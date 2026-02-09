Auguri al nuovo Consiglio Generale di ANIASA pronto ad affrontare i prossimi quattro anni

Completata la squadra del Consiglio Generale di ANIASA che guiderà l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital per il prossimo quadriennio.

Nel segno della continuità degli obiettivi, ma con importanti elementi di rinnovamento, il Presidente Italo Folonari (AD di Mercury) ha definito un assetto che rafforza competenze, rappresentatività e capacità di presidio dei principali temi strategici del settore. Tra le novità, gli ingressi in Consiglio di Raffaella Tavazza (CEO del Gruppo Locauto) e di Rita Rossi (General Manager Italy di Avis Budget Group) per la sezione breve termine, di Marco Girelli (CEO – Presidente e AD di Alphabet Italia) per il lungo termine e di Giovanni Maggiore (CEO di Fair Connect) per comparto della Digital Automotive.

Accanto ai nuovi ingressi, vengono confermate figure di comprovata esperienza associativa, quali Dario Casiraghi (Direttore Generale di Arval) e Philippe Valigny (Country Managing Director Ayvens Italia) in rappresentanza del long term, Massimiliano Archiapatti (Vice President Field Operations Europe – Hertz) e Stefano Gargiulo (Managing Director di Europcar Mobility Group Italy) per il rent-a-car ed Enrico Colombo (Direttore Generale di Aci Global Servizi) in rappresentanza dei servizi automobilistici.

Il Presidente Italo Folonari al termine della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Generale ha commentato con soddisfazione l’avvio dei lavori: “Ringrazio i Vice Presidenti e i Consiglieri per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati. Sono certo che, grazie alle deleghe specifiche assegnate e alle loro competenze, ANIASA potrà operare in modo ancora più efficace e continuativo su tutti i temi centrali del comparto, contribuendo nei prossimi anni a rendere la mobilità pay-per-use sempre più strategica per il nostro Paese e maggiormente tutelata dalle istituzioni”.