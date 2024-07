Fiat e Unieuro insieme per la mobilità sostenibile urbana a bordo… della Topolino

Una collaborazione per promuovere la Topolino, una soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti, a partire dai 14 anni, che consente di andare ovunque grazie alle sue dimensioni contenute e alla tecnologia 100% elettrica. Il processo di acquisto è totalmente digitale. Topolino può essere guidata con un leasing Stellantis Financial Services a 48 mesi con un canone mensile a partire da 39,00 Euro

Italianità, tecnologia accessibile e sostenibilità, ma anche centralità del cliente e costante innovazione. È un tributo a tutto questo la scelta di FIAT e Unieuro di unirsi per proporre la nuova Topolino, eclettico quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce Vita…

Così, in 20 punti vendita Unieuro in Italia, collocati vicino a realtà urbane, il grande pubblico potrà ammirare l’esclusiva Topolino Dolcevita, la versione «aperta» del nuovo veicolo, esposta in un’area impreziosita da una ampia gamma di accessori perfettamente coordinati con lo stile del nuovo veicolo.

Tutta sua la città

FIAT con la nuova Topolino, dalle dimensioni contenute e 100% elettrica, punta a rendere la guida in città più sostenibile. Ideale sia per il caotico centro cittadino che per i piccoli borghi, la vettura è destinata a un pubblico giovane, a partire dai 14 anni, e sempre più attento al rispetto ambientale.

La versione Dolcevita della Topolino è perfetta per vivere l’estate sulle strette strade della splendida costa italiana. La vettura conferma l’impegno di FIAT di accompagnare la transizione all’elettrico attraverso una continua innovazione di prodotto e una customer experience sempre più coinvolgente e digitale.

Leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, Unieuro grazie a competenza, passione e impegno, garantisce a tutti un’esperienza di consumo distintiva e personalizzata ponendo ogni cliente al centro di un ecosistema capace di offrire vicinanza e servizio.

Un condensato di qualità

Disegnata dal Centro Stile FIAT di Torino, la Topolino è disponibile nelle versioni aperta e chiusa. Sue indiscusse doti: dimensioni compatte (2,53 metri di lunghezza), una velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia.

La semplicità è il suo segreto: un solo colore (Verde Vita), un design delle ruote ed un unico approccio estetico degli interni. Inoltre, il nuovo modello riaccende il desiderio di viaggiare in città senza stress in tutta sicurezza, merito anche della velocità massima limitata a 45 km/h.

Entrambe le configurazioni sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Non ultimo, la Topolino offre un’abitabilità straordinaria, data dai due sedili disallineati; un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza; e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posto tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

Ciò che differenzia le due versioni è l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta. Inoltre, sulla pagina web, o presso i concessionari FIAT, e anche presso i negozi Unieuro selezionati, sono disponibili accessori opzionali per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Tra questi ricordiamo:

una capiente borsa portaoggetti;

ventilatore USB;

altoparlante Bluetooth;

borraccia termica per bevande calde e fredde;

due coprisedili (all’occorrenza si trasformano in comodi e morbidi teli da mare).

Topolino Dolcevita è offerta ad un prezzo a partire da 9.890,00 Euro, lo stesso della versione chiusa. Inoltre, grazie anche agli incentivi statali, l’esclusiva versione «aperta» è disponibile con una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services, di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 39,00 Euro(**), simile al prezzo di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici.

Dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director FIAT & Abarth in Italia: “Siamo orgogliosi della collaborazione con Unieuro, un brand italiano votato all’innovazione e alla sostenibilità, con cui proseguiamo il nostro cammino verso una mobilità smart e sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. Inoltre, con l’esposizione di Topolino Dolcevita negli store di Unieuro diamo il via alla stagione estiva rendendo ancora più semplice scoprire da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana a zero emissioni”.

Ha dichiarato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro: “Da sempre puntiamo a garantire un’esperienza di consumo distintiva e personalizzata, mettendo il cliente al centro di un ecosistema omnicanale che offre vicinanza e servizio. Un cliente più attento ai temi della sostenibilità e per questo per noi diventa sempre più importante innovare responsabilmente, sviluppando progetti capaci di integrare la sostenibilità nell’attività di business, nell’organizzazione e nella cultura aziendale. Negli ultimi anni abbiamo introdotto prodotti per l’«eco-mobilità», come bici elettriche e monopattini, registrando un aumento significativo delle vendite e siamo quindi davvero entusiasti di presentare la collaborazione esclusiva con FIAT per il lancio della nuova Topolino. Riteniamo che la sinergia tra la forza dei nostri due brand, riconosciuta sul mercato, e la condivisione di valori comuni come l’innovazione e la soddisfazione del cliente, saranno la chiave per il successo di questa collaborazione”.

[ Andrea Colomba ]

(**) DETTAGLIO PROMOZIONE

• Prezzo di Listino (IPT e contributo PFU esclusi) 9.890,00 Euro.

• Prezzo Promo 7.544,00 Euro.

• Offerta valida senza rottamazione, grazie al contributo statale di 2.346,32 Euro. (DPCM del 6 Aprile 2022 – GU n.1113 del 16-06-2022 e successive integrazioni e aggiornamenti, salvo disponibilità del fondo).

• Valore fornitura 7.544,00 Euro.

◘ Primo canone anticipato 2.579,22 Euro, durata 48 mesi; 47 canoni mensili da 39,00 Euro (incluse spese di gestione di 7,5 Euro/canone)

◘ Valore di riscatto 4.175,53 Euro. Importo Totale del Credito 4.955,67 Euro. Spese Istruttoria 0 Euro. Bollo 16,00 Euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 Euro/anno.

◘ Interessi totali 700,66 Euro. Importo Totale Dovuto 6.008 Euro (escluso anticipo e comprensivo dell’eventuale Valore di Riscatto). Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,06 Euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 20.000 km. TAN (fisso) 6,99%, TAEG 9,42%. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA, ove prevista. Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 31 luglio 2024, non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale bancaria/assicurativa in concessionaria e sul sito www.stellantis-financial-services.it (Sezione Trasparenza).