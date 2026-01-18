La nuova Mazda CX-6e debutta al Salone dell’Auto di Bruxelles

È il manifesto della visione di Mazda per la mobilità elettrica

Questo SUV di medie dimensioni, che unisce stile, prestazioni e tecnologie d’avanguardia, è alimentato da una batteria da 78 kWh ed eroga 190 kW (258 cv) con 290 Nm di coppia istantanea alle ruote posteriori. Con un’autonomia WLTP fino a 484 km e la ricarica rapida in corrente continua, la nuova CX-6e offre sia la certezza dell’autonomia per le lunghe distanze che la praticità per l’uso quotidiano.

Esterni

Questo SUV nasce da una collaborazione senza precedenti tra studi di design europei e giapponesi, dove il team europeo ha avuto grande influenza, contribuendo strettamente con quello giapponese, alla progettazione di interni, esterni, colori e finiture, il tutto sempre sotto il segno del linguaggio Kodo – Soul of Motion alla base della filosofia estetica e funzionale di Mazda.

Il frontale della CX-6e è sempre caratterizzato dall’inconfondibile logo Mazda a forma di ala, la cui illuminazione sequenziale durante apertura, chiusura e ricarica crea un sorprendente effetto tridimensionale. Il design è completato dagli eleganti specchietti digitali a pinna di squalo e dalle prese d’aria integrate nei montanti D, elementi che permettono alla CX-6e di fendere efficacemente l’aria con silenziosa leggerezza.

Le fiancate sinuosamente scolpite, i passaruota pronunciati e i sottili gruppi ottici posteriori trasmettono all’osservatore un’immagine di potenza, eleganza e discrezione anche da ferma confermando una volta di più la capacità di Mazda di creare vera “arte in movimento”.

Con un passo di 2.902 mm e sbalzi ridotti, la Mazda CX-6e unisce all’armonia del corpo vettura sorprendenti capacità di carico grazie a un bagagliaio da 468 litri, che diventano 1.434 litri a schienali posteriori abbassati.

Sette i colori disponibili per la carrozzeria, tra cui spicca l’emblematica tinta Nightfall Violet, una tonalità profonda e brillante che a seconda della luce vira da un viola lucente a ombre quasi nere.

Interni

La fluida carrozzeria della CX-6e racchiude un abitacolo spazioso e ben configurato che, ispirato al concetto giapponese del Ma – la bellezza dello spazio vuoto – offre ai suoi occupanti ampio spazio per testa, gambe e spalle. Gli interni sono disponibili in tre distinte varianti di colore: Maztex3 Warm Beige o Nero per l’allestimento Takumi, o Maztex bicolore Ametista e Bianco per il Takumi Plus.

Al centro dell’abitacolo, il touchscreen da 26” a configurazione sdoppiata e personalizzabile permette ai passeggeri di consultare un’ampia gamma di informazioni, preservando la concentrazione del guidatore, al quale un ampio head-up display sovrappone le indicazioni di navigazione alla visuale della strada, mentre il controllo gestuale consente di gestire percorsi e contenuti multimediali in modo intuitivo e immediato.

I comandi vocali interpretano in modo naturale le azioni quotidiane, dalla regolazione della temperatura all’apertura dei finestrini, fino alla ricerca della destinazione successiva. Oltre a Apple CarPlay e Android Auto, la Nuova CX-6e dispone di una App dedicata, con diverse funzioni di controllo a distanza, tra cui la condivisione della chiave Bluetooth e la gestione della carica della batteria.

Sicurezza

Nella Nuova CX-6e si si beneficia dell’unione fra tecnologia avanzata e innovazione, il tutto concepito per proteggere sia il conducente sia i passeggeri: tutte le versioni sono equipaggiate con nove airbag e un sistema integrato di telecamere ad alta definizione, radar a onde millimetriche e sensori a ultrasuoni, che migliorano visibilità e consapevolezza in ogni situazione.

Una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida – tra cui Smart Brake Support, Lane Keeping Assist e Blind Spot Monitoring – assicura a conducente e passeggeri protezione e tranquillità in ogni viaggio.

Meccatronica

Sviluppata grazie a una collaborazione globale, la Nuova CX-6e offre la peculiare esperienza di guida Jinba Ittai di Mazda con tutta la positività della propulsione 100% elettrica. La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 78 kWh alimenta un motore elettrico posteriore che sviluppa 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia immediatamente disponibile, garantendo un controllo reattivo e un’accelerazione lineare.

Con trazione sull’assale posteriore e trasmissione monorapporto, accelera da ferma a 100 km/h in 7,9” per una velocità massima di 185 km/h e un’autonomia WLTP fino a 484 km. La potenza massima di ricarica in corrente continua di 195 kW si traduce in un tempo di ricarica dal 10 all’80% di soli 24 minuti. Il caricabatterie di bordo supporta la ricarica in corrente alternata trifase fino a 11 kW tramite connettore di Tipo 2, ideale per la ricarica domestica con wallbox e presso le colonnine pubbliche AC.

La dichiarazione di Martijn ten Brink, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe: “La Nuova Mazda CX-6e incarna la nostra visione umanocentrica nell’era dell’elettrificazione, unendo estetica ricercata, tecnologie all’avanguardia e l’inconfondibile piacere di guida tipico di Mazda. La nuova CX-6e offre l’efficienza e le prestazioni che i nostri clienti si aspettano, sostenendo al tempo stesso l’ambizioso obiettivo di Mazda di ridurre le emissioni di CO₂ e di espandere la nostra gamma elettrica”. Insieme alla Mazda6e, lanciata di recente, accelera la nostra strategia di elettrificazione e rafforza il nostro approccio multi-solution”.

Oltre all’inedita CX-6e, Mazda ha presentato anche la nuova CX-5, che unisce al rinnovato linguaggio stilistico Kodo una raffinata dinamica di guida. La nuova CX-5 sarà disponibile anche in Navy Blue, una nuova, vibrante tinta di carrozzeria sviluppata grazie alla collaborazione dei team di design e ispirata agli esperimenti sul blu indaco del Centro europeo di ricerca e sviluppo di Mazda.

La nuova CX-5 arriverà in Italia a partire da marzo 2026 mentre la nuova Mazda CX-6e sarà disponibile a partire dall’estate 2026.

[ Redazione Motori360 ]