Si riqualifica la famosa Palazzina Uffici di Torino e si produce a Mirafiori la FIAT 500 Hybrid

A 86 anni dalla sua inaugurazione, la storica testimonianza industriale di FIAT si pone come ponte tra passato e futuro e conferma il ruolo centrale che Torino riveste per Stellantis e per tutto il mondo dell’automobile

 

 

L’inizio della produzione della nuova FIAT 500 Hybrid – a metà novembre a Mirafiori – è coinciso con l’avvio dei lavori della nuova Palazzina Uffici: un doppio, importante evento a cui ha partecipato, tra le principali Istituzioni nazionali e locali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Al doppio evento hanno partecipato circa 200 persone tra giornalisti, esponenti dell’industria nazionale e locale, rappresentanti sindacali e della società civile e dipendenti di Stellantis.

 

Tra le istituzioni, erano presenti Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Presidente della Regione, Alberto Cirio e il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

 

Ad accoglierli il Presidente di Stellantis, John Elkann, l’Amministratore Delegato, Antonio Filosa, il Responsabile delle Attività Europee, Emanuele Cappellano, l’Amministratore Delegato del Brand FIAT e Responsabile Global Marketing di Stellantis, Olivier Francois.

 

La FIAT 500 Hybrid

 

La produzione, da poco iniziata, ha l’obiettivo di raggiungere oltre 6.000 unità entro fine 2025 e garantire le prime consegne a gennaio 2026; per sostenere lo sviluppo produttivo è previsto l’avvio di un secondo turno a partire da marzo 2026, accompagnato da circa 400 nuove assunzioni.

La produzione a Mirafiori della nuova Fiat 500 Hybrid sottolinea la volontà del Gruppo Stellantis di ricollegarsi alle radici storiche di Mirafiori e alla stessa Torino, città che ha visto ieri la nascita e la crescita di FIAT e oggi un ritorno alle origini proprio attraverso la 500 Hybrid.

Il lancio di questo modello, celebrato con una serie di eventi dedicati, è stato così commentato da Olivier François, Amministratore Delegato del Brand FIAT e Responsabile Global Marketing di Stellantis: “La 500 è molto più di un’auto: è un simbolo di creatività, passione e italianità. Con la nuova 500 Hybrid, vogliamo offrire una mobilità che unisce tradizione e futuro, celebrando l’Italia che piace e il legame unico tra FIAT, Torino e Mirafiori. Questo modello rappresenta la nostra visione di un’auto accessibile, sostenibile e capace di emozionare, proprio come la città che la ospita”.

Prodotta a Mirafiori, nello storico stabilimento delle «Carrozzerie», la nuova 500 Hybrid è disponibile nelle versioni Hatchback, 3+1 e Cabrio, con tre allestimenti distintivi – POP, ICON e LA PRIMA – oltre alla serie speciale «TORINO», un omaggio esclusivo alla città che da sempre è la casa di FIAT.

Gli ordini sono stati aperti il 21 novembre seguiti nel weekend successivo dal primo “Porte Aperte” tenutosi in tutte le Concessionarie italiane.

La Palazzina Uffici

Prima Fila (da sinistra a destra) Francesco Ciancia – Global Head of Manufacturing; Sindaco di Torino – Stefano Lo Russo; Presidente della Regione Piemonte – Alberto Cirio; Ministro delle Imprese e del Made in Italy – Adolfo Urso; Presidente di Stellantis – John Elkann Seconda Fila (da sinistra a destra) Amministratore Delegato del Brand FIAT e Responsabile Global Marketing di Stellantis – Olivier Francois; lo Stellantis Chief Human Resources and Sustainability Officer Xavier Chéreau; il Responsabile delle Attività Europee, Emanuele Cappellano; l’Amministratore Delegato, Antonio Filosa

 

La giornata è iniziata proprio dalla Palazzina, un sito che non necessita di presentazioni vista la valenza simbolica e il significato reale di un edificio che ha visto nel tempo lavorare appassionati e geniali innovatori che hanno saputo motorizzare l’Italia e non solo.

La ristrutturazione di questo edificio rientra nel programma europeo grEEn-campus che ha per obbiettivo la trasformazione dei luoghi di lavoro attraverso progetti innovativi, sostenibili e collaborativi per rispondere alle nuove esigenze di un’industria automobilistica moderna, mantenendo il legame con la propria storia.

Mirafiori è uno dei tre siti coinvolti in questo programma: gli altri sono Poissy, in Francia, e Rüsselsheim, in Germania.

L’intervento interessa cinque piani di uffici fuori terra e due piani interrati per una superficie totale di 61.000 metri quadrati.

Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione della facciata, lunga 200 metri e rivestita in pietra di Finale, e all’installazione di 1.670 nuove finestre, per assicurare luminosità e comfort agli ambienti interni.

Sotto il profilo green, il progetto prevede:

  • la realizzazione di un edificio con un bilancio energetico annuale positivo, grazie all’integrazione di pannelli fotovoltaici e di un sistema centralizzato intelligente per la gestione dell’energia,
  • il raggiungimento delle più avanzate certificazioni di sostenibilità ed eco-compatibilità, con standard elevati di efficienza energetica e una significativa riduzione delle emissioni di CO₂.

Le dichiarazioni

John Elkann, Presidente di Stellantis: “Questa giornata rappresenta un nuovo slancio per Torino e per Mirafiori, luoghi simbolo della nostra storia e del nostro futuro. Con il rinnovamento della Palazzina e il lancio della nuova 500 Hybrid, celebriamo la capacità di Stellantis di innovare restando fedele alle proprie radici”.

Antonio Filosa, Amministratore Delegato di Stellantis: “Il rilancio di Mirafiori e la produzione della 500 Hybrid sono la dimostrazione concreta della volontà di Stellantis di investire in Italia e nelle sue eccellenze. Questo progetto integra innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone”. 

[ Giovanni Notaro ]

 

