica realtà industriale della Brianza nata nel 1971 che però, nonostante l’interesse da parte del pubblico per quelle moto e i vari successi nelle gare di regolarità, nel 1984 aveva chiuso i battenti.

Nel 2014 il brand cinese Shineray Group impegnato anche nel settore automotive acquista il marchio SWM, l’acronimo cambia significato e diventa Speedy Working Motors. La produzione inizia dapprima in Cina con veicoli commerciali leggeri e successivamente anche SUV che commercializza in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia.

Ma la sorpresa arriva a luglio 2015, quando a Biandronno, in provincia di Varese, in quello che era lo stabilimento di produzione Husqvarna, SWM produce (assembla) una gamma completa di moto che poi vengono vendute in tutto il mondo con lo storico marchio SWM. Per rispettare il «made in Italy» che rappresenta un valore aggiunto riconosciuto globalmente, a Biandronno tutte le maestranze, dall’operaio addetto alla produzione ai dirigenti, sono italiani.

Per il 2026, oltre alle moto, la nuova identità aziendale SWM Powersports ha presentato ad EICMA 2025 la gamma completa di ATV / UTV e per la prima volta al mondo anche con l’inedita motorizzazione HEV per il modello Hybrid Pro

Sia per i tradizionali ATV TRAILHUNTER che per gli UTV side-by-side NOMADER a 4 posti o 2 con ripiano posteriore, le motorizzazioni disponibili da 650 cc a 1000 cc consentono di accontentare ogni esigenza sia per il tempo libero che per il lavoro e sono così articolate:

Serie mid-size 550 e 650: monocilindrico da 650 cc con potenze da 46 o 50 cv, incentrata sull’agilità e sull’adattabilità ai vari terreni.

Serie full-size 850 e 1000: bicilindrico da 999 cc con potenze da 73 o 100 cv, un nuovo punto di riferimento per le prestazioni off-road di alta gamma, combinando potenza pura e comfort

Serie Top di gamma: con il bicilindrico da 120 cv. Questa power unit combina potenza pura e comfort raffinato, definendo un nuovo standard nelle prestazioni premium in fuoristrada.

Serie HYBRID PRO solo per NOMADER: reinventata l’architettura della motorizzazione attraverso la tecnologia avanzata HEV per una esperienza di guida rivoluzionaria.

All’insegna di «Engineering Tomorrow» la prima piattaforma ibrida al mondo per l’offroad va a ridefinire la Power Experience per questo tipo di veicolo grazie alla potenza di 160 cavalli generata dal motore termico abbinato a quello elettrico

Questo sistema ibrido si avvale di tre modalità di guida che il guidatore può scegliere in base alla velocità e alle caratteristiche del terreno:

EV Mode (≤20 km/h): modalità all electric, silenziosa ed efficiente per ambienti urbani;

(≤20 km/h): modalità all electric, silenziosa ed efficiente per ambienti urbani; Hybrid Mode (20-70 km/h): motore termico ed elettrico per una coppia immediata ed una trazione superiore;

(20-70 km/h): motore termico ed elettrico per una coppia immediata ed una trazione superiore; Engine + Charging Mode (>70 km/h): motore e modalità di ricarica, sistema ottimizzato per il recupero energetico e performance

L’insieme di queste modalità ha consentito un deciso salto di qualità nell’ingegneria ibrida in ambito fuoristradistico, offrendo una riduzione nel consumo di carburante, una maggiore rapidità di risposta, minor rumore e vibrazioni e una maggiore efficienza termica.

Benvenuti nell’era del controllo intelligente «Smart Off-Road», un innovativo sistema sviluppato da SWM che stabilisce un nuovo standard per la modalità intelligente su ogni terreno

Nel corso del biennio 2026-2027, SWM introdurrà nella produzione di massa una gamma di funzionalità evolute, tra cui:

Controllo intelligente del comando gas;

Cambio elettronico;

Hill-Start Assist;

Cruise Control;

Illuminazione automatica e antifurto;

Multi-select EPS (servosterzo elettrico);

Sistema di sospensioni elettronico CDC;

Modalità Turf e sbocco del differenziale intelligente.

Queste tecnologie non solo andranno a migliorare la sicurezza e il comfort, ma renderanno la guida in fuoristrada ancora più «intelligente, sicura e intuitiva».

La ricerca della costruzione di un ecosistema per la mobilità intelligente

Nel corso di EICMA 2025, il management SWM responsabile della strategia globale del brand ha comunicato che l’Azienda intensificherà la propria attività di ricerca e sviluppo presso il suo Centro di Design in Italia, focalizzandosi sui sistemi ibridi, completamente elettrici e sui sistemi di connettività intelligente.

Nel corso del prossimo triennio, l’azienda amplierà la sua presenza in Europa, nelle Americhe e nella regione Asia-Pacifico, lanciando al contempo il suo «Global Dealer Partnership Program», segnando così la trasformazione da produttore tradizionale a fornitore completo di soluzioni per una mobilità intelligente.

Design italiano e tecnologia d’avanguardia nel segno dell’innovazione

Dal patrimonio storico all’innovazione, dal motore termico ai sistemi ibridi intelligenti, SWM Powersports continua a fondere il design italiano con la tecnologia d’avanguardia, aprendo un nuovo capitolo nell’industria globale del fuoristrada.

La prossima sfida del Brand è riassunta in questa frase: “Guidati dall’innovazione tecnologica, creiamo un Marchio ORV (Off Road Vehicle) di riferimento globale”.

[ Paolo Pauletta ]