Nuova Ford Mustang Dark Horse SC: animale da corsa stradale…

Direttamente progettata da Ford Racing è la Dark Horse più emozionante e prestazionale di sempre con il suo V8 sovralimentato da 5,2 litri, abbinato a un cambio a doppia frizione da 7 rapporti per creare idealmente (e praticamente…) un collegamento diretto “fra pista e box di casa”

Ford Racing ha progettato e realizzato la nuova Mustang Dark Horse SC basandosi sull’esperienza maturata sia sui circuiti di tutto il mondo con la Mustang GT3 e sia dalla tecnologia ad alte prestazioni della Mustang GTD; con queste premesse è facile capire perché la Mustang Dark Horse SC rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla Mustang Dark Horse in termini di potenza, coppia e prestazioni grazie a un V8 da 5 litri sovralimentato e tecnologie nate e sperimentate nelle corse.

Ingegneri e designer hanno analizzato ogni dettaglio della Mustang Dark Horse nel corso del processo evolutivo che ha portato alla versione «SC». Motore, cambio, aerodinamica, raffreddamento, frenata, messa a punto delle sospensioni, reattività dello sterzo, tipo di pneumatici: nulla è stato tralasciato e tutto è stato rivisto per portare le prestazioni della Dark Horse a un livello superiore.

Questa speciale Mustang ospita un V8 sovralimentato da 5,2 litri, abbinato a un cambio a doppia frizione da 7 rapporti, rapido e preciso. Le prestazioni di questa Mustang Dark Horse SC sono accompagnate e sottolineate da un sound che i produttori di auto sportive concorrenti hanno in gran parte abbandonato.

Al contrario Ford ha ritenuto il sound parte fondamentale del mood di questo modello ed ha prodotto una colonna sonora che ne sottolineasse il carattere a qualsiasi regime.

L’auto monta ammortizzatori MagneRide di nuova generazione con hardware e software aggiornati, oltre a molle con coefficienti di rigidezza rivisti, nuove barre stabilizzatrici, fusi anteriori e posteriori riprogettati e braccetti di controllo anteriori modificati. Tenuto conto anche dei progressi operati sugli pneumatici, Mustang Dark Horse SC migliora ulteriormente le dinamiche di guida rispetto a quelle di Mustang Dark Horse con Handling Pack.

La barra duomi alleggerita in magnesio è ora di serie, mentre i collegamenti delle sospensioni in acciaio sono stati sostituiti da componenti in alluminio forgiato per ridurre ulteriormente il peso e migliorare la sensibilità dello sterzo; il tutto facendo tesoro anche degli insegnamenti derivanti sia dalle competizioni che dallo sviluppo di Mustang GTD per ottenere una guida più diretta e reattiva rispetto a Mustang Dark Horse da 5,0 litri, regolando la geometria della sospensione posteriore e aggiornando la scatola dello sterzo, i tiranti e il servosterzo.

Il Track Pack (opzionale) è stato progettato per sfruttare al limite le prestazioni della Dark Horse SC sia nei cambi di direzione che in ingresso e uscita di curva mentre gli ammortizzatori MagneRide sono stati calibrati specificamente per i cerchi in fibra di carbonio di serie nel Track Pack che calzano specifici pneumatici Pilot Sport Cup 2 R da 305/30R20 anteriori e 315/30R20 posteriori sviluppati congiuntamente da Ford Racing e Michelin.

Il Variable Traction Control, anch’esso sviluppato mutuando l’esperienza in gara, consente 5 livelli di regolazione del controllo di trazione oltre alla possibilità di disattivare completamente l’ESC.

Mustang Dark Horse SC è equipaggiata di serie con dischi Brembo in ghisa le cui pinze anteriori sono a sei pistoncini mentre quelle posteriori sono a quattro pistoncini con dischi in ghisa sono di serie.

Mustang Dark Horse SC con Track Pack

S e equipaggiata con Track Pack, la Dark Horse SC monta freni carboceramici Brembo di Mustang GTD i cui dischi anteriori sono da 16,5”; i freni carboceramici, significativamente più leggeri di quelli in ghisa, insieme ai cerchi in fibra di carbonio di serie e ad altri miglioramenti, contribuiscono a un risparmio di peso di circa 68 kg nella versione Track Pack . Inoltre i freni carboceramici consentono di mantenere la massima efficacia frenante anche dopo lunghe sessioni in pista garantendo maggiore fiducia del pilota alla guida.

Il team di progetto ha anche lavorato su raffreddamento e aerodinamica : la nuova fascia anteriore presenta un sistema di ingresso aria rivisto per il raffreddamento dei freni, mentre il nuovo cofano in alluminio con perni di sicurezza di serie è caratterizzato da un’ampia presa d’aria per un miglior raffreddamento del propulsore.

Nella parte posteriore , un diffusore rivisto contribuisce a migliorare il raffreddamento dell’assale posteriore mentre l’ampio fondo piatto si estende dallo splitter fin dietro le ruote anteriori. Il Track Pack apporta modifiche aerodinamiche ancora più evidenti, sostituendo il portellone posteriore con un design in stile «ducktail» per una migliore deportanza.

Sul nuovo portellone è fissata un’ala in fibra di carbonio aggiornata con piastre terminali in carbonio a vista e supporti in carbonio leggero: lo stesso portellone posteriore migliora l’efficienza dell’ala posteriore di circa il 10% tanto che la Mustang Dark Horse SC con Track Pack produce circa 281 kg di deportanza posteriore a circa 290 km/h.

L’abitacolo della Dark Horse SC presenta un volante a fondo piatto rivestito in pelle di Mustang GTD, con un inserto ore 12 sul volante e controlli per le prestazioni, elementi Alcantara e accenti in fibra di carbonio. I sedili sportivi opzionali Recaro in pelle e Dinamica sono inclusi nel Track Pack, che offre dettagli Space Gray o Teal e sostituisce i sedili posteriori con un ripiano portaoggetti.

Le opzioni di personalizzazione includono un Carbon Exterior Package per le fasce e gli specchietti e tre diversi colori per le pinze dei freni, mentre chi preferisce il «Dark Horse SC Track Pack» può scegliere il Teal Accent Package che aggiunge pinze dei freni, loghi e cinture di sicurezza in un vivace color verde acqua.

Una gamma da corsa

Questa nuova auto sportiva ad alte prestazioni progettata da Ford Racing crea idealmente (e praticamente…) un collegamento diretto “fra pista e box di casa”. Insieme a:

– Mustang RTR

– Mustang GT Performance Package

– Mustang Dark Horse

– Mustang GTD

Ford offre agli appassionati di Mustang un’ampia scelta di vetture prestazionali e sempre più emozionanti.

Le dichiarazioni

Mark Rushbrook, Direttore Globale di Ford Racing: “Da quando abbiamo introdotto Mustang Dark Horse nel 2022 e Mustang GTD nel 2023, abbiamo consolidato Mustang come un marchio adrenalinico e prestazionale in grado di competere con i migliori al mondo. Mustang Dark Horse SC è il capitolo successivo: dimostra come Ford Racing voglia trasferire l’esperienza maturata in pista sulle vetture stradali”.

Arie Groeneveld, ingegnere responsabile del programma per Mustang Dark Horse SC: “Per progettare Mustang Dark Horse SC, abbiamo effettuato test insieme a Mustang GTD e a Mustang GT4 in alcune delle piste più impegnative del mondo, tra cui Sebring e Virginia International Raceway, usando quelle Mustang come parametri di riferimento. Il risultato è che Mustang Dark Horse SC beneficia di ogni lezione che abbiamo imparato duramente con le migliori auto da pista”.

