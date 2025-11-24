FIAT: il lancio della nuova 500 Hybrid mantiene ben viva la presenza di una vera e propria icona

Oltre alla serie speciale di lancio TORINO, sarà disponibile in tre versioni (Hatchback, 3+1 e Cabrio), e in tre allestimenti distintivi: POP, ICON e LA PRIMA

La Fiat 500 – dalla leggendaria «scatoletta» degli anni ’60 alle più recenti versioni – ha conquistato, e continua a farlo, il cuore degli automobilisti di tutto il mondo.

La realizzazione della nuova 500 Hybrid, presentata a Torino dal 21 al 28 novembre, ha fatto incontrare heritage e avanguardia tecnologica, fondendoli in questo nuovo modello; il fatto poi che questo venga prodotto nel capoluogo piemontese, nello storico stabilimento di Mirafiori, dove la 500 è nata nel 1957, costituisce il ritorno simbolico del modello alle sue origini.

La produzione della nuova 500 Hybrid è infatti ufficialmente partita a novembre presso Carrozzerie Mirafiori, con l’obiettivo di raggiungere 5.000 unità entro la fine dell’anno; va anche sottolineato che, una volta a pieno regime, lo stabilimento esprimerà una capacità produttiva annuale di circa 100.000 unità aggiuntive, un traguardo non solo simbolico che rafforzerà il ruolo strategico di Mirafiori nella rete industriale FIAT rinnovando il forte legame tra il brand e la sua città natale.

La gamma si articola in tre varianti di carrozzeria – Hatchback, 3+1 (ordinabile dall’inizio del prossimo anno) e Cabrio – e tre allestimenti (POP, ICON e LA PRIMA) cui si aggiunge la serie di lancio «TORINO» proposta esclusivamente sulla versione Hatchback.

Le tre versioni

Fiat 500 Hybrid POP : semplice e molto attraente, vuole esprimere la vera sostanza della 500 Hybrid che, con le sue essenzialità, eleganza e funzionalità, è destinata a coloro che prediligono praticità e immediatezza, senza rinunciare al carattere; Fiat 500 Hybrid Pop in Italia è già ordinabile al prezzo promozionale di 16.950 (*) euro, in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia;

: semplice e molto attraente, vuole esprimere la vera sostanza della 500 Hybrid che, con le sue essenzialità, eleganza e funzionalità, è destinata a coloro che prediligono praticità e immediatezza, senza rinunciare al carattere; Fiat 500 Hybrid Pop in Italia è già ordinabile al prezzo promozionale di 16.950 euro, in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia; Fiat 500 Hybrid ICON : oltre a incarnare la perfetta fusione di tecnologia, comfort e raffinatezza, rappresenta il cuore della gamma e. È l’ibrida cittadina più moderna e versatile di FIAT: connessa, confortevole e ricca di carattere, una vera espressione dello spirito 500;

: oltre a incarnare la perfetta fusione di tecnologia, comfort e raffinatezza, rappresenta il cuore della gamma e. È l’ibrida cittadina più moderna e versatile di FIAT: connessa, confortevole e ricca di carattere, una vera espressione dello spirito 500; Fiat 500 Hybrid LA PRIMA: la massima espressione di eleganza ed esclusività Al vertice della gamma si posiziona LA PRIMA, l’allestimento flagship che unisce il fascino inconfondibile della 500 con dotazioni esclusive e finiture premium.

[ Tony Colomba ]

