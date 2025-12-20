Auto elettriche più sostenibili entro il 2040 grazie all’alluminio verde

L’uso di alluminio verde nella produzione di auto elettriche in Europa potrebbe avere ricadute molto significative nella riduzione delle emissioni di CO 2 . Un dato su tutti: equivarrebbe a togliere dalla strada 900.000 auto a combustibili fossili, con un aumento minimo dei costi. È quanto sostiene un nuovo studio di Transport&Environment

L’introduzione dell’alluminio verde nella produzione di auto elettriche entro il 2040 rappresenta un’opportunità significativa per ridurre l’impatto climatico del settore automobilistico europeo. A sostenerlo è una recente analisi di Transport&Environment (T&E), che spiega come, in relazione alla diffusione dei veicoli elettrici, l’attenzione si sposti dalle emissioni allo scarico a quelle generate nella fase di produzione, che oggi contribuisce per circa il 60% all’impronta climatica complessiva di un’auto elettrica. L’alluminio, utilizzato in telaio, batteria e componenti vari, rappresenta circa un quinto di queste emissioni.

L’alluminio verde, prodotto con energie rinnovabili o riciclato, riduce drasticamente le emissioni rispetto all’alluminio tradizionale, il cui processo produttivo richiede una quantità di energia dieci volte superiore al consumo annuo medio di una famiglia europea. L’Europa, grazie alla significativa quota di energia rinnovabile nella rete elettrica, ha l’opportunità di produrre alluminio verde con un impatto climatico inferiore rispetto ad altre regioni, consolidando un vantaggio competitivo nell’industria cleantech.

Oltre un terzo dell’alluminio europeo è utilizzato dal settore automobilistico. Lo studio T&E evidenzia che passare all’alluminio verde nella produzione di auto entro il 2040 potrebbe ridurre le emissioni di CO 2 quanto l’eliminazione di 900.000 veicoli a benzina o diesel dalle strade. L’adozione di obiettivi vincolanti è realizzabile e favorirebbe lo sviluppo tecnologico e la riduzione dei costi, con un impatto minimo sul prezzo finale delle auto stimato in soli 25 euro per veicolo .

L’Europa importa attualmente più della metà dell’alluminio primario che consuma, mentre le fonderie locali si sono dimezzate nell’ultimo decennio.

T&E sottolinea che fissare obiettivi per l’utilizzo di alluminio verde prodotto in Europa e promuovere il riciclo locale sono passi essenziali per rafforzare l’industria, ridurre la dipendenza dalle importazioni e contribuire alla decarbonizzazione del trasporto. L’organizzazione invita la Commissione UE a includere questi obiettivi nell’Industrial Accelerator Act e nel prossimo Circular Economy Act, valorizzando i rottami di provenienza locale e l’alluminio prodotto sul territorio.

