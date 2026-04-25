Toyota rinnova Yaris Cross, il compatto ibrido, best seller in Europa

Il SUV giapponese compatto, efficiente e pratico viene proposto con un nuovo aspetto di maggiore stile ed eleganza. Line up disponibile solo con motorizzazione 1.5 Full Hybrid 130

Costruita in Europa, nella fabbrica Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), la Yaris Cross incorpora le migliori caratteristiche della famiglia Yaris in tema di genialità e innovazione attinenti sia alla sua configurazione e sia alle motorizzazioni e dotazioni di sicurezza che la caratterizzano.

Queste positive caratteristiche, in realtà veri e propri punti di forza, sono combinati in un packaging da SUV compatto, creato per lo stile di vita dei clienti europei ed italiani in particolare, che hanno scelto Yaris Cross per il suo caratteristico stile da SUV compatto, oltre che per l’indubbia validità delle sue prestazioni.

Questi i motivi alla base del successo europeo di Yaris Cross che, sin dal suo lancio nel 2021, è diventato il modello Toyota più venduto in Europa – e il B-SUV più venduto di sempre in tale mercato – con 200.000 unità nel solo 2025. Ispirati dall’impegno di Toyota verso il «kaizen» – miglioramento continuo – gli ultimi aggiornamenti incarnano uno spirito di raffinatezza ed evoluzione senza compromessi in modo da continuare a garantire a Yaris Cross il suo ruolo di proposta pienamente soddisfacente in questo segmento.

Milano è da sempre la culla delle nuove tendenze e dello stile, ospita i più grandi eventi internazionali di Design e Moda che dettano i trend che poi vengono adottati in tutti i settori.

Non poteva esserci quindi ambiente più adatto per Toyota, proprio in occasione dell’apertura della Milano Design Week, per presentare in anteprima nazionale la Nuova Yaris Cross – composta dalle versioni «Icon», «Premium» e «GR SPORT» – modello più venduto della Casa in Europa e anche in Italia che, con il suo stile unico e distintivo, è protagonista fin dalla sua prima introduzione del segmento dei B-SUV.

Nuovo look elegante e distintivo

La nuova Yaris Cross introduce un aggiornamento estetico elegante e raffinato, incentrato su un frontale di nuova progettazione, per garantire che questa ultima versione si distingua sulle strade come mai prima d’ora.

La nuova e distintiva griglia anteriore, con un audace motivo a nido d’ape, è rifinita nel colore della carrozzeria per integrarsi perfettamente in un aspetto elegante e moderno. Una sezione inferiore nera si combina con i passaruota svasati per mantenere una presenza da SUV robusto.

I fari a LED ridisegnati completano l’immagine complessiva e includono luci diurne integrate di serie. Allo stesso tempo, nuovi cerchi in lega nelle versioni superiori – 17 pollici su «Icon», 18 pollici su «Premium» – ne valorizzano ulteriormente l’aspetto.

Sono stati aggiunti anche nuovi colori: insieme al Celestite Grey e al monotone Storm Grey, si aggiunge alla gamma il Precious Bronze che sarà disponibile esclusivamente in soluzione bi-tone con tetto e montanti neri a contrasto.

All’interno dell’abitacolo, una finitura delle porte color platino crea una prima impressione d’impatto al primo contatto, che si abbina perfettamente ad una striscia dello stesso colore sul cruscotto. Questa attenzione ai dettagli migliora lo stile e la realizzazione degli interni, ora più moderni.

La versione «Icon» ora include il sedile dalla forma sportiva – con maggiore comfort e un migliore supporto laterale. Presenta lo stesso inserto color platino e una cucitura tricolore a contrasto per una sensazione più raffinata.

Una rifinitura in simil pelle, con riflessi contrastanti sulle spalle e sui rinforzi laterali, è stata introdotta nella versione «Premium». Questo dettaglio è realizzato con il nuovo e sofisticato materiale SakuraTouch®, fatto con PVC di origine vegetale, sughero di scarto e PET riciclato, materiale dallo stile sofisticato che riduce le emissioni di CO 2 in produzione del 95% rispetto alla vera pelle.

Sulle versioni «Icon» e superiori, l’illuminazione ambientale degli interni aggiunge un tocco di eleganza e un nuovo caricabatterie wireless arricchisce il comfort a bordo. Su tutte le versioni sono ora inclusi specchietti esterni ripiegabili elettricamente.

GR SPORT in versione FWD

Ispirata dai successi nel Campionato del Mondo Rally del TOYOTA GAZOO Racing, la Yaris Cross GR SPORT presenta caratteristiche esterne ed interne esclusive e sospensioni ricalibrate per una guida più sportiva ed emozionante.

Un aspetto più orientato alle prestazioni è definito da un paraurti anteriore unico che incorpora esclusivi elementi laterali su ogni estremità inferiore, sottolineando la sua presenza ampia e allo stesso tempo agile, migliorata da nuovi esclusivi cerchi in lega lavorati da 18 pollici.

All’interno dell’abitacolo, i sedili sportivi esclusivi «GR SPORT» con tappezzeria grigia e cuciture rosse offrono una sensazione premium e un supporto migliorato, combinando comfort per la guida quotidiana con una forma più sportiva ed avvolgente.

Il logo «GR» è presente sui poggiatesta anteriori e sul volante, e ci sono inserti in argento specifici GR SPORT sulle portiere e sul cruscotto.

La Yaris Cross GR SPORT è disponibile esclusivamente in versione FWD con motorizzazione Full Hybrid 130. L’equipaggiamento di serie include illuminazione ambientale interna, caricatore wireless, monitor dell’angolo cieco e Power Back Door con Kick Sensor.

Trazione anteriore o trazione integrale intelligente

La nuova Yaris Cross è disponibile unicamente con motorizzazione Full Hybrid da 130 cavalli, con una scelta di due tipi di trasmissione:

la trazione anteriore (FWD);

(FWD); la trazione integrale intelligente (AWD-i – solo su «Icon» e «Premium»).

Il sistema Hybrid 130 è stato introdotto nella gamma Yaris Cross nel 2024 per garantire accelerazioni fluide e reattive, oltre all’incredibile efficienza e alle basse emissioni che sono sinonimo della tecnologia ibrida di Toyota. Offre una potenza di sistema di 130 CV (96 kW) e una coppia di 185 Nm che portano a un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 10,7 secondi, realizzando valori eccezionali di CO 2 tra 100 e 107 g/km e consumi di carburante di 4,4-4,7 l/100 km (dati in fase di omologazione).

Autentico DNA di Yaris Cross

Progettata per la vita urbana e non solo, la nuova Yaris Cross continua a esprimere il suo DNA caratteristico fatto di prestazioni efficienti e di una guida agile e divertente, unite al comfort e alla praticità da vero SUV.

La configurazione interna intelligente crea uno spazio di carico pratico e facile da usare, con spazio per le cose essenziali di tutti i giorni, oltre che per il tempo libero e i bagagli per tutti gli occupanti. I sedili posteriori abbattibili in configurazione 40:20:40 si possono reclinare ciascuno separatamente, con la possibilità di ospitare fino a tre passeggeri posteriori o di caricare bagagli più ingombranti.

Il percorso di miglioramento del modello dal lancio nel 2021 si è concentrato sulla soddisfazione delle esigenze dei clienti partendo dai loro feedback, per assicurare che la Yaris Cross rafforzi il suo apprezzamento complessivo segmento di riferimento.

La riduzione di rumori e vibrazioni – così come molteplici misure per contrastare i rumori stradali, dei fruscii aerodinamici o dal motore – hanno già fatto parte di un aggiornamento completo nel 2024, quando è stata lanciata la seconda generazione.

Questo ultimo aggiornamento ha introdotto anche il motore Hybrid 130 da 1,5 litri, che sfrutta un motore-generatore elettrico più potente. Le prestazioni del gruppo propulsore sono disponibili in modo fluido per una esperienza di guida agile e maneggevole garantita dai caratteristici vantaggi della piattaforma GA-B con baricentro basso e carrozzeria più rigida.

Dotazioni di alto livello per l’infotainment e la sicurezza sono una caratteristica importante della Yaris Cross fin dalla sua nascita, per offrire ai clienti la migliore esperienza di possesso, gratificante e confortevole.

I sistemi di sicurezza e assistenza alla guida del Toyota T-Mate includono le funzionalità del Toyota Safety Sense per il migliore comfort e tranquillità alla guida.

Un’esperienza utente completamente digitale include anche il sistema multimediale Toyota Smart Connect con navigazione cloud di serie e un sistema di riconoscimento vocale intelligente. Inoltre, una migliore connettività è garantita grazie all’introduzione di caricatori wireless per smartphone predisposti sia per Apple CarPlay che per Android Auto.

La strategia commerciale in Italia

La strategia commerciale per il mercato italiano prevede diverse novità rispetto alla versione precedente a partire dalla denominazione degli allestimenti che, in linea con la nuova brand identity di Toyota, che vale per tutti i modelli, saranno Yaris Cross (entry grade), «Icon», «Premium» e «GR SPORT».

L’intera gamma di Yaris Cross sarà disponibile nella versione 2026 solo con sistema Hybrid 130 cavalli.

L’allestimento YARIS CROSS è stato arricchito con la standardizzazione di specchietti retrovisori laterali richiudibili elettricamente e fari a led. L’allestimento «Icon», cuore della line up, è stato fortemente aggiornato con nuovi cerchi in lega da 17’’, sensori di parcheggio intelligenti anticollisione ICS, luci interne ambient lighting, wireless charger e sedili sportivi. Con l’allestimento «Premium» viene introdotto un nuovo cerchio in lega da 18’’ e il tessuto Sakura Touch®, ora gli interni sono caratterizzati da una nuova rifinitura in similpelle con riflessi contrastanti su spalle e rinforzi laterali, dallo stile sofisticato che riduce del 95% le emissioni di CO ₂ in produzione, rispetto alla vera pelle.

Gli high grade (Premium e GR SPORT) avranno ora di serie il Power Back Door con Kick Sensor e Blind Spot Monitor.

Novità anche nelle colorazioni sugli allestimenti Yaris Cross, «Icon», «Premium» con i nuovi monotone Celestite Grey e Storm Grey.

La nuova Yaris Cross è in vendita con un listino a partire da 29.600 Euro che diventa 24.950 in caso di permuta o rottamazione qualunque sia l’usato e senza alcun vincolo.

Le offerte delle società finanziarie e di servizi di mobilità del Gruppo – TFSI e KINTO – prevedono offerte a partire da 159 Euro a 48 mesi per la rata di finanziamento Toyota Easy Next o canoni a partire da 249 Euro +IVA per 36 mesi per il noleggio riservato ad aziende e professionisti.

[ Redazione Motori360 ]