Efficienza e sicurezza: torna ASPHALTICA il Salone internazionale della filiera stradale

Dal 7 al 10 ottobre 2026 Bologna Fiere ospiterà la manifestazione, strategico appuntamento del settore, con 140 espositori, 40 convegni e workshop e oltre 8.000 operatori attesi

Asphaltica, il Salone internazionale della filiera stradale, organizzato da BolognaFiere in collaborazione con SITEB – l’Associazione Strade Italiane e Bitumi per l’intera filiera delle strade – si presenta in forte crescita e accoglierà espositori impegnati dalla produzione di asfalto a quelle di macchine e impianti, dalla segnaletica e barriere per la sicurezza stradale alle smart road.

La manifestazione, che occuperà una superficie espositiva più ampia (9.800 mq, rispetto ai 7.300 dell’edizione precedente), riservata a un numero crescente di aziende, avrà un programma dedicato alle grandi trasformazioni del settore.

140 gli espositori presenti, di cui 18 provenienti da 7 Paesi (+18% rispetto al 2024). Oltre 8.000 i visitatori di settore attesi da tutta Europa, cui si aggiungeranno diverse delegazioni di operatori stranieri; sono cifre che confermano il ruolo di Asphaltica come appuntamento di riferimento per una filiera che in Italia deve gestire e mantenere in efficienza oltre 800.000 chilometri di infrastrutture stradali, garantendo continuità agli interventi, sicurezza e capacità di prevenire il degrado.

In questo scenario, dati, intelligenza artificiale, monitoraggio digitale e nuovi standard possono contribuire a rendere la rete più efficiente, sicura e resiliente. La trasformazione passa dalla conoscenza puntuale dello stato delle infrastrutture e dalla possibilità di intervenire prima che le criticità diventino emergenze.

Dove

L’edizione 2026 si svolgerà nel nuovo Padiglione 37 di BolognaFiere – uno dei padiglioni tecnologicamente più all’avanguardia del quartiere fieristico – e occuperà una superficie espositiva di 9.800 mq. (7.300 nell’edizione precedente).

Cosa

Questa edizione, riservata a un numero crescente di aziende, avrà un programma dedicato alle grandi trasformazioni del settore e proporrà una lettura integrata dell’intera filiera, mettendo in relazione produttori di macchine, impianti, materiali e soluzioni con progettisti, imprese, gestori delle infrastrutture, Pubbliche Amministrazioni, Università e Centri di ricerca.

L’offerta espositiva comprenderà conglomerati bituminosi, materiali, additivi, polimeri, tecnologie per il riciclo e nuove formulazioni, insieme a macchine e sistemi per produzione, posa, compattazione, controllo, monitoraggio e manutenzione.

Ampio spazio sarà inoltre riservato a sicurezza, segnaletica, barriere, dispositivi di protezione, illuminotecnica, servizi di engineering e di noleggio, ricerca, formazione e aggiornamento normativo.

Chi

Caratteristica distintiva di Asphaltica è anche l’ampia rappresentatività dei diversi comparti: tra i protagonisti del settore petrolifero saranno presenti ENI, Italiana Petroli – IP, tra i produttori di macchine Wirtgen Group, Ammann, Marini, Bomag, Dynapac, CGT – CAT, CAMS, Bernardi Impianti, per arrivare agli additivi con Mapei e Iterchimica, al mondo della sicurezza stradale con Cancellotti, Traffic Lab e Cartelli Segnalatori, fino alla progettazione con SINA.

A queste presenze industriali si affianca quella tecnica e scientifica con PIARC, Associazione mondiale della strada.

Come

Durante i quattro giorni di manifestazione saranno previsti 40 convegni e workshop, con approfondimenti dedicati alle innovazioni tecnologiche, all’evoluzione normativa, alla sostenibilità e alla sicurezza delle infrastrutture.

Un ruolo centrale sarà svolto dalle tre Agorà firmate SITEB che metteranno a confronto istituzioni, imprese, gestori, università e mondo della ricerca sui principali temi di trasformazione del settore. Il 7 ottobre, con gli «Stati Generali delle Costruzioni Stradali» che prevede l’intervento introduttivo dell’Osservatorio Riparte L’Italia, si parlerà di investimenti, manutenzione e innovazione, con le prospettive strategiche del comparto; lo stesso giorno si terrà il talk «L’applicabilità del Metodo LCA ai conglomerati bituminosi»; l’8 ottobre sarà la volta di «Dalla strada tradizionale alla Smart Road», dedicato al futuro della sicurezza stradale e alla connettività; il 9 ottobre il focus sarà su «Sostenibilità ed ESG nelle costruzioni stradali», tra finanza, cantieri sostenibili, capitale umano e governance. Completa il programma il «Corso operativo CAM Strade» del 10 ottobre, organizzato da SITEB con rilascio di crediti formativi.

L’evidente internazionalizzazione della manifestazione passa anche per la presenza di EAPA, l’associazione europea degli operatori dell’asfalto che per la prima volta ad Asphaltica organizza il proprio Comitato Tecnico autunnale. L’evento è in programma nelle prime due giornate di fiera, alla presenza di tecnici ed esperti provenienti da tutta Europa e tratterà argomenti relativi al futuro dell’industria di settore quali: sostenibilità, digitalizzazione, salute e sicurezza.

Iniziative particolari

Tra le novità di Asphaltica 2026, si distinguono:

il Cantiere Sostenibile , iniziativa presentata da InFrastrade, che illustrerà dal vivo l’intero ciclo di riqualificazione stradale. In un’area dimostrativa con macchine di ultima generazione, il pubblico potrà seguire le diverse fasi dell’intervento, dalla stabilizzazione e compattazione del fondo alla posa di conglomerato bituminoso ad alto contenuto di fresato. Laboratori mobili, tecnologie a basse emissioni e soluzioni per la manutenzione completeranno la dimostrazione, mostrando l’applicazione concreta dei principi dell’economia circolare e dei CAM Strade, i Criteri Ambientali Minimi per le infrastrutture stradali,

, iniziativa presentata da InFrastrade, che illustrerà dal vivo l’intero ciclo di riqualificazione stradale. In un’area dimostrativa con macchine di ultima generazione, il pubblico potrà seguire le diverse fasi dell’intervento, dalla stabilizzazione e compattazione del fondo alla posa di conglomerato bituminoso ad alto contenuto di fresato. Laboratori mobili, tecnologie a basse emissioni e soluzioni per la manutenzione completeranno la dimostrazione, mostrando l’applicazione concreta dei principi dell’economia circolare e dei CAM Strade, i Criteri Ambientali Minimi per le infrastrutture stradali, una mostra di macchine e attrezzature d’epoca voluta da ANAS , in previsione della ricorrenza dei propri primi 80 anni (fu fondata nel 1946 subentrando a AASS del 1928);

, in previsione della ricorrenza dei propri primi 80 anni (fu fondata nel 1946 subentrando a AASS del 1928); la presentazione in anteprima – da parte di Assosegnaletica – de il nuovo « Manuale per i segnali luminosi », realizzato con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il workshop approfondirà criteri e buone prassi per la scelta, la progettazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di segnalazione luminosa;

– de il nuovo « », realizzato con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il workshop approfondirà criteri e buone prassi per la scelta, la progettazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di segnalazione luminosa; Ragazzi On The Road, il progetto educativo nato nel 2007 per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della legalità, della sicurezza stradale e della prevenzione. Alcuni giovani vivranno un’esperienza diretta al fianco degli operatori della sicurezza e del soccorso, diventando testimoni attivi presso i propri coetanei del valore delle regole, della responsabilità e della tutela della vita.

Il percorso di sviluppo della manifestazione proseguirà il prossimo anno con Asphaltica World, in programma il 20 e 21 ottobre 2027 al Salone delle Fontane di Roma.

Dopo l’esperienza nel 2025 a Bari, Asphaltica si presenterà nella sua formula della «mostra-convegno» con un appuntamento speciale dedicato alle grandi sfide del settore e al confronto con il mondo politico e istituzionale. La scelta di Roma risponde alla volontà di rafforzare il dialogo tra industria e istituzioni, consolidando il ruolo della manifestazione come leader nel panorama europeo.

Nel 2028, Asphaltica tornerà a Bologna nella sua formula completa di manifestazione fieristica internazionale.

“Asphaltica è il principale appuntamento nazionale e uno dei più importanti in Europa per gli operatori della viabilità stradale. Siamo pronti a partire con una nuova edizione che ha tutti i presupposti per riconfermare il primato della manifestazione. In questi quattro giorni BolognaFiere diventerà il luogo eletto da produttori di macchine, impianti, materiali e soluzioni per incontrare chi progetta, realizza e gestisce le infrastrutture. Un’occasione fondamentale per confrontarsi sull’evoluzione del settore e sulle tecnologie che possono rendere le nostre strade più efficienti, sostenibili e sicure”, ha dichiarato Raul Barbieri, Direttore di Asphaltica.

“La filiera delle costruzioni e manutenzioni stradali sta vivendo una fase di forte evoluzione: materiali e tecnologie più sostenibili, riciclo, digitalizzazione, sistemi di impermeabilizzazione e consolidamento, monitoraggio e nuove normative e soluzioni innovative stanno cambiando il modo di progettare e realizzare le infrastrutture stradali. Per accompagnare questa trasformazione servono però una programmazione stabile degli interventi, regole chiare e un dialogo sempre più stretto tra istituzioni e operatori. Asphaltica offre un’occasione concreta per mettere a sistema queste competenze e dare visibilità a un settore industriale che ha un ruolo determinante nel futuro dello sviluppo del nostro Paese”, ha sottolineato Stefano Ravaioli, Direttore Generale di SITEB.

[ Andrea Colomba ]