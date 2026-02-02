UNRAE: il mercato di gennaio 2026 fa registrare una crescita del 6,2%

141.980 le immatricolazioni: oltre 8.200 in più su gennaio 2025

Gennaio 2026 vede il positivo avvio del mercato delle autovetture con 141.980 immatricolazioni (+6,2% rispetto alle 133.721 di gennaio 2025), grazie al fortissimo incremento del noleggio a breve termine.

Il confronto con il periodo pre-pandemia continua ad essere penalizzante: rispetto a gennaio 2019 mancano all’appello ancora circa 23.300 unità (-14,1%).

Caute comunque le prospettive per i dati di fine anno: UNRAE precede una domanda debole (1.540.000 immatricolazioni pari a un risicato +0,9% (14.000 unità) sul 2025. Rimane quindi ampio il divario rispetto al 2019: -19,7%, pari a 377.000 vetture in meno il che conferma il livello di equilibrio emerso negli ultimi tre anni in un intervallo compreso tra 1,5 e 1,57 milioni.

Previsioni 2027-2028

UNRAE stima un mercato ancora sotto 1,6 milioni; l’effetto delle vetture incentivate rientra su valori più coerenti con la domanda strutturale: la quota delle elettriche pure (BEV) si attesta al 6,6% (9.446 unità), in calo rispetto ai picchi di novembre (12,2%) e dicembre (11,0%), ma in crescita rispetto al 5,0% di gennaio 2025.

Le ibride plug-in (PHEV) continuano la loro dinamica sostenuta, grazie a una più ampia offerta di modelli e alle nuove disposizioni sulle auto aziendali in fringe benefits: la quota di gennaio raggiunge l’8,7%, (9,3% a dicembre), distanziando nettamente il 3,7% di gennaio 2025.

UNRAE continua a sollecitare lo sveltimento delle procedure di rimborso degli importi anticipati dai Concessionari : il settore è esposto finanziariamente per oltre 300 milioni di euro, con il rischio che eventuali ritardi possano riflettersi anche sui tempi di immatricolazione delle vetture incentivate.

Tavolo Automotive convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNRAE ha partecipato al confronto tra Istituzioni e rappresentanze del comparto in una fase decisiva per il futuro dell’automotive europeo onde contribuire all’assunzione di posizioni più pragmatiche e aderenti alle dinamiche di mercato, pur nella consapevolezza della complessità della transizione in corso.

A tale proposito il Presidente UNRAE Roberto Pietrantonio, ha dichiarato: “In una fase particolarmente delicata per l’automotive europeo, è fondamentale che l’Italia possa dialogare con i principali partner europei partendo da riferimenti comuni. Oggi il mercato italiano delle ECV si attesta intorno al 15,3%, contro il 27% o 30% di Paesi come Francia e Germania, che rappresentano interlocutori chiave nelle prossime discussioni sul futuro del settore. Per colmare questo divario servono strumenti concreti ed efficaci: una riforma mirata della fiscalità delle flotte aziendali – intervenendo su detraibilità dell’IVA, deducibilità dei costi e tempi di ammortamento – può dare un impulso immediato al mercato, accelerare il rinnovo del parco circolante e favorire la diffusione dei veicoli a zero e basse emissioni, nel rispetto di un approccio pragmatico e di neutralità tecnologica”.

UNRAE ha poi rinnovato l’invito per l’istituzione di un tavolo congiunto, ristretto e continuativo, tra Associazioni e Istituzioni, finalizzato a individuare misure concrete, condivise ed efficaci a supporto dell’intera filiera automotive.

Analisi della struttura del mercato a gennaio 2026

Utilizzatori: l’andamento del mercato ha evidenziato una flessione contenuta in volume dei privati, che porta la quota in calo di 6,1 punti, al 56,9% del totale.

Autoimmatricolazioni: hanno fatto registrare un ottimo 10,1% di quota guadagnando 1,7 punti.

Noleggio a lungo termine: il suo tasso di crescita a gennaio è stato inferiore al mercato totale (- 0,6 punti di quota), fermandosi al 19,2%, per un leggero calo delle Captive a fronte di un incremento delle principali società Top.

Noleggio a breve termine: registrata nel mese nel mese una fortissima accelerazione che ha portato a un recupero del 5,5% salendo all’8,7% del totale; le società flettono in volume e perdono 0,6 punti di quota, al 5,0% del mercato.

Andamento delle immatricolazioni per alimentazione

Benzina: questa tipologia cede 1/4 dei volumi e perde 8,0 punti, scendendo al 18,7%;

Diesel: scende di 2 punti al 7,3% di share;

Gpl: perde 1/3 dei volumi, scendendo al 6,5% a gennaio (-3,8 p.p.);

Ibrido: nel mese guadagna 7,2 punti, salendo al 52,1%, con un 14,4% per le «full» hybrid e 37,7% per le «mild» hybrid;

BEV: questa tipologia rientra in quota rispetto ai mesi precedenti e si attesta al 6,6% del totale (+1,6 p.p. sul 2025);

PHEV: confermano il loro dinamismo e salgono all’8,7% (+5,0 p.p.).

Andamento per segmenti e modelli

Segmento A: gennaio evidenzia una sostenuta crescita delle berline e dei SUV, rispettivamente al 12,1% e 2,4% del totale mercato.

Segmento B: flettono sia berline (al 15,5%) che Suv, al 28,2%.

Segmento C (medie): in calo le berline (al 3,8%), mentre crescono i Suv (al 22,4%).

Segmento D, forte accelerazione delle berline e dei Suv, rispettivamente allo 0,6% e all’8,1% di share. Nell’alto di gamma, le berline con volumi in crescita, rimangono stabili allo 0,2% del totale, mentre flettono i Suv all’1,4% del mercato. Infine, le station wagon rappresentano il 2,3% del totale, gli MPV il 2,3% e le sportive lo 0,6%.

Andamento per aree geografiche

Nord Est: conferma anche in gennaio la sua leadership che, con una crescita dell‘1,5%, sale al 30,2% (grazie al contributo del noleggio senza il quale scenderebbe di 7,4 punti, al 22,8%).

Nord Ovest: perde 0,6 punti, al 28,1% del totale.

Centro Italia: sale nel mese al 26,5% (+0,5%);

Meridione e Isole: scendono rispettivamente al 10,0% e al 5,2%.

Andamento immatricolazioni per emissioni medie di CO 2

Le nuove immatricolazioni in gennaio flettono del 6,3% a 109,5 g/Km.

Analizzando le immatricolazioni per fascia di CO 2 si nota come queste riflettano l’andamento nel mese di auto BEV e PHEV:

ZEV (0 g/Km): 6,6% del mercato

(0 g/Km): 6,6% del mercato 1-20 g/Km : 1,9%

: 1,9% 21-50 g/Km : 3,1%

: 3,1% 51-60 g/Km : 2,1%

: 2,1% 61-94 g/Km : 4,7%

: 4,7% 95-135 g/Km : 60,8%

: 60,8% 136 a 190 g/Km :16,4%

:16,4% Oltre i 190 g/Km: 1,9%

