Citroën Berlingo, ritorno alle origini… con la versione a gasolio

Via libera alla variante diesel che adotta il propulsore 1.5 BlueHDi, da 100 cavalli e 250 Nm, accoppiato ad un cambio manuale a sei marce; viene offerto in promozione a partire da 23.900 euro

 

Berlingo diesel amplia l’offerta di Citroën nel segmento dei veicoli commerciali leggeri e costituisce un tassello strategico per rafforzare ulteriormente la presenza della Marca nel competitivo segmento C-VAN ma anche una risposta concreta a una specifica, e vivace, richiesta di mercato.

Berlingo diesel, che affianca il suo omologo elettrico, si rivolge a chi cerca nel proprio mezzo da lavoro autonomia, robustezza, versatilità, comfort e tecnologia senza dimenticare quell’economia di esercizio richiesta da chi percorre molti chilometri ogni giorno.

Il ritorno della motorizzazione Diesel – con il 1.5 BlueHDi da 100 cavalli e 250 Nm con un consumo medio di 5,1-6,1 l/100 km ed emissioni di 135-160 g/km di CO2 – rappresenta quindi un ampliamento importante dell’offerta, concepito proprio per intercettare specifiche esigenze operative ben diffuse sul territorio.

Ciò che dà coerenza alla specifica offerta è la presenza dei due allestimenti, entrambi identici a quello di serie del Berlingo elettrico:

  • Berlingo Plus: già questa versione base offre climatizzatore, sistema infotainment con display centrale e connettività per smartphone, sensori di parcheggio posteriori e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida comprendente funzioni di sicurezza attiva calibrate per gli spostamenti in città e nelle tratte extraurbane. Visto l’indirizzo commerciale del mezzo, sono presenti soluzioni intelligenti per la gestione degli spazi, con vano di carico modulare e configurazioni pensate per semplificare il trasporto di materiali e attrezzature.
  • Berlingo Max: è l’allestimento top di gamma, provvisto di finiture più curate, ulteriori sistemi di assistenza al parcheggio e contenuti tecnologici pensati per rendere più semplice la gestione delle attività quotidiane.

Questa proposta – dal posizionamento competitivo e coerente con il resto della gamma – consente ai clienti professionali di scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze operative e di costo; il listino parte infatti dal prezzo promozionale di 23.900 euro per Berlingo Plus (in caso di permuta o rottamazione), rendendo questa versione Diesel una soluzione ancora più accessibile e concreta per artigiani, flotte e piccole imprese.

