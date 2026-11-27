La startup innovativa bergamasca ha chiuso il primo anno di attività con una rete di oltre 15mila colonnine, 60.000 utenti registrati e 800mila € di fatturato

In Italia nel settore della «ricarica elettrica» sono stati investiti dal 2019 al 2025, oltre 1,8 miliardi di euro di capitali privati.

Motus-E ha rilevato che a fine settembre 2026 i punti di ricarica a uso pubblico installati sul territorio nazionale erano 88.368 (+18 mila sul 2025).

Con questi ritmi di crescita diventa cruciale, per un operatore che vuole competere con successo distinguersi per la qualità del servizio: dalla semplicità di accesso per gli automobilisti alla gestione delle infrastrutture da parte di aziende e operatori.

Questa è la direzione adottata da WROOM, che ha concluso da poco il suo primo anno di attività sviluppando, anche in chiave futura, obbiettivi quali:

lo sviluppo di soluzioni software e servizi tecnici per la gestione della ricarica elettrica in ambito pubblico e privato;

la commercializzazione di tali soluzioni verso operatori, aziende e pubbliche amministrazioni.

Il perseguimento di tali obbiettivi si basa su un modus operandi che permette all’azienda di unire componente digitale e presidio operativo e offrire così una gestione integrata della ricarica elettrica, il tutto grazie allo sviluppo di software interni da parte di un team tecnico specializzato che segue direttamente anche configurazione, installazione e manutenzione delle infrastrutture.

L’ecosistema tecnologico proprietario – sviluppato interamente in Italia – è composto da una piattaforma gestionale avanzata che consente di amministrare in modo centralizzato infrastrutture di ricarica, accessi, utilizzi e operatività e un’app per gli utenti finali.

Il fronte commerciale ha visto questa start-up puntare sui principali operatori del settore con cui sono stati sviluppati accordi di interoperabilità che hanno reso possibile agli utenti finali l’accesso in modo semplice a migliaia di punti di ricarica distribuiti sull’intero territorio nazionale.

Offerta e Servizi

Elemento distintivo dell’offerta è WROOM Business, una piattaforma progettata per gestire in modo avanzato e flessibile le infrastrutture di ricarica in contesti aziendali, condomini e realtà private.

Il sistema consente di definire profili utente differenti, regole di accesso personalizzate, criteri di priorità, prenotazione delle ricariche e monitoraggio puntuale dei dati, con l’obbiettivo di rendere la ricarica un servizio più efficiente, ordinato e integrato nei processi operativi.

Accanto allo sviluppo software, la società opera anche come partner tecnico sul campo; ad esempio, per operatori del settore come Atlante segue anche l’attività di manutenzione e messa in servizio delle colonnine, con l’obbiettivo di garantire continuità operativa e rapidità di intervento.

Il Portafoglio Clienti

Tra le realtà che ricorrono ai suoi servizi, WROOM, annovera istituzioni come il Politecnico di Torino, Enti pubblici come l’Ospedale di Bergamo e ATS di Brescia e grandi aziende come Atlante e l’eccellenza STMicroelectronics.

Le dichiarazioni

Lorenzo Monti, CEO di WROOM: “Abbiamo scelto di sviluppare internamente tecnologia e servizio per mantenere il pieno controllo sull’evoluzione della piattaforma e rispondere con rapidità alle esigenze di un mercato in continua trasformazione…In questo scenario, il vero valore non è solo costruire infrastruttura, ma renderla gestibile, accessibile ed efficiente, integrandola nei processi di aziende, operatori e amministrazioni. È qui che la tecnologia può fare davvero la differenza”.

Ernesto Gerosa, Agrate Hub Manager: “Ci serviva nei nostri siti di Agrate e Castelletto una piattaforma in grado di gestire profili utente con regole di ricarica differenti, integrare un sistema efficace di prenotazione e garantire una raccolta dati puntuale. In WROOM abbiamo trovato una soluzione affidabile e automatizzata, che ci permette di semplificare la gestione delle nostre 42 stazioni di ricarica e offrire un servizio efficiente ai nostri dipendenti”.

[ Andrea Colomba ]