Stellantis: Alfa Romeo ha un nuovo Responsabile Marketing, Eugenio Franzetti

Eugenio Franzetti è il nuovo Responsabile Marketing di Alfa Romeo e riporterà direttamente a Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, con effetto immediato.

Eugenio Franzetti – succede a Cristiano Fiorio, che ha assunto la guida del Marketing di Maserati, continuando a ricoprire il ruolo di General Manager di BOTTEGAFUORISERIE – porta con sé un’esperienza di rilievo nel campo della comunicazione, delle vendite e del motorsport nel suo nuovo incarico di Responsabile Marketing per Alfa Romeo.

Nel corso degli anni ha ricoperto posizioni chiave, tra cui:

Responsabile Comunicazione e Competizioni per Peugeot Italia;

Responsabile Comunicazione per DS Automobiles, Citroën e Peugeot in Italia;

Responsabile Vendite per Citroën Italia, prima di assumere la guida della funzione Comunicazione per il brand Peugeot;

Successivamente ha ricoperto il ruolo di Managing Director del brand DS in Italia ed è stato poi nominato Responsabile per DS Performance.

Eugenio ha inoltre recentemente assunto la responsabilità del Dipartimento Competizioni di Lancia, un incarico che continuerà a ricoprire ad interim, lavorando a stretto contatto con i team di Stellantis Motorsport per valorizzare il profilo del brand.

Le dichiarazioni

◘ Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo: “Sono lieto di dare il benvenuto a Eugenio nel team Alfa Romeo. La sua vasta esperienza nel marketing automobilistico globale e la profonda conoscenza delle dinamiche dei marchi premium saranno preziose mentre continuiamo a rafforzare il posizionamento internazionale di Alfa Romeo. Eugenio porta con sé una comprovata capacità di accrescere la desiderabilità del marchio e il coinvolgimento dei clienti attraverso strategie innovative e storytelling audace. Ha una comprovata esperienza nel promuovere il valore del marchio e il coinvolgimento del cliente attraverso strategie innovative e narrazioni audaci. Benvenuto nel team del Biscione, Eugenio!”

“Vorrei anche ringraziare sinceramente il suo predecessore, Cristiano Fiorio, per la sua straordinaria leadership e visione negli ultimi anni, durante i quali ha dato un contributo significativo alla crescita del brand guidando con successo progetti in F1, il lancio di modelli come la 33 Stradale – segnando il ritorno del marchio nel mondo delle vetture custom-built – oltre a campagne pubblicitarie premiate, strategie di comunicazione mirate e partnership chiave”.

◘ Eugenio Franzetti, nuovo Responsabile Marketing di Alfa Romeo: “Sono onorato di entrare in Alfa Romeo, un marchio che incarna passione, sportività e spirito italiano. Questo è un momento entusiasmante nel percorso del brand e non vedo l’ora di lavorare con il team per rafforzare ulteriormente la presenza globale di Alfa Romeo. Il mio obiettivo è valorizzare la sua eredità unica, abbracciando al contempo l’innovazione e nuovi modi di connettersi con la nostra appassionata community in tutto il mondo. Insieme continueremo a raccontare la storia di Alfa Romeo in modo da ispirare e coinvolgere gli appassionati in ogni mercato”.

[ Redazione Motori360]