Mar Rosso saudita: accoglienza, lusso e esclusività si accompagnano a opportunità di investimento uniche

Secondo la Saudi Tourism Authority (STA) sarà la nuova super-destinazione araba grazie anche a una nuova, inedita rotta che collega il Mediterraneo al Mar Rosso

Nel corso del da poco trascorso Monaco Yacht Show, la STA ha illustrato le potenzialità del Mar Rosso saudita sottolineandone gli aspetti elitari e le possibilità di viverli quanto più lussuosamente possibile in funzione della capacità di accoglienza per i superyacht e delle opportunità di investimento che ne fanno la nuova frontiera dello yachting internazionale.

Grazie a marine all’avanguardia, yacht club esclusivi e a un’infrastruttura costiera di livello mondiale in costante sviluppo, il Mar Rosso saudita si conferma come destinazione imperdibile per i superyacht ed esperienze marittime di livello del tutto all’altezza.

Nel suo ampio padiglione, la STA ha presentato un’avanzata infrastruttura dedicata allo yachting in Arabia Saudita, con strutture appositamente progettate e realizzate al top e marine strutturate in modo mirato per garantire arrivi senza difficoltà e massima rapidità nelle operazioni successive grazie anche a procedure di ingresso semplificate, rotte flessibili e yacht club esclusivi posti in località strategiche.

Nel corso della manifestazione monegasca STA ha incontrato rappresentanti di 96 organizzazioni pubbliche e private, avviando 18 potenziali accordi a conferma del proprio impegno e dell’altrui interesse nell’instaurare collaborazioni e sostenere la crescita del settore dello yachting di lusso nel Mar Rosso saudita che entro il 2030 offrirà 80 hotel tra le destinazioni The Red Sea e AMAALA, affiancati dall’esclusivo Thuwal Private Retreat.

Guardando al presente ecco che le nuove aperture sull’Isola di Shura includono i resort SLS, EDITION e InterContinental, pronti ad accogliere già nelle prossime settimane gli ospiti che potranno anche usufruire del lussuoso Shura Links, un campo da golf a 18 buche, par 72, che – inaugurato a settembre – si snoda suggestivamente lungo la costa.

Durante il Monaco Yacht Show, la Saudi Tourism Authority (STA) ha anche lanciato la campagna Super Yacht Arabia, posizionando il Mar Rosso saudita come destinazione di lusso sia per il turismo invernale che come hub per superyacht durante tutto l’anno.

La campagna di STA invita la comunità internazionale dello yachting a scoprire il Mar Rosso saudita come Arabian Super Destination, valorizzando l’armonica convivenza di tradizione, esperienze futuristiche e natura: vengono infatti valorizzati lussuose marine all’avanguardia, possibilità di navigazione e diporto in acque cristalline che lambiscono baie e barriere coralline, oasi e isole private, il tutto immerso nella bellezza di una terra antica e autentica.

A tale riguardo fondamentale si è rivelato il sostegno di partner come Jeddah Yacht Club & Marina, Saudi Red Sea Authority, AMALAA, THC, Blue Limits Group, King Abdullah Economic City (KAEC) e Red Sea Global.

Al padiglione saudita i visitatori – sorseggiando rinfrescanti mocktail sauditi sapientemente preparati da un mixologist – hanno anche preso visione su un grande schermo interattivo delle lussuose e suggestive location offerte dal Mar Rosso saudita e apprendere tutte le informazioni legate a questo tipo di yachting.

Sostenuto dalla Vision 2030, il Mar Rosso saudita offre significative opportunità di investimento e partnership a lungo termine. La sua posizione strategica, l’infrastruttura flessibile e il solido supporto governativo creano le condizioni ideali per la crescita, invitando investitori e leader del settore a contribuire a plasmare il futuro dello yachting di lusso nella regione.

Commentando il Monaco Yacht Show, Fahd Hamidaddin, CEO della Saudi Tourism Authority, ha dichiarato: “Con 22,4 miliardi di dollari già investiti, il Mar Rosso saudita gode di un supporto senza precedenti e di una chiara ambizione di stabilire nuovi standard nel lusso e nell’ospitalità. Con oltre 1.800 km di coste incontaminate, siamo pronti ad accogliere la comunità yachting internazionale con infrastrutture di livello mondiale, acque cristalline e esperienze ultra-lussuose. Il Monaco Yacht Show è stata un’ottima occasione per promuovere il Mar Rosso saudita come la prossima frontiera dello superyachting – dal Mediterraneo al Mar Rosso – e non vediamo l’ora di accogliere nuovi capitani, equipaggi e visitatori sulle nostre coste“.

