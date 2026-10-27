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Premio «Auto Europa 2027»: le tre vincitrici…

Renault Clio si aggiudica il Premio «Auto Europa», alla Hyundai Ioniq 3 quello espresso dagli Opinion Leader e alla Lancia Gamma il voto online della Giuria Popolare 

 

Il premio organizzato da UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) ha incoronato la regina dell’automobile europea. Riconoscimenti anche per le preferenze degli Opinion Leader e della Giuria Popolare



I tre verdetti scaturiti dal premio organizzato da UIGAUnione Italiana Giornalisti Automotive – sono stati rispettivamente formulati dai professionisti dell’informazione, dagli Opinion Leader e dalla Giuria Popolare mediante votazione on line.



La scelta delle 7 finaliste (le prime tre, Renault Clio, Hyundai Ioniq 3 e Lancia Gamma, affiancate da Alpine A390, BMW iX3, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60) e le loro diversificate caratteristiche progettuali, tecniche e di posizionamento, evidenziano la ridefinizione sia dell’evoluzione tecnologica in atto e sia degli assetti industriali legati ad un mercato condizionato dalle scelte comunitarie legate all’elettrificazione (salvo parziali ripensamenti e future non improbabili rimodulazioni).

Sin dalla sua istituzione, nel 1987, il «Premio Auto Europa» ha perseguito l’obiettivo di individuare e mettere a confronto le novità più significative della produzione automobilistica europea sia sotto il profilo tecnico e stilistico e sia in funzione della transizione energetica, della competizione globale e di una crescente attenzione ai listini da parte di competitors e consumatori.

A ospitare l’evento è stata Bosch Italia, da anni partner istituzionale della manifestazione, affiancata da OMR Automotive, Point S, ASI e ACI, insieme a esperti e accademici, tra cui Giulio Maternini ed Enrico Bonizzoli.

Le tre premiate

 

► Renault Clio



Vincitrice del «Premio Auto Europa 2027», la francesina rispolvera e attualizza l’omonima sua ascendente di cui riesce a ereditare e attualizzare spirito e personalità.



Giunta alla sua sesta generazione, la vettura evolve nelle forme e nelle dotazioni, puntando su soluzioni efficienti e contenuti aggiornati per confermare la propria competitività nel segmento di riferimento.

Il riconoscimento è stato consegnato da Silvia Nicolis (foto sotto insieme a Carlo Leoni), Presidente dell’omonimo Museo di Villafranca di Verona, realtà che valorizza il patrimonio storico della motorizzazione (e non solo) e testimonia il legame tra automobile, cultura, design e innovazione.

► Lancia Gamma




Premiata dalla «Giuria Popolare», ha conquistato il posto d’onore il cui trofeo è stato consegnato da Maurizia Bagnato, Direttore Innovazione e Vendite di Bosch Italia.

L’auto interpreta il desiderio di un marchio storico di ritrovare la propria identità e riaffermare il valore del design italiano e nasce da un progetto il cui obbiettivo è stato quello di puntare su un prodotto disegnato e sviluppato interamente in Italia, concepito allo scopo di riportare al centro eleganza, personalità e tradizione di un marchio storico, in funzione della nuova stagione del marchio stesso.

► Hyundai Ioniq 3



La Giuria degli «Opinion Leader» ha premiato questa vettura compatta che va ad inserirsi in uno dei segmenti più competitivi del mercato e che rappresenta una sfida importante per il costruttore che da poco tempo ha iniziato la sua produzione in Turchia, quindi in area UE. Hyundai punta su innovazione e tecnologia funzionale, con una proposta capace di coniugare le esigenze della mobilità contemporanea con la necessità di distinguersi in un panorama sempre più affollato.



A consegnare il trofeo a Marc D’Alberton è stato Simonpaolo Buongiardino, Presidente Confcommercio Mobilità Federmotorizzazione.

 

Le dichiarazioni a proposito di…

◘ RENAULT CLIOCarlo Leoni, Image & Comunication Director del Gruppo Renault Italia

“Ricevere il Premio Auto Europa rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dal nostro team. La sesta generazione di Clio è già un buon successo commerciale. Rinnovare un’icona non è mai facile, ma questa vettura si conferma ideale in particolare per il nostro mercato e premia una visione dell’automobile capace di coniugare innovazione, qualità e attenzione alle esigenze concrete dei clienti. In una fase di profonda trasformazione del settore, questo risultato ci incoraggia a proseguire lungo la strada intrapresa”.

Da sx: Alessio Scutari e il General Manager di Bosch Italia Camillo Mazza

◘ LANCIA GAMMA Alessio Scutari, Managing Director Lancia Italia: “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che ha un valore speciale perché nasce dall’apprezzamento degli italiani. È un segnale importante, che premia un progetto autenticamente italiano, dal design del Centro Stile a Torino, alla progettazione, fino alla produzione presso lo stabilimento Stellantis a Melfi, espressione del talento, della creatività e del saper fare del nostro Paese. Desidero quindi ringraziare tutti coloro che hanno votato a nostro favore e soprattutto tutte le persone che, con passione e competenza, hanno contribuito alla nascita di Gamma. Siamo convinti che questo prestigioso riconoscimento rappresenti solo il primo di molti traguardi che Nuova Lancia Gamma saprà raggiungere nel suo percorso”.

◘ HYUNDAI Ioniq 3 – Giulio Marc D’Alberton, Head Dipartimento PR & Events

“Un risultato che mette in evidenza una particolare capacità di interpretare le trasformazioni del settore attraverso il progetto, la tecnologia e le nuove esigenze della mobilità”.

Perché il Premio UIGA

Maurizia Bagnato, Direttore Innovazione e Vendite di Bosch Italia: “Il voto del pubblico aggiunge alla valutazione degli esperti il punto di vista di chi l’automobile la sceglie, la guida e ne misura quotidianamente qualità, utilità e valore”, e ancora, “Le vetture finaliste del Premio «Auto Europa» mostrano quanto l’innovazione automobilistica si sviluppi oggi su più fronti: elettrificazione, sicurezza, digitalizzazione, efficienza e qualità dell’esperienza di guida. In un contesto internazionale caratterizzato da una competizione crescente, la capacità di trasformare la tecnologia in soluzioni concrete per le persone è un fattore decisivo. Iniziative come «Auto Europa» favoriscono il dialogo fra industria, informazione e pubblico e contribuiscono a valorizzare il lavoro di chi sta costruendo la mobilità di domani”.

Gaetano Cesarano, Presidente UIGA: “L’automobile europea è davanti a una svolta. Il Premio «Auto Europa» rappresenta un osservatorio privilegiato sull’evoluzione dell’automobile e sulle strategie con cui i costruttori affrontano una fase di cambiamento senza precedenti. Le sette finaliste esprimono percorsi diversi, ma condividono la necessità di coniugare innovazione, qualità e capacità di rispondere alle aspettative degli automobilisti. Il valore di questo premio risiede anche nel confronto tra il giudizio dei giornalisti, quello degli «Opinion Leader» e quello del «Pubblico»: tre prospettive che aiutano a leggere un mercato sempre più complesso. Ringraziamo Bosch Italia per l’ospitalità e il sostegno, tutti i componenti delle giurie e tutte le aziende che hanno contribuito al successo di questa edizione”.


Rocca di Suncino in provincia di Cremona


[ Tony Colomba ]

 

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