Questo modello vuole rispondere all’obiettivo del CEO Luca de Meo, di posizionare i prodotti della Marca nei segmenti superiori del mercato. Arriverà in Italia entro fine anno

Grazie alla sua nuova motorizzazione ibrida plug-in E-Tech 4×4 da 300 cavalli – appositamente progettata per questo modello – questa Rafale porta in dote, come sottolineato dalla «Regie»:

grandi prestazioni (ripresa da 80 a 120 km/h in 4”);

una straordinaria efficienza energetica in grado di offrire fino a 1.000 km di autonomia totale per i lunghi viaggi;

i migliori consumi del mercato in ciclo WLTP (0,5 litri/100 km in ciclo misto e 5,8 litri/100 km con batteria scarica, miglior valore della categoria dovuto alla tecnologia ibrida plug-in senza vincoli).

Nella guida quotidiana, Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv può funzionare come un’auto 100% elettrica (autonomia fino a 105 km) oppure, in modalità «Full Hybrid», avvalendosi della ben nota efficienza della tecnologia «E-Tech». La batteria da 22 kWh, è ricaricabile da presa, da stazione o anche in movimento grazie alla frenata rigenerativa.

Ci pensa Alpine Cars

Rafale E-Tech 4×4 300 cv si distingue per il nuovo allestimento «Atelier Alpine», dotato di telaio e dynamic driving system sviluppati dagli ingegneri di Alpine Cars, nonché di sospensione attiva con telecamera predittiva e di cerchi specifici da 21”.

Il tutto, abbinato alla trazione integrale e alle quattro ruote sterzanti, caratteristiche difficili da trovare fra i costruttori generalisti; il quadro tecnico viene poi integrato da un livello di comfort e benessere degli occupanti in linea con lo spirito delle voitures à vivre tanto care a Renault.

Ultima chicca dell’allestimento «Atelier Alpine» è l’esclusiva tinta in opzione Blu Sommit Satinato.

Prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna, Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv arriverà in Italia verso la fine del 2024.

[ Andrea Colomba ]