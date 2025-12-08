Il marchio del Tridente tra rinascita e ricorrenze

Non si sono ancora spente le luci sul «Maserati Meccanica Lirica» e sul ritorno della produzione di GranTurismo e GranCabrio nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, che oggi Maserati celebra il suo 111° anniversario dalla fondazione, un traguardo che ne fa il brand più longevo della Motor Valley italiana

Il 2026 segnerà una svolta cruciale nella storia del marchio: sarà l’anno della rinascita – con la produzione tornata a Modena – e al tempo stesso cadrà la ricorrenza dei primi 100 anni del suo iconico logo e, contemporaneamente, dei primi 100 anni dal debutto nelle competizioni motorsport.

Storiografia

Era, infatti, il 1926 quando la Maserati Tipo 26, prima vettura della storia a portare il Tridente sul cofano, partecipò alla Targa Florio e vinse nella sua categoria.

Ma la storia di questo marchio del Made in Italy inizia un decennio prima, precisamente nel 1914 quando Alfieri Maserati, insieme ai fratelli Ettore ed Ernesto, costituiva la «Ditta Alfieri Maserati» con sede al numero 1A della centralissima via de’ Pepoli a Bologna. Come si evince dal documento di denuncia di esercizio individuale, la nuova ditta iniziò a esercitare il 1° dicembre 1914.

I fratelli Maserati erano appassionati di meccanica e amanti della velocità e non disdegnavano mettersi al volante di un’automobile da corsa. Un altro fratello, Mario, contribuì realizzando il logo del Tridente – ispirato alla fontana del Nettuno di Bologna – e il fratello Bindo si unì alle Officine Maserati nel 1932, dopo la morte di Alfieri.

Come accennato in precedenza, la prima automobile che adottò il Marchio del Tridente fu la Tipo 26, che debuttò nel 1926 alla Targa Florio aggiudicandosi il primo posto nella classe fino a 1.5 L, con lo stesso Alfieri Maserati alla guida.

Fu quello il primo di una lunga serie di successi, tra cui due edizioni consecutive della 500 Miglia di Indianapolis (1939 e 1940), quattro vittorie consecutive alla Targa Florio (1937, 1938, 1939 e 1940), nove vittorie in F1 e il Campionato del Mondo di F1 nel 1957 con Juan Manuel Fangio.

In anni più recenti Maserati è poi tornata a trionfare con la MC12 (nella foto in alto), una vettura che dal 2005 al 2010 si è aggiudicata sei Campionati internazionali FIA GT, la massima espressione delle competizioni per vetture granturismo derivate dalla produzione. Dal 2023 la Maserati GT2 ha riportato la Casa del Tridente a competere e vincere nei campionati a ruote coperte; oggi è idonea a partecipare a più di 20 Campionati in tutto il mondo.

Alla fine del 1939, con l’ingresso della famiglia Orsi, inizia il trasferimento del marchio a Modena, dove il 1° gennaio 1940 apre lo stabilimento di Viale Ciro Menotti, destinato a diventare la casa del Tridente fino a oggi. Nel 1947 termina la collaborazione dei fratelli Maserati con l’azienda e nasce la prima vettura stradale, la A6 1500, mentre nel 1963 il marchio porta al debutto la Quattroporte, con cui inaugura il nuovo segmento delle berline di lusso ad alte prestazioni.

Maserati A6 1500 (1947) – Museo Nicolis Maserati Ghibli 4700 (1960) – Museo Nicolis Maserati Mistral 4.0 Coupé (1968) – M.Nicolis





Dopo la breve parentesi sotto la proprietà di Citroën (1968-1975), durante la quale vennero introdotti i primi moderni processi industriali, nel successivo periodo De Tomaso (1975 -1993) nacque e venne commercializzata quella che per molto tempo fu una delle vetture più conosciute e vendute del Marchio: la Biturbo!

Su queste solide fondamenta storiche e industriali si sviluppa la fase più recente dell’evoluzione del brand italiano, contraddistinta da nuovi modelli e significative innovazioni. Ad iniziare dal 2007, quando debuttarono sia la quinta generazione della Quattroporte al Salone di Detroit, sia l’iconica GranTurismo al Salone di Ginevra. Poi nel 2009 fu la volta della GranCabrio; nel 2013 della sesta generazione della Quattroporte e della Ghibli; e tre anni dopo della Levante, il primo SUV Maserati.

Maserati Ghibli da 275 cavalli (Motori360) Maserati Ghibli Q4 Gran Sport (Motori360)





Nel 2020 lo stabilimento di Viale Ciro Menotti si rinnova con l’introduzione delle linee di produzione della nuova Maserati MC20, ambasciatrice della nuova era Maserati, integrando la linea di verniciatura e l’area dedicata allo sviluppo e all’assemblaggio del nuovo propulsore «Nettuno», che rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica, coperta da brevetti internazionali e 100% made in Maserati.

Passano due anni e fa il suo esordio Grecale (in alto a sx), il nuovo SUV che esprime al meglio lo spirito granturismo di Maserati, coniugando performance ed eleganza in un’esperienza di guida senza pari. Nel 2023 è la volta della Maserati GT2 Stradale, la supersportiva omologata per l’uso su strada che unisce due iconici mondi Maserati, quello dell’eleganza e quello delle corse, incarnando l’anima racing del Marchio e offrendo al contempo comfort e piacere di guida per l’uso quotidiano. L’anno successivo i riflettori si accendono sulla MCXtrema (in alto a destra), una «belva» da corsa prodotta in soli 62 esemplari e dotata di una versione estrema del motore V6 Nettuno da 730 cavalli.

Il processo verso la rinascita

Arriviamo così al 2025, un anno che segnerà la storia del brand e del suo sito produttivo di Modena, grazie a tre momenti:

l’avvio della produzione della MCPURA (in dotazione all’Arma dei Carabinieri), espressione della più pura essenza dell’energia e della performance secondo il Tridente;

(in dotazione all’Arma dei Carabinieri), espressione della più pura essenza dell’energia e della performance secondo il Tridente; la presentazione di BOTTEGAFUORISERIE , un nuovo progetto unisce le energie di Alfa Romeo e Maserati;

, un nuovo progetto unisce le energie di Alfa Romeo e Maserati; il ritorno a casa di GranTurismo e GranCabrio, nello stesso luogo dove erano nate le generazioni precedenti.

Santo Ficili, COO di Maserati: “È per me un onore celebrare i primi 111 anni di storia di Maserati nella, città che rappresenta il cuore pulsante del nostro Marchio. Dopo le celebrazioni di Maserati Meccanica Lirica, è un vanto sottolineare – anche in occasione del nostro compleanno – che questo territorio custodisce un know-how d’eccellenza che, da oltre un secolo, alimentano una visione unica di performance, design e artigianalità, incarnando l’espressione più autentica dell’Italian Luxury. Il ringraziamento è alle donne e agli uomini di Maserati, alla nostra rete di dealer e a tutti gli stakeholder: le ultime novità di questo anno testimoniano, infatti, ancora una volta, tanto la solidità del legame tra Maserati e la città, quanto l’impegno concreto del brand nel cogliere e sviluppare nuove opportunità di crescita, guardando con fiducia al futuro”.

Nasce un nuovo centro di eccellenza automobilistica: «BOTTEGAFUORISERIE»

Estendendosi da Modena fino a Torino e ad Arese in provincia di Milano, questa nuova iniziativa unisce la straordinaria tradizione e le lungimiranti visioni di Alfa Romeo e Maserati, due dei Marchi più prestigiosi dell’industria automobilistica italiana, e alla guida di questo nuovo importante progetto è stato chiamato Cristiano Fiorio, che riporterà direttamente a Santo Ficili (Alfa Romeo CEO e Maserati COO), anche per il nuovo ruolo assunto ieri come nuovo Responsabile Marketing della Casa del Tridente.

BOTTEGAFUORISERIE fonde tradizione e innovazione in un unicum in cui maestria artigianale, tecnologia e attenzione meticolosa ai dettagli non sono solo dei valori, ma un vero e proprio modo di vivere. Concepita come un centro creativo, unisce l’eccellenza di Alfa Romeo e di Maserati per modellare il futuro dell’esperienza di guida personalizzata.

Più che di un progetto o di un luogo, BOTTEGAFUORISERIE è l’incarnazione di una visione: la culla dell’eccellenza manifatturiera italiana, in cui l’arte dell’ingegno, la maestria artigianale e la passione per la bellezza e le prestazioni si fondono in un unico gesto creativo, trasformandosi in esperienza. Sotto la sua egida prendono forma le più celebri interpretazioni dell’industria automobilistica del nostro Paese: vetture Fuoriserie personalizzate senza tempo, restauro di auto d’epoca, viaggi sensoriali, ricerca dei materiali e un centro dedicato alla ricerca e allo sviluppo della massima prestazione.

[ Cristiano Fortini ]

