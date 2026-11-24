La missione è semplificare l’esperienza del noleggio a lungo termine attraverso soluzioni personalizzate e un servizio semplice, rapido e attento alle esigenze degli automobilisti

Lisily, il nuovo brand del noleggio a lungo termine di Mobility Ecolution Srl, presentato oggi a Milano, nasce con l’ambizione di portare sul mercato un modello di mobilità basato su semplicità, rapidità, flessibilità e, soprattutto, mettendo le persone al centro dell’attenzione.

Oggi la qualità dell’assistenza e il post-vendita, in questo caso la gestione delle esigenze successive alla consegna, sono aspetti cruciali per la soddisfazione di un cliente che vuole standard di servizio elevati, rapidità e assistenza fattiva e costante da parte del noleggiatore.

“Semplice per tutti, unica per te“ con questo slogan Lisily garantisce il superamento della logica delle offerte complicate, l’ascolto delle specifiche esigenze di mobilità e la costruzione di un rapporto di fiducia destinato a durare nel tempo.

La proposta di Lisily, rivolta elettivamente a privati, professionisti e PMI combina soluzioni su misura, strumenti digitali intuitivi e assistenza personalizzata; su tale linea a chi sceglie la soluzione Easy to Go vengono assicurati:

Consegne entro 15 giorni lavorativi;

Pratiche di credito evase mediamente in 2-3 giorni lavorativi Consulenza dedicata che accompagna il cliente durante l’intera esperienza di noleggio.

La flotta

Lisily attualmente gestisce una flotta di 900 veicoli che vuole portare entro i prossimi 12 mesi a 1.950 per arrivare nel 2028 a 2.500 su tutto il territorio nazionale.

A sostenere la crescita saranno anche partnership con primari network e operatori del settore e lo sviluppo di nuovi servizi, tra cui soluzioni di mobilità in abbonamento, vendita online e programmi di membership.

Formule di Noleggio

Forte dell’esperienza trentennale nel settore automotive di Angelo Simone, CEO di Lisily, il nuovo brand propone due principali linee di prodotto, pensate per rispondere alle necessità di automobilisti, titolari di partita IVA e imprese:

Easy to Go offre soluzioni pratiche e flessibili, con durate fino a 18 mesi, per chi cerca una formula di mobilità semplice e immediata.

offre soluzioni pratiche e flessibili, con durate fino a 18 mesi, per chi cerca una formula di mobilità semplice e immediata. Tailor Made è invece dedicata a chi desidera un noleggio a lungo termine maggiormente personalizzato, costruito sulla base delle specifiche esigenze di utilizzo del veicolo.

Interazione con il cliente

Attraverso il sito lisily.it, gli automobilisti possono individuare le proposte più adatte alle proprie necessità, selezionando:

durata del contratto;

percorrenza annua;

fascia di spesa;

caratteristiche dell’auto o del veicolo commerciale leggero.

Al percorso digitale si affianca il supporto di un «consulente dedicato», che ricontatta tutti i clienti e li aiuta a individuare la soluzione più appropriata.

Particolare attenzione è riservata alla semplificazione delle procedure contrattuali, alla trasparenza delle condizioni e alla rapidità dei processi, con servizi modulabili e tempi contenuti per la valutazione delle pratiche di credito e per la consegna delle vetture disponibili.

Il servizio post-vendita

Lisily vuole costruire un rapporto con il cliente che non si esaurisca con la firma del contratto o la consegna dell’auto ma che si concretizzi nella gestione quotidiana del noleggio e nella massima e continua attenzione al «problem solving».

Il rapporto con il cliente, espletate le formalità preliminari,

parte dalla consegna del veicolo, che avviene attraverso punti selezionati per la qualità del servizio, nei quali personale specializzato illustra le caratteristiche e le funzionalità dell’auto, facilitandone il primo utilizzo;

prosegue per l’intera durata del periodo di noleggio in cui Lisily assicura un contatto diretto e un riferimento riconoscibile per le necessità legate alla gestione del contratto e del veicolo.

L’obiettivo è offrire un’assistenza accessibile, attenta e concreta, capace di ascoltare le esigenze del cliente, accompagnarlo nella soluzione delle problematiche e ridurre, per quanto possibile, le complessità della gestione quotidiana dell’auto.

Angelo Simone, CEO di Lisily, nel presentare questa nuova iniziativa, si è così espresso: “Il mercato del noleggio è cresciuto molto negli ultimi anni, ma crediamo che esistano ancora ampi margini per migliorare la qualità dell’esperienza offerta ai clienti, a partire dalla consegna del veicolo.

Lisily nasce proprio dalla volontà di riservare un’esperienza cliente superiore alle aspettative. Non vogliamo limitarci a proporre un’auto a condizioni competitive, ma costruire un rapporto basato sull’ascolto reale, sulla disponibilità e sulla capacità di dare risposte concrete alle esigenze delle persone. La nostra ambizione è offrire un servizio di alto livello, nel quale il cliente si senta seguito e valorizzato durante tutta la durata del contratto. La tecnologia ci aiuta a semplificare i processi, ma sono la qualità delle relazioni umane e l’attenzione quotidiana a fare davvero la differenza”.

[ Redazione Motori360 ]