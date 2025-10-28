Honda CMX1100 Rebel 2026

Disponibile – come sempre in Italia – solo con cambio a doppia frizione DCT, la famiglia Rebel 1100 conferma dotazione e colorazioni per la versione T (Touring), mentre si rinnova la CMX1100 Rebel base

L’evoluzione della specie

La CMX500 Rebel, bicilindrica di 500 cc Euro5+, conforme alle normative per patente A2, combina tradizione e innovazione per i motociclisti più giovani. Accessibile, sbarazzina e di facile fruibilità, la Rebel 500 sta incontrando il gradimento del pubblico più giovane anche grazie alle sue infinite possibilità di personalizzazione.

Una famiglia in costante evoluzione: nel 2021, la CMX500 Rebel è stata affiancata dalla CMX1100 Rebel mentre nel 2023 è stata introdotta una versione «Touring» denominata «CMX1100T Rebel» che viene ulteriormente migliorata nel 2025; la gamma si amplia con l’introduzione della CMX1100 Rebel S.E., una vera e propria special mentre per il 2026 la famiglia delle CMX1100 Rebel conferma dotazione e colorazioni per le sorelle «Touring» ed «S.E.», con la versione «base» della Rebel che sfoggia una nuova ed elegante opzione cromatica.

Un modello double face

La CMX1100 Rebel ha una doppia personalità:

si può muovere rilassata e in completa armonia con il paesaggio;

oppure prestarsi per una guida assai più dinamica su una strada tortuosa.

Un aspetto chiave del modello introdotto nel 2025 è stata la cura della posizione di guida, ancor più rilassata e naturale grazie al manubrio ora leggermente alzato e avvicinato al pilota, alle pedane spostate in avanti e alla sella che ha guadagnato 10 mm di spessore extra, con un’altezza da terra di 710 mm.

Il noto e apprezzato bicilindrico parallelo da 1.084 cc ha beneficiato di aumento di coppia e potenza ben avvertibile ai bassi e medi regimi e di un sound di scarico pieno ed eccitante.

Il comando dell’acceleratore Throttle by Wire offre 3 Riding Mode preimpostati (più 2 personalizzabili) per adeguare la risposta della moto alle condizioni di guida o all’umore del pilota; tali impostazioni agiscono su erogazione della potenza, freno motore, controllo di trazione e anti‑wheelie, tre mix che interagiscono con i regimi di cambiata del cambio a 6 rapporti, doppia frizione, DCT (Dual Clutch Transmission), anch’esso ottimizzato per garantire una risposta fluida e vicina alla sensibilità del pilota alle basse velocità. Come sempre il Cruise Control è di serie.

Lo stile della Rebel 1100 è improntato ad un autorevole minimalismo: i parafanghi in acciaio sono montati su larghi pneumatici da 16” anteriore e da 18” posteriore; il moderno faro circolare a LED mantiene uno stile heritage e si abbina perfettamente allo schermo TFT a colori da 5 pollici, con grafiche personalizzabili, connettività per smartphone tramite Honda RoadSync e presa di ricarica USB-C spostata sulla sinistra della strumentazione per una maggiore fruibilità.

Colorazioni 2026

Le Rebel 1100 2026 sono disponibili in Italia nelle seguenti colorazioni:

CMX1100 Rebel DCT: nuovo «Mat Beta Silver Metallic»

CMX1100T Rebel DCT: «Iridium Gray Metallic»

CMX1100 Rebel S.E. DCT: «Mat Ballistic Black Metallic» con cerchi color bronzo

Stile ed equipaggiamento

La CMX1100 Rebel «base» si presenta semplice ma muscolare, con uno stile creato da quei designer Honda statunitensi che hanno firmato quello della CMX500 Rebel. Lunga e bassa, con una zona mediana stretta, sovrastata dal serbatoio sagomato da 13,6 litri, presenta proporzioni che si completano naturalmente con chi la guida.

I parafanghi anteriore e posteriore in acciaio da 1 mm sono fissati con staffe in alluminio pressofuso mentre il classico faro tondo da 175 mm ospita quattro LED con spesse lenti interne che caratterizzano un frontale deciso. Anche i piccoli indicatori di direzione circolari da 55 mm hanno un aspetto classico, mentre la luce posteriore è un ovale a LED con lente chiara del tutto in linea con i nostri tempi.

La leggibilità e le doti antiriflesso dello schermo TFT a colori da 5 pollici introdotto nel 2025 sono state migliorate (riflessi drasticamente ridotti e retroilluminazione più efficiente) mentre il layout del quadro strumenti è personalizzabile tra le opzioni «a barra», «circolare» e «semplificato». Il sistema offre anche la connettività con dispositivi iOS e Android tramite l’applicazione Honda RoadSync.

Grazie alla semplice installazione sul proprio smartphone dell’applicazione Honda RoadSync disponibile su App Store e Play Store, il blocchetto comandi di sinistra permette di gestire tutte le funzionalità disponibili, come la navigazione a schermo passo-passo, le chiamate o l’ascolto della musica (tramite interfono Bluetooth).

La presa di ricarica USB-C è alla sinistra del display, raggiungibile e facile da utilizzare mentre il Cruise Control è di serie.

La sella della Rebel, sempre sagomata, morbida e comoda, è adatta sia al comfort nei lunghi viaggi che ad una guida sportiva mentre l’eventuale passeggero può essere ospitato sul sellino posteriore rapidamente montabile e smontabile; sotto la sella è collocato un pratico vano portaoggetti da 3 litri.

Alla versione base si affiancano le versioni:

«Touring» CMX1100T Rebel , votata ad un maggior comfort sulle lunghe percorrenze e una adeguata capacità di carico. È dotata di semi‑carenatura fissata alla forcella e valigie laterali rigide con apertura dall’alto da 16 litri a destra e 19 a sinistra.

, votata ad un maggior comfort sulle lunghe percorrenze e una adeguata capacità di carico. È dotata di semi‑carenatura fissata alla forcella e valigie laterali rigide con apertura dall’alto da 16 litri a destra e 19 a sinistra. CMX1100 Rebel S.E., una street custom raffinata e curata nei dettagli, unica moto Honda (esclusa la leggendaria RC213V-S) con gli specchietti retrovisori antiriflesso montati alle estremità del manubrio, estremamente stilosi e realizzati in alluminio. Inoltre l’equipaggiamento prevede la carenatura del faro in tinta, soffietti copristeli, cover forcella e il parafango anteriore accorciato dal look sportivo. Un’ulteriore attenzione al lato estetico è rappresentata dalla sella rifinita con un’impuntura a trama di diamante che la impreziosisce e la rende più confortevole, mentre la griglia del radiatore anodizzata la distingue dalle altre versioni.

Il propulsore

Il bicilindrico Euro 5+, parallelo a 8 valvole di 1.084 cc monoalbero (Unicam SOHC) della Rebel 1100 deriva da quello del CRF1100L Africa Twin 2024, comprensivo delle modifiche che ne aumentano potenza e spinta ai bassi regimi senza perdita agli alti, ma con modifiche significative che ne hanno adeguato il carattere alle esigenze di guida di una maxi-cruiser. Inoltre acceleratore Throttle by Wire e sound di scarico inconfondibile.

Sul model year 2025 della CMX1100 Rebel alesaggio e corsa sono invariati (sempre 92 mm e 81,5 mm) ma l’aumento dell’inerzia grazie a un +32% di massa volanica ha prodotto una più vigorosa risposta ai bassi e medi regimi; il rapporto di compressione è ora 10,5:1 (da 10,1:1) mentre la potenza è ora di 88,4 cavalli (65kW) a 7.250 giri/min (+1,4 cv a +250 giri/min) con una coppia massima di 98 Nm a 4.750 giri/min.

Le compatte dimensioni di questo bicilindrico con distribuzione Unicam e lubrificazione a carter semisecco, centralizzano la massa e rendono il baricentro basso pur in presenza di un’adeguata altezza da terra, senza compromettere il design allungato della moto stessa. Altre differenze riguardano il sistema di scarico dal nuovo sound, la fasatura della distribuzione e l’alzata delle valvole, pensati per restituire una sensazione di «pulsazione» del bicilindrico ancora più forte.

Il motore è gestito da un acceleratore Throttle By Wire (TBW) mentre l’iniezione elettronica PGM-FI alimenta i corpi farfallati tramite un airbox da 7 litri.

Elettronica

Il comando del gas Throttle By Wire (TBW): l’acceleratore TBW gestisce prestazioni e carattere del motore e interviene con il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) che integra anche l’Anti-impennata. Una spia sul cruscotto lampeggia quando il controllo di trazione interviene.

La selezione del Riding Mode (fra i 3 preimpostati) avviene tramite il blocchetto comandi di sinistra:

Standard: offre un’impostazione intermedia per l’erogazione della potenza (P), del freno motore (EB), del Wheelie Control (W) e del controllo di trazione (T). Offre una guida rilassata a bassa andatura, mentre risponde in maniera pronta al salire dei giri.

offre un’impostazione intermedia per l’erogazione della potenza (P), del freno motore (EB), del Wheelie Control (W) e del controllo di trazione (T). Offre una guida rilassata a bassa andatura, mentre risponde in maniera pronta al salire dei giri. Rain: offre un’impostazione dolce per l’erogazione di potenza (P) e per il freno motore (EB), abbinata a un alto livello di Wheelie Control (W) e controllo di trazione (T), per una guida rilassata e sicura su fondi bagnati o scivolosi.

offre un’impostazione dolce per l’erogazione di potenza (P) e per il freno motore (EB), abbinata a un alto livello di Wheelie Control (W) e controllo di trazione (T), per una guida rilassata e sicura su fondi bagnati o scivolosi. Sport: offre un’impostazione di massima prontezza per l’erogazione della potenza (P), freno motore intermedio (EB), minimo Wheelie Control (W) e controllo di trazione (T) per consentire al pilota di richiedere le massime prestazioni.

USER 1 e 2: offrono la possibilità di personalizzare le impostazioni con la combinazione preferita. Una volta impostata, viene memorizzata in modo da non doverla reimpostare ogni volta che le si selezionano. Per i trasferimenti autostradali più lunghi è presente il comodo Cruise Control, il cui comando è posizionato sul blocchetto elettrico destro.

Dual Clutch Transmission (DCT)

Il DCT per lo YM2025 ha ricevuto due importanti aggiornamenti che lo hanno reso ancora più efficace e piacevole da usare nelle partenze da fermo ora più fluide grazie ad una millimetrica gestione delle manovre sotto i 10 km/h e facilitando manovre impegnative come ad esempio le inversioni a U.

Il sistema – aggiornato rispetto alle precedenti generazioni del DCT – oltre che affidarsi ai dati ricavati dal sensore a monte dell’attuatore aggiunge il calcolo della stima della pressione idraulica nella camera del pistone che attua la frizione, realizzando un’evoluzione più vicina alla sensibilità del pilota.

In sinergia con l’azione del Throttle By Wire nella gestione dell’apertura iniziale del gas, anche il DCT adesso utilizza nuove impostazioni dedicate per il funzionamento a velocità ridotte.

Ogni frizione è controllata in modo indipendente dal proprio circuito elettroidraulico: quando si determina un cambio marcia, il sistema utilizza la frizione non in uso al momento per preselezionare la marcia da innestare; detta frizione viene quindi disinserita elettronicamente quando, contemporaneamente, si innesta la seconda frizione.

Il risultato è un cambio di marcia uniforme, velocissimo e fluido e una sensibile attenuazione del tempo di trasmissione alla ruota posteriore, nonché di beccheggio e scossoni; il tutto rende l’accelerazione più efficace e confortevole con evidenti vantaggi in termini di comfort e guidabilità

Il sistema DCT offre la possibilità di utilizzare il cambio DCT manualmente (con le palette al manubrio) o automaticamente; inoltre tramite il comando del gas TBW, gli schemi di cambio marcia del DCT sono integrati ai 3 Riding Mode:

nel Riding Mode STANDARD, lo schema di cambio marcia DCT offre un equilibrio tra marcia inserita e velocità, per assecondare la normale andatura urbana e le richieste improvvise di spunto in accelerazione e ripresa;

nel Riding Mode RAIN il mix prevede bassi regimi di giri e marce lunghe per una guida super fluida che non metta mai in crisi l’aderenza;

nel Riding Mode SPORT i cambi marcia sia in accelerazione che in scalata avvengono a regimi più alti, per offrire la massima reattività di guida e un freno motore consistente.

Le opzioni USER 1 e 2 permettono al pilota di adottare uno qualsiasi dei tre schemi di cambio marcia DCT in combinazione libera con gli altri parametri.

Telaio e ciclistica

La geometria di sterzo garantisce stabilità e maneggevolezza. Sospensioni regolabili nel precarico molla. Forcella a cartuccia con steli di 43 mm dotati di riporto superficiale e ammortizzatori con serbatoio separato. Pinza freno ant. a 4 pistoncini ad attacco radiale e disco flottante da 330 mm. Pneumatici 130/70 B18 ant. e 180/65 B16 post.

Il telaio in tubi di acciaio con motore portante della Rebel 1100 si presenta semplice ed essenziale ed è caratterizzato da una linea definita che corre in diagonale dal cannotto alla sella. Il serbatoio «appoggiato» sui tubi principali (da 35 mm di diametro) snellisce l’importante impronta estetica e anche il forcellone, in tubi da 50,8 mm di diametro, ha un layout che si abbina perfettamente al look della moto.

Il modello Rebel 2025 offre una triangolazione di guida comoda per i piloti alti grazie alla combinazione di manubrio alto e vicino, pedane avanzate e sella spessa; Honda, in base ai feedback forniti dai possessori della Rebel, ha apportato al modello stesso modifiche mirate concentrandosi soprattutto sulla posizione di guida: il manubrio è stato avvicinato al pilota di 28 mm e alzato di 12 mm, mentre le pedane sono state spostate in avanti di 50 mm.

Rivista anche la sella che ora offre una seduta naturale e rilassata: rimodellata con una nuova schiuma di uretano, è stata inspessita di 10 mm e leggermente allargata senza però impattare significativamente sull’altezza della stessa, ora di 710 mm (prima 700 mm).

La geometria della ciclistica consente su ogni lato angoli di inclinazione di ben 34,4° ciò che permette ai piloti della Rebel 1100 di godersi con disinvoltura anche i percorsi guidati.

I foderi della forcella a cartuccia sono realizzati in due parti in alluminio estruso e pressofuso il cui interno è rivestito in ossido di titanio dark navy per facilitare lo scorrimento degli steli da 43 mm di diametro mentre i doppi ammortizzatori hanno il corpo centrale da 12,5 mm di diametro e serbatoio esterno pressurizzato («piggyback»). Sia la forcella che gli ammortizzatori sono regolabili nel precarico delle molle.

La potenza frenante è garantita da una pinza anteriore monoblocco a quattro pistoncini ad attacco radiale che agisce su un grande disco flottante da 330 mm e da una pinza posteriore a singolo pistoncino su disco da 256 mm. L’ABS è a due canali. I cerchi in alluminio da 18” all’anteriore e 16” al posteriore hanno design a 5 razze sdoppiate e montano pneumatici di larga sezione – 130/70 B18 ant. e 180/65 B16 post. – in perfetto stile bobber e garanti di eccellente grip.

Il peso della CMX1100 Rebel DCT 2025 è di 236 kg con il pieno di benzina, mentre sale a 237 kg con il pieno di benzina per la nuova versione CMX1100 Rebel S.E. e a 250 kg (sempre con il pieno) per la «Touring» CMX1100T Rebel.

Accessori

Il proprietario di una Rebel può attingere ad una vastissima gamma di Accessori Originali Honda, acquistabili in comodi pacchetti oppure separatamente.

Le novità per il 2025 coinvolgono anche numerosi accessori; il primo, seguente gruppo, è incluso solo nello Style Pack per CMX1100 Rebel base:

Specchietti retrovisori al manubrio:

Cover radiatore laterali;

Soffietti forcella;

Comfort Pack (disponibile in nero o marrone).

Presenti inoltre in catalogo:

le selle comfort ridisegnate (sella passeggero dal profilo piatto e più lunga di 30 mm);

ridisegnate (sella passeggero dal profilo piatto e più lunga di 30 mm); schienale più alto e ora anche in colore marrone;

più alto e ora anche in colore marrone; style Pack: disponibili 2 distinti pacchetti «Style», uno per CMX1100 e uno per CMX1100T, nessuno dei due compatibile con la versione «S.E.»;

disponibili 2 distinti pacchetti «Style», uno per CMX1100 e uno per CMX1100T, nessuno dei due compatibile con la versione «S.E.»; Parafango anteriore corto;

anteriore corto; Carenatura faro (versione estesa paramani e parabrezza per CMX1100T);

(versione estesa paramani e parabrezza per CMX1100T); Adesivi ruote;

Paraserbatoio laterali;

Paraserbatorio;

Portapacchi posteriore;

Schienale passeggero;

Monopole riscaldabili;

Travel Pack (disponibile in nero o marrone), cui si aggiunge un pacchetto, progettato per trasformare la Rebel in una comodissima cruiser da viaggio, composto da:

(disponibile in nero o marrone), cui si aggiunge un pacchetto, progettato per trasformare la Rebel in una comodissima cruiser da viaggio, composto da: Sella comfort pilota;

Sella comfort passeggero;

Borsa da sella destra con supporto;

Borsa da sella sinistra con supporto;

Sono infine disponibili separatamente:

Piastra portapacchi;

Cupolino;

Sella pilota imbottita con cucitura a trama diamantata (in nero o marrone);

Sella passeggero marrone.

