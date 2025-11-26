Si riqualifica la famosa Palazzina Uffici di Torino e si produce a Mirafiori la FIAT 500 Hybrid

A 86 anni dalla sua inaugurazione, la storica testimonianza industriale di FIAT si pone come ponte tra passato e futuro e conferma il ruolo centrale che Torino riveste per Stellantis e per tutto il mondo dell’automobile

L’inizio della produzione della nuova FIAT 500 Hybrid – a metà novembre a Mirafiori – è coinciso con l’avvio dei lavori della nuova Palazzina Uffici: un doppio, importante evento a cui ha partecipato, tra le principali Istituzioni nazionali e locali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Al doppio evento hanno partecipato circa 200 persone tra giornalisti, esponenti dell’industria nazionale e locale, rappresentanti sindacali e della società civile e dipendenti di Stellantis.

Tra le istituzioni, erano presenti Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Presidente della Regione, Alberto Cirio e il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Ad accoglierli il Presidente di Stellantis, John Elkann, l’Amministratore Delegato, Antonio Filosa, il Responsabile delle Attività Europee, Emanuele Cappellano, l’Amministratore Delegato del Brand FIAT e Responsabile Global Marketing di Stellantis, Olivier Francois.

La FIAT 500 Hybrid

La produzione, da poco iniziata, ha l’obiettivo di raggiungere oltre 6.000 unità entro fine 2025 e garantire le prime consegne a gennaio 2026; per sostenere lo sviluppo produttivo è previsto l’avvio di un secondo turno a partire da marzo 2026, accompagnato da circa 400 nuove assunzioni.

La produzione a Mirafiori della nuova Fiat 500 Hybrid sottolinea la volontà del Gruppo Stellantis di ricollegarsi alle radici storiche di Mirafiori e alla stessa Torino, città che ha visto ieri la nascita e la crescita di FIAT e oggi un ritorno alle origini proprio attraverso la 500 Hybrid.

Il lancio di questo modello, celebrato con una serie di eventi dedicati, è stato così commentato da Olivier François, Amministratore Delegato del Brand FIAT e Responsabile Global Marketing di Stellantis: “La 500 è molto più di un’auto: è un simbolo di creatività, passione e italianità. Con la nuova 500 Hybrid, vogliamo offrire una mobilità che unisce tradizione e futuro, celebrando l’Italia che piace e il legame unico tra FIAT, Torino e Mirafiori. Questo modello rappresenta la nostra visione di un’auto accessibile, sostenibile e capace di emozionare, proprio come la città che la ospita”.

Prodotta a Mirafiori, nello storico stabilimento delle «Carrozzerie», la nuova 500 Hybrid è disponibile nelle versioni Hatchback, 3+1 e Cabrio, con tre allestimenti distintivi – POP, ICON e LA PRIMA – oltre alla serie speciale «TORINO», un omaggio esclusivo alla città che da sempre è la casa di FIAT.

Gli ordini sono stati aperti il 21 novembre seguiti nel weekend successivo dal primo “Porte Aperte” tenutosi in tutte le Concessionarie italiane.

La Palazzina Uffici

La giornata è iniziata proprio dalla Palazzina, un sito che non necessita di presentazioni vista la valenza simbolica e il significato reale di un edificio che ha visto nel tempo lavorare appassionati e geniali innovatori che hanno saputo motorizzare l’Italia e non solo.

La ristrutturazione di questo edificio rientra nel programma europeo grEEn-campus che ha per obbiettivo la trasformazione dei luoghi di lavoro attraverso progetti innovativi, sostenibili e collaborativi per rispondere alle nuove esigenze di un’industria automobilistica moderna, mantenendo il legame con la propria storia.

Mirafiori è uno dei tre siti coinvolti in questo programma: gli altri sono Poissy, in Francia, e Rüsselsheim, in Germania.

L’intervento interessa cinque piani di uffici fuori terra e due piani interrati per una superficie totale di 61.000 metri quadrati.

Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione della facciata, lunga 200 metri e rivestita in pietra di Finale, e all’installazione di 1.670 nuove finestre, per assicurare luminosità e comfort agli ambienti interni.

Sotto il profilo green, il progetto prevede:

la realizzazione di un edificio con un bilancio energetico annuale positivo, grazie all’integrazione di pannelli fotovoltaici e di un sistema centralizzato intelligente per la gestione dell’energia,

il raggiungimento delle più avanzate certificazioni di sostenibilità ed eco-compatibilità, con standard elevati di efficienza energetica e una significativa riduzione delle emissioni di CO₂.

Le dichiarazioni

John Elkann, Presidente di Stellantis: “Questa giornata rappresenta un nuovo slancio per Torino e per Mirafiori, luoghi simbolo della nostra storia e del nostro futuro. Con il rinnovamento della Palazzina e il lancio della nuova 500 Hybrid, celebriamo la capacità di Stellantis di innovare restando fedele alle proprie radici”.

Antonio Filosa, Amministratore Delegato di Stellantis: “Il rilancio di Mirafiori e la produzione della 500 Hybrid sono la dimostrazione concreta della volontà di Stellantis di investire in Italia e nelle sue eccellenze. Questo progetto integra innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone”.

[ Giovanni Notaro ]