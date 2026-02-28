Ford Puma Sound Edition: un nuovo modo di “sentire” la musica

Un sistema audio B&O potenziato e una calibrazione acustica dedicata trasformano il viaggio in un’autentica immersione sensoriale

Su Puma Sound Edition – disponibile sia per Puma endotermica sia per Puma Gen-E full electric – la musica non viene solo ascoltata ma anche sentita, ovvero percepita anche da sensi che vanno oltre l’udito.

L’ambiente sonoro si basa infatti su “Sound Experience – la musica, sentila davvero”, un progetto che trasforma la musica in un’esperienza fisica e multisensoriale alla cui realizzazione hanno contribuito il sound artist Francesco Spaggiari (che ha composto tracce inedite, scolpendo frequenze, ritmi e dinamiche per stimolare una percezione che va oltre l’udito), la co-fondatrice di «The Deaf Soul» Ludovica Billi e Daniela Collu, che con la sua sinestesia arricchisce ulteriormente la percezione multisensoriale della musica.

Puma Sound Edition garantisce un’esperienza acustica progettata per essere immersiva. Partendo dall’eccellente base del B&O Premium Sound System, gli ingegneri HARMAN hanno infatti eseguito una calibrazione da veri “sarti del suono“.

Grazie a componenti hardware potenziati, la potenza totale raggiunge i 650 W, offrendo un suono ricco, potente e sempre controllato, anche a volumi elevati mentre i nuovi midwoofer collocati nelle portiere anteriori assicurano bassi più profondi e una definizione cristallina delle frequenze medie, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio “soundstage“.

Il risultato è un ascolto avvolgente e una chiarezza vocale ottimizzata per podcast e audiolibri. Inoltre, con la funzione Beosonic, chi guida può personalizzare intuitivamente il profilo sonoro, diventando il regista della propria colonna sonora.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Un progetto del genere non poteva trascurare l’aspetto visivo (la coreografia ha sempre la sua importanza) e quindi questa identità sonora viene sottolineata da un design dedicato, che rende unica Puma Sound Edition e la fa identificare sin dal primo sguardo. All’esterno il colore specifico Metropolis White mette in risalto il tetto a contrasto nero e il tutto viene sottolineato dagli esclusivi i cerchi in lega con finitura Magnetite.

All’interno, i contrasti tra i sedili Metal Grey e i diversi rivestimenti del cielo (nero su Puma, grigio chiaro su Puma Gen-E) definiscono un’atmosfera unica e coerente con l’anima del progetto.

Luca Caracciolo, Direttore Divisione Auto di Ford Italia ha così commentato il progetto: “Puma Sound Edition non è una semplice edizione speciale di una delle auto più amate dagli italiani, ma la nostra idea di un’esperienza sonora totale a bordo. Abbiamo combinato la migliore tecnologia hardware con una calibrazione di precisione, non solo per migliorare il suono, ma per riprodurlo con assoluta fedeltà. Ogni dettaglio è stato curato per garantire un’acustica definita, ricca e avvolgente in ogni punto dell’auto, rendendo ogni viaggio un’esperienza sonora unica”.

[ Redazione Motori360 ]