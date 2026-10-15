A Parigi, CHERY ha presentato il piano commerciale per l’Europa

Si punta a 27 mercati con l’apertura di 1.143 punti vendita entro il 2027 mentre al Mondial de l’Auto il marchio espone Chery Q e Tiggo 4. (Tiggo 9 e Tiggo 8 debutteranno in Italia a novembre)

Oggi CHERY presidia, nell’area UE, 20 mercati con 687 punti vendita e assistenza ma gli obbiettivi, illustrati da Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager del marchio CHERY, sono ancora più performanti:

nel 2027 i mercati cresceranno da 20 a 27;

i punti vendita e assistenza saranno 1.143 (dagli attuali 687), con una gamma plug-in hybrid, full hybrid ed elettrica e con ricerca, produzione e assistenza più radicate sul territorio;

le famiglie clienti in Europa saliranno da circa 100.000 nel 2026 a 300.000 nel 2027 ;

; in due anni il marchio coprirà l’intera Unione.

Inoltre, nel corso di questo mese, CHERY riunirà inoltre clienti da tutto il mondo in Cina al «CHERY International User Summit 2026», dedicato al tema «Together. For Family».

Il piano per l’UE

Il dott. Zheng ha approfondito «For EU. For Family», la versione europea della filosofia «For Family» con cui il marchio si presenta sui mercati internazionali precisando che:

CHERY ha debuttato nel mercato dell’Unione nel 2025;

è già presente, fra gli altri, in Grecia, Romania, Ungheria e Polonia;

il piano di che trattasi prevede il rafforzamento a livello locale della ricerca e sviluppo, della produzione e della rete di assistenza, insieme alla commercializzazione di una gamma articolata su tre tecnologie: plug-in hybrid, full hybrid ed elettrica;

l’obiettivo è coprire con la stessa offerta i tragitti urbani in modalità elettrica e i viaggi lunghi in modalità ibrida, calibrando i modelli sulle esigenze dei singoli mercati.

Il piano For Family – che poggia su «Spazio», «Sicurezza» e «Tecnologia» – a Parigi è stato illustrato attraverso le esperienze di famiglie clienti residenti nei mercati europei già presidiati dal marchio stesso: dai lunghi viaggi in auto alla coppia di fotografi che ha sperimentato i sistemi di assistenza alla guida durante le trasferte di lavoro, fino alla famiglia di quattro persone che non parte mai senza il proprio animale domestico.

Le vetture presenti a Parigi

La Chery Q, primo modello elettrico del marchio, presentata in anteprima al Salone Auto Torino per arrivare in concessionaria nel 2027, debutta ora davanti al pubblico transalpino: si tratta di un SUV compatto concepito per essere sia prima auto per i più giovani sia seconda vettura al servizio di una famiglia-tipo: spostamenti quotidiani, accompagnamento dei figli a scuola o in palestra e piscina o ancora per la copiosa spesa del fine settimana.

Completano lo stand le Tiggo 8 e Tiggo 9 Super Hybrid che saranno lanciate in Italia il prossimo novembre; presente inoltre la Tiggo 9 Super Hybrid reduce dal CHERY Black Sea Safety Challenge, svoltosi dal 22 al 24 settembre a Costanza, in Romania, davanti a rappresentanti europei della stampa e ai tecnici della società tedesca di ingegneria FEV. Dopo 24 ore di immersione in acqua salata, la batteria ad alta tensione ha rispettato i criteri di tenuta e di isolamento; nella prova d’impatto del sottoscocca contro un ostacolo rigido l’involucro non ha riportato danni strutturali né perdite di elettrolita.

CHERY in Italia

In Italia il marchio CHERY debutterà in concessionaria il prossimo novembre con Tiggo 8 e Tiggo 9, due SUV plug-in hybrid dotati del sistema «Chery Super Hybrid», entrambi esposti al recente Salone Auto Torino.

[ Redazione Motori360 ]