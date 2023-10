Jaguar F-TYPE ZP Edition: l’ultima sportiva a benzina dell’iconica Casa inglese

Jaguar con la F-TYPE ZP Edition, rombante addio a una serie di sportive la cui punta di diamante fu l’insuperabile Jaguar «E»

Dopo oltre 75 anni di produzione di auto sportive spinte da rombanti motori endotermici, Jaguar ha pianificato un futuro completamente elettrificato e quale miglior e più rappresentativo canto del cigno se non un modello che rappresenti l’esasperazione delle iconiche Jaguar E-Type da corsa degli anni ’60?

Ecco quindi l’edizione limitata della F-TYPE ZP Edition, che si distingue dalle altre F-Type grazie a una meccanitronica e ciclistica dedicate, cromie particolari e interni esclusivi, il tutto curato dalla divisione SV Bespoke.

Gaydon, Regno Unito, 11 ottobre 2023: Jaguar celebrerà la fine della sua gloriosa tradizione di auto sportive a combustione interna nel 2024 con un’esclusiva F-TYPE limited edition ispirata a due iconiche E-Type da corsa degli anni ‘60.

Solo 150 saranno gli esemplari F-TYPE ZP Edition che verranno prodotti e che saranno le ultime auto sportive con motore a combustione interna progettate da Jaguar.

Meccanica e prestazioni

Il V8 sovralimentato di questa F-TYPE ZP Edition eroga 575 cavalli e 700 Nm di coppia, valori che permettono a questa supersportiva di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, e raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 300 km/h.

Il sistema di trazione integrale con tecnologia Intelligent Driveline Dynamics (IDD) di cui è dotata questa F-TYPE ZP Edition permette di gestire potenza e coppia su ogni tipo di superficie stradale e con qualsiasi condizione atmosferica grazie anche alla generosa gommatura di serie di cui l’auto è provvista: cerchi in lega forgiati da 20 pollici «calzati» da coperture ultraribassate.

Particolare cura è stata infine riservata alla sonorità dello scarico, talmente particolare da essere stata archiviata in alcune istituzioni come la prestigiosa British Library.

Colori esterni

La F-TYPE ZP Edition è disponibile in versione sia coupé e sia cabrio e per entrambe si possono avere due varianti di colore che ricordano le prime vincenti E-Type «Project ZP», che vennero presentate poco dopo il lancio del modello nel 1961:

Oulton Blue Gloss con interni in pelle bicromatica Mars Red ed Ebony

Crystal Grey Gloss con interni in pelle bicromatica Navy Blue ed Ebony

Sulle portiere di entrambi i modelli sono riportati tondi in stile racing dipinti a mano in Porcelain White Gloss e da bordi delle griglie sempre in Porcelain White Gloss mentre i parafanghi ospitano il distintivo marchio F-TYPE ZP Edition.

Gli esclusivi colori della vernice esterna Oulton Blue o Crystal Grey, con interni a contrasto, corrispondono alle due vernici appositamente formulate per 7 coppie di vetture E-TYPE Project ZP Collection annunciate da Jaguar Classic all’inizio di quest’anno mentre i cerchi in lega forgiati da 20 pollici presentano la nuova finitura Diamond Turned Gloss Black presente anche sulle pinze di freni.

Interni

A differenziare gli interni di questa Special Edition da quelli della F-TYPE «di serie» è la presenza di sedili provvisti di scanalature orizzontali, di dettagli del marchio F-TYPE ZP Edition posti sulle piastre del battitacco e sul cruscotto e di una placca celebrativa SV Bespoke: «One of 150».

La dichiarazione di Rawdon Glover, Managing Director Jaguar: “Jaguar sta intraprendendo la trasformazione più audace di tutta la sua storia, per diventare, a partire dal 2025, un brand modern luxury interamente elettrificato. Questa che stiamo presentando rappresenta un’irripetibile celebrazione delle vetture sportive a combustione interna di Jaguar. Per oltre un decennio la F-TYPE ha affascinato i piloti e gli amanti delle auto sportive, come fece anche la E-type cinque decenni prima di lei. La ZP Edition è la più recente celebrazione di questo lignaggio e si aggiunge ad una serie di illustri edizioni da collezione ispirate al patrimonio storico Jaguar, tra cui la Project 7 del 2015 e la Heritage 60 Edition del 2020”.

