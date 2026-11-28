Dal 20 novembre fino a gennaio 2027, il Cinema Adriano ospiterà uno spazio immersivo la cui protagonista sarà Renault Twingo E-Tech electric

Dopo il successo del flagship store rnlt© di Brera, nel centro di Milano, Renault porta il format rnlt© anche a Roma, con un temporary store allestito presso il Cinema Adriano, in Piazza Cavour, nel cuore della Capitale.

L’obbiettivo dei Temporary Stores

Avvicinare ulteriormente il brand Renault alle persone attraverso tali spazi dedicati in cui l’incontro con il prodotto diventa un’esperienza immediata e coinvolgente. Il temporary store rnlt© di Roma, aperto il 20 novembre, chiuderà a fine gennaio 2027; in questo lasso di tempo accoglierà il pubblico in una delle aree più prestigiose e frequentate della città, uno spazio caratterizzato da tre ampie vetrine affacciate sulla piazza.

Esposta all’interno del temporary store, Renault Twingo E-Tech electric racconterà la nuova idea di Renault sulla mobilità urbana mentre i visitatori del temporary store potranno chiedere informazioni sulle caratteristiche dell’auto allo specialista Renault presente in loco che sarà anche pronto a illustrare più in generale le tecnologie del brand e le ultime novità di prodotto.

Lo spazio, caratterizzato da tre grandi vetrate affacciate su Piazza Cavour, ospiterà anche una selezione delle più recenti collezioni «The Originals Renault», con capi di abbigliamento, accessori, modellini e prodotti esclusivi ispirati alla storia e al design della Marca.

La scelta del Cinema Adriano, un luogo simbolo e assai frequentato, è stata operata proprio per valorizzare la vicinanza della «Regie» con il pubblico; Renault prosegue, così, l’evoluzione del proprio modello distributivo e rafforza una strategia orientata a creare esperienze sempre più concrete e vicine alle persone, estendendo progressivamente la propria presenza nei centri cittadini delle principali città europee.

Twingo E-Tech electric

Questa icona urbana per eccellenza, protagonista dello stand e fedele allo spirito della Twingo originale, ne reinterpreta l’inconfondibile design attualizzandolo con una compatta carrozzeria le cui linee arrotondate danno forma a una city-car lunga soltanto 3,79 metri pensata per muoversi con agilità negli spazi urbani.

Le limitate dimensioni non impongono rinunce in termini di abitabilità e versatilità tanto che la carrozzeria a 5 porte permette un agevole accesso all’abitacolo mentre i due sedili posteriori indipendenti e scorrevoli consentono di modulare lo spazio in base alle esigenze. Il bagagliaio può raggiungere una capacità di 360 litri e lo schienale abbattibile del sedile del passeggero anteriore permette di trasportare oggetti lunghi fino a due metri.

Il motore E-Tech electric da 60 kW- 80 cv, è abbinato a una batteria LFP da 27,5 kWh e offre fino a 263 chilometri di autonomia in ciclo WLTP.

Una configurazione dimensionata per gli spostamenti quotidiani in città e nelle aree periurbane, con consumi contenuti e zero emissioni allo scarico.

La funzione One Pedal contribuisce, inoltre, a rendere più fluida la guida nel traffico, consentendo di rallentare fino all’arresto agendo prevalentemente sul pedale dell’acceleratore.

Altra caratteristica da tenere nel giusto conto è rappresentata dal livello delle dotazioni tecnologiche di bordo, normalmente appannaggio di categorie superiori. Il sistema multimediale openR link con Google integrato offre un’esperienza digitale intuitiva e connessa, affiancata da numerosi dispositivi di assistenza alla guida. Il tutto in un ambiente funzionale e moderno, progettato per mantenere e valorizzare il carattere smart e fun to drive che ha reso Twingo un’icona della mobilità urbana.

La dichiarazione di Sébastien Guigues, CEO Renault Italia: “Con l’apertura di rnlt© Roma compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di evoluzione della presenza del brand sul territorio, portando l’universo Renault in uno spazio ad alta visibilità e forte valore relazionale. Il format rnlt© nasce con l’obiettivo di creare occasioni di contatto sempre più dirette e coinvolgenti con il pubblico, integrando prodotto, innovazione e cultura in un’esperienza di marca distintiva. Twingo E-Tech electric, protagonista di questa apertura, rappresenta al meglio la nostra visione della mobilità urbana: elettrica, accessibile e perfettamente in sintonia con le esigenze delle città contemporanee come Roma”.

[ Andrea Colomba ]