STELLANTIS al Salone dell’Auto di Parigi presenta il futuro

In occasione del Salone dell’Auto francese Stellantis si presenta con il più grande stand della manifestazione, con oltre 60 veicoli esposti, nove concept car, otto brand e sei anteprime

Stellantis ha presentato in anteprima esclusiva sei delle nove concept car che debutteranno al Salone dell’Auto di Parigi domani. Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Opel e PEUGEOT hanno mostrato al “The Night Before” un’anteprima della forte presenza di come creatività e innovazione possano suscitare emozioni, rispondere alle esigenze delle persone e ampliare la libertà di scelta.

Il Chairman di Stellantis John Elkann, il CEO Antonio Filosa e l’Enlarged Europe COO Emanuele Cappellano hanno evidenziato come il piano strategico FaSTLAne 2030 si stia traducendo in risultati concreti, grazie a tecnologie, prodotti e innovazioni che pongono il cliente al centro di ogni sviluppo.

Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe, ha presentato le concept car, ha invece illustrato come Stellantis sfidi le convenzioni e acceleri il proprio percorso verso il futuro.

ALFA ROMEO

Rosso, Italia e Sportività sono i tre pilastri del nuovo concept del Biscione (che debutterà, in anteprima mondiale al Salone francese), tre dimensioni profondamente legate all’identità del Marchio che «Cuorerosso» reinterpreta attraverso forme, proporzioni, materiali, colori e soluzioni progettuali. Cuorerosso racconta il futuro di Alfa Romeo: un manifesto che esplora nuovi linguaggi di stile, funzione e tecnologia, indicando la direzione con cui il Biscione intende affrontare una nuova era della mobilità. Una visione destinata a prendere forma in una gamma multi-energy, capace di presidiare i segmenti chiave del mercato con modelli lunghi fino a 4,7 metri e soluzioni di propulsione differenti, per rispondere a esigenze diverse senza rinunciare al carattere del Marchio.

Anche domani il Biscione continuerà a creare automobili per chi ama guidare, mettendo innovazione e performance al servizio della persona per trasformare ogni viaggio in piacere di guida, coinvolgimento ed emozione, qualunque sia la soluzione tecnica adottata.

Il video… Alfa Romeo Cuorerosso | The future has a heart

◘ Santo Ficili, CEO Alfa Romeo e Maserati, ha dichiarato: “Alfa Romeo ha sempre creato automobili capaci non soltanto di muovere le persone, ma di suscitare qualcosa dentro di loro. È questa connessione tra uomo e macchina, alimentata da una cultura unica fatta di italianità, sportività e passione, a rendere ogni nostra vettura un’Alfa Romeo. Con Cuorerosso portiamo questa identità nel futuro, un domani aperto a differenti soluzioni energetiche, nel quale tecnologia, funzione e qualità sono sempre al servizio delle emozioni e del piacere di guida. È la nostra idea di Bellezza Necessaria: creare automobili pensate per chi ama guidare, capaci di interpretare il proprio tempo e, allo stesso tempo, di diventare icone”.

CITROËN

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire nello stand di 850 m² la gamma Citroën, per la prima volta due concept car dalla forte carica emozionale, una show car, basata sul SUV C3 Aircross, la nuova firma «Outdoor» per Ami, C3 e SUV C3 Aircross, un’inedita animazione dedicata a SUV C5 Aircross e la nuova generazione della monoposto di Formula E, la GEN4. Da non perdere la presentazione di una concept car destinata a lasciare il segno nella manifestazione e direttamente ispirata allo spirito dell’iconica 2 CV.

◘ Xavier Chardon, CEO Citroën

“Citroën è lieta di prendere parte a questa grande festa dell’automobile. Con una gamma completamente rinnovata, una nuova generazione di monoposto di Formula E e concept che esplorano nuovi modi di rendere la mobilità elettrica più semplice, più accessibile e più desiderabile, affermiamo una visione che rimane fedele alla nostra storia, guardando al tempo stesso con decisione al futuro. E poiché Citroën è, prima di tutto, un Marchio popolare e vivace, abbiamo voluto condividere questa visione con il pubblico all’interno di uno stand concepito come un vero e proprio spazio di vita, animato da numerose attività per tutta la durata del Salone”.

DS

La 91ª edizione del Salone di Parigi rappresenta un appuntamento particolarmente importante per DS Automobiles poiché accompagnerà il lancio commerciale dell’ammiraglia DS N°7, protagonista dello stand insieme all’intera gamma del Marchio; una vettura progettata per vivere il viaggio in modo diverso, all’insegna di un comfort senza precedenti, dove la tecnologia è al servizio delle persone per semplificare la vita e rendere ogni spostamento ancora più piacevole.

La manifestazione francese costituirà inoltre una prestigiosa vetrina internazionale per presentare in anteprima la visione del futuro design DS, attraverso il debutto esclusivo di una concept car che ne anticipa i codici stilistici di domani.

Sullo stand, i visitatori potranno immergersi nell’universo del marchio vivendo esperienze esclusive, coinvolgenti e personalizzate. Il programma prevede dimostrazioni dal vivo di un artigiano DS, visori per la realtà virtuale per vivere l’emozione di una giornata di gara SailGP e la possibilità di ricevere una bozza originale realizzata da un designer DS.

Per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza dei modelli DS, o anche mettersi al volante di DS N°7, un team di DS Expert Adviser sarà a disposizione per offrire consulenza personalizzata e accompagnare i visitatori nel loro percorso di scelta e acquisto.

FIAT

FIAT ha svelato, alla vigilia dell’apertura del Salone dell’Automobile di Parigi, in occasione dell’evento Stellantis “Night Before”, il Multiplay, il concept che combina l’efficienza degli spazi di un MPV, con il carattere di un SUV e la versatilità di un pick-up. In pratica tre auto in una! Cuore del progetto è l’architettura del montante C “Metamorfosi”, caratterizzata da un modulo posteriore mobile che consente alla vettura di passare in pochi semplici movimenti da una configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti con cassone aperto e c’è anche un elemento flessibile aggiuntivo, il “Petsenger seat” per gli animali.

Multiplay, lungo 4,45 metri, nasce come laboratorio di soluzioni per la mobilità di domani, senza anticipare uno specifico modello destinato alla produzione ma che riprende lo spirito della Multipla del 1956 in grado di ospitare sei persone in appena 3,5 metri di lunghezza…

◘ Arnaud Belloni, CEO dei brand FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa, ha dichiarato: “Multiplay esprime una qualità che vogliamo portare nel prossimo capitolo di FIAT: la capacità di rendere l’automobile utile nella vita quotidiana. Le esigenze delle famiglie stanno cambiando e questo concept ci permette di esplorare soluzioni capaci di evolvere insieme a loro. È un laboratorio di idee per il futuro del Marchio, incentrato su spazio, versatilità e quel carattere italiano che rende FIAT immediatamente riconoscibile.”

LANCIA

Occhi puntati sulla nuova Lancia Gamma, che occuperà un posto d’onore sullo stand del marchio, al debutto in un salone internazionale. Ideata, progettata e sviluppata in Italia e prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, la Nuova Gamma interpreta al meglio la direzione intrapresa dal marchio, combinando design italiano, innovazione, comfort ed efficienza. Con la sua silhouette fastback crossover, Gamma segna l’ingresso di Lancia nel cuore del segmento C, riunendo in un modello completamente nuovo creatività italiana, cultura del design e know-how industriale.

A Parigi saranno esposte tre diverse declinazioni della Nuova Gamma: la Gamma LX ibrida da 145 CV, la Gamma LX 100% elettrica e la Gamma HF Integrale, la versione 100% elettrica da 375 CV a trazione integrale.

Accanto alla Gamma, riflettori puntati anche sulla Lancia Ypsilon HF, la versione 100% elettrica da 280 CV, e Ypsilon Rally2 HF Integrale; quest’ultima incarna il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally, un rientro già impreziosito dalla conquista del titolo nel Campionato Costruttori WRC2, riportando il motorsport al centro della strategia del marchio e rinnovando il legame con uno dei capitoli più iconici della sua storia.

LEAPMOTOR

A Parigi Leapmotor presenterà per la prima volta al pubblico internazionale, al di fuori della Grande Cina, le più recenti innovazioni di prodotto e tecnologiche. In anteprima extra Cina ci sarà quindi l’intera gamma europea B03X, B05, B10, C10 e T03 e in particolare la nuova berlina compatta B03 e il SUV ammiraglia D19.

Con la nuova B03, Leapmotor conferma la forte determinazione del marchio nel consolidare la propria presenza che, nel 2026, rappresenta già il 13% delle vendite globali. Per la prima volta in Europa, il marchio presenterà Leapmotor B03, una berlina compatta 100% elettrica sviluppata per soddisfare le esigenze di una clientela urbana, giovane e dinamica. B03 offre, nella versione con batteria più grande da 53 kWh, fino a 392 km di autonomia nel ciclo combinato WLTC, oltre alla ricarica rapida e a un completo pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Attesa per la Leapmotor D19, il nuovo SUV ammiraglia del marchio che introduce numerose tecnologie innovative, tra cui una delle più avanzate applicazioni della tecnologia REEV, supportata da una batteria da 80,3 kWh. Questa configurazione consente al veicolo di percorrere oltre 300 km in modalità esclusivamente elettrica, con il supporto del motore termico quando necessario.

OPEL

Dopo aver rivelato il nome della sua prossima concept car come Opel STX Concept ecco alcuni dettagli che suggeriscono anche il prossimo passo nello sviluppo dell’Opel Vizor e la visione di Opel per il futuro delle station wagon.

◘ CEO di Opel, Florian Huettl ha dichiarato: “Siamo stati pionieri nelle station wagon in Europa già negli anni ’50. Con l’Opel STX Concept, vogliamo mostrare la nostra visione per il futuro di questo stile di carrozzeria e introdurre il prossimo passo della nostra filosofia di design «Bold & Pure»”.

L’efficienza aerodinamica è da tempo un tratto distintivo delle vetture Opel – e l’Opel STX Concept esplorerà soluzioni aerodinamiche intelligenti non solo per ridurre i consumi, ma anche per garantire stabilità e piacere di guida ad alte velocità sulle Autobahn tedesche. Un elemento è il design aerodinamicamente ottimizzato dei vistosi cerchi in lega a 3 sezioni.

I veli stanno per essere sollevati al Salone dell’Automobile di Parigi dove Opel celebrerà la prima mondiale della livrea da gara della Opel GSE 27FE , – la monoposto con cui il costruttore tedesco gareggerà la sua prima stagione nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Insieme ai piloti ufficiali Mitch Evans e Théo Pourchaire, il costruttore con sede a Rüsselsheim presenterà al pubblico la sua vettura da corsa GEN4 completamente elettrica nei colori finali.

PEUGEOT

In uno stand che si evolve ogni giorno con un evento diverso ogni giorno…, la Casa del Leone si presenta a Parigi con uno stand di nuova creazione, audace, immersivo e modulare, di quasi 1.300 m² che riflette i valori del Brand, mostrando il piacere di guida, il carisma francese e la visione del futuro della Casa del Leone.

Due le concept car in prima mondiale, insieme a POLYGON Concept, un’area ad hoc riguarderà la nuova E-208 GTi, esposta accanto al suo iconico predecessore, l’iconica PEUGEOT 205 GTi, e la Hypercar 9X8 in gara nel Campionato Mondiale FIA di Endurance (WEC), oltre all’intera gamma della Casa del Leone.

Ampi vialetti… collegano i diversi mondi, creando un percorso fluido punteggiato da una scia di luce. Questo guida i visitatori attraverso l’intera gamma PEUGEOT: 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 3008 e 5008.

[ Redazione Motori360 ]

◘ foto in aggiornamento