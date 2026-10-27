Premio «Auto Europa 2027»: le tre vincitrici…

Renault Clio si aggiudica il Premio «Auto Europa», alla Hyundai Ioniq 3 quello espresso dagli Opinion Leader e alla Lancia Gamma il voto online della Giuria Popolare

I tre verdetti scaturiti dal premio organizzato da UIGA – Unione Italiana Giornalisti Automotive – sono stati rispettivamente formulati dai professionisti dell’informazione, dagli Opinion Leader e dalla Giuria Popolare mediante votazione on line.

La scelta delle 7 finaliste (le prime tre, Renault Clio, Hyundai Ioniq 3 e Lancia Gamma, affiancate da Alpine A390, BMW iX3, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60) e le loro diversificate caratteristiche progettuali, tecniche e di posizionamento, evidenziano la ridefinizione sia dell’evoluzione tecnologica in atto e sia degli assetti industriali legati ad un mercato condizionato dalle scelte comunitarie legate all’elettrificazione (salvo parziali ripensamenti e future non improbabili rimodulazioni).

Sin dalla sua istituzione, nel 1987, il «Premio Auto Europa» ha perseguito l’obiettivo di individuare e mettere a confronto le novità più significative della produzione automobilistica europea sia sotto il profilo tecnico e stilistico e sia in funzione della transizione energetica, della competizione globale e di una crescente attenzione ai listini da parte di competitors e consumatori.

A ospitare l’evento è stata Bosch Italia, da anni partner istituzionale della manifestazione, affiancata da OMR Automotive, Point S, ASI e ACI, insieme a esperti e accademici, tra cui Giulio Maternini ed Enrico Bonizzoli.

Le tre premiate

► Renault Clio

Vincitrice del «Premio Auto Europa 2027», la francesina rispolvera e attualizza l’omonima sua ascendente di cui riesce a ereditare e attualizzare spirito e personalità.

Giunta alla sua sesta generazione, la vettura evolve nelle forme e nelle dotazioni, puntando su soluzioni efficienti e contenuti aggiornati per confermare la propria competitività nel segmento di riferimento.

Il riconoscimento è stato consegnato da Silvia Nicolis (foto sotto insieme a Carlo Leoni), Presidente dell’omonimo Museo di Villafranca di Verona, realtà che valorizza il patrimonio storico della motorizzazione (e non solo) e testimonia il legame tra automobile, cultura, design e innovazione.

► Lancia Gamma

Premiata dalla «Giuria Popolare», ha conquistato il posto d’onore il cui trofeo è stato consegnato da Maurizia Bagnato, Direttore Innovazione e Vendite di Bosch Italia.

L’auto interpreta il desiderio di un marchio storico di ritrovare la propria identità e riaffermare il valore del design italiano e nasce da un progetto il cui obbiettivo è stato quello di puntare su un prodotto disegnato e sviluppato interamente in Italia, concepito allo scopo di riportare al centro eleganza, personalità e tradizione di un marchio storico, in funzione della nuova stagione del marchio stesso.

► Hyundai Ioniq 3

La Giuria degli «Opinion Leader» ha premiato questa vettura compatta che va ad inserirsi in uno dei segmenti più competitivi del mercato e che rappresenta una sfida importante per il costruttore che da poco tempo ha iniziato la sua produzione in Turchia, quindi in area UE. Hyundai punta su innovazione e tecnologia funzionale, con una proposta capace di coniugare le esigenze della mobilità contemporanea con la necessità di distinguersi in un panorama sempre più affollato.

A consegnare il trofeo a Marc D’Alberton è stato Simonpaolo Buongiardino, Presidente Confcommercio Mobilità Federmotorizzazione.

Le dichiarazioni a proposito di…

◘ RENAULT CLIO – Carlo Leoni, Image & Comunication Director del Gruppo Renault Italia

“Ricevere il Premio Auto Europa rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dal nostro team. La sesta generazione di Clio è già un buon successo commerciale. Rinnovare un’icona non è mai facile, ma questa vettura si conferma ideale in particolare per il nostro mercato e premia una visione dell’automobile capace di coniugare innovazione, qualità e attenzione alle esigenze concrete dei clienti. In una fase di profonda trasformazione del settore, questo risultato ci incoraggia a proseguire lungo la strada intrapresa”.

◘ LANCIA GAMMA – Alessio Scutari, Managing Director Lancia Italia: “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che ha un valore speciale perché nasce dall’apprezzamento degli italiani. È un segnale importante, che premia un progetto autenticamente italiano, dal design del Centro Stile a Torino, alla progettazione, fino alla produzione presso lo stabilimento Stellantis a Melfi, espressione del talento, della creatività e del saper fare del nostro Paese. Desidero quindi ringraziare tutti coloro che hanno votato a nostro favore e soprattutto tutte le persone che, con passione e competenza, hanno contribuito alla nascita di Gamma. Siamo convinti che questo prestigioso riconoscimento rappresenti solo il primo di molti traguardi che Nuova Lancia Gamma saprà raggiungere nel suo percorso”.

◘ HYUNDAI Ioniq 3 – Giulio Marc D’Alberton, Head Dipartimento PR & Events

“Un risultato che mette in evidenza una particolare capacità di interpretare le trasformazioni del settore attraverso il progetto, la tecnologia e le nuove esigenze della mobilità”.

Perché il Premio UIGA

◘ Maurizia Bagnato, Direttore Innovazione e Vendite di Bosch Italia: “Il voto del pubblico aggiunge alla valutazione degli esperti il punto di vista di chi l’automobile la sceglie, la guida e ne misura quotidianamente qualità, utilità e valore”, e ancora, “Le vetture finaliste del Premio «Auto Europa» mostrano quanto l’innovazione automobilistica si sviluppi oggi su più fronti: elettrificazione, sicurezza, digitalizzazione, efficienza e qualità dell’esperienza di guida. In un contesto internazionale caratterizzato da una competizione crescente, la capacità di trasformare la tecnologia in soluzioni concrete per le persone è un fattore decisivo. Iniziative come «Auto Europa» favoriscono il dialogo fra industria, informazione e pubblico e contribuiscono a valorizzare il lavoro di chi sta costruendo la mobilità di domani”.

◘ Gaetano Cesarano, Presidente UIGA: “L’automobile europea è davanti a una svolta. Il Premio «Auto Europa» rappresenta un osservatorio privilegiato sull’evoluzione dell’automobile e sulle strategie con cui i costruttori affrontano una fase di cambiamento senza precedenti. Le sette finaliste esprimono percorsi diversi, ma condividono la necessità di coniugare innovazione, qualità e capacità di rispondere alle aspettative degli automobilisti. Il valore di questo premio risiede anche nel confronto tra il giudizio dei giornalisti, quello degli «Opinion Leader» e quello del «Pubblico»: tre prospettive che aiutano a leggere un mercato sempre più complesso. Ringraziamo Bosch Italia per l’ospitalità e il sostegno, tutti i componenti delle giurie e tutte le aziende che hanno contribuito al successo di questa edizione”.



Rocca di Suncino in provincia di Cremona





[ Tony Colomba ]