Stellantis: risultati del secondo trimestre del 2026

Stellantis ha annunciato oggi i risultati del secondo trimestre 2026, con ricavi netti in aumento del 13% su base annua e pari a 43,5 miliardi di euro. Il miglioramento è stato trainato principalmente dal Nord America, in crescita del 32% su base annua, e sostenuto dal Sud America, in crescita del 6% su base annua, mentre l’Europa allargata non ha registrato variazioni e le regioni Medio Oriente e Africa e Asia-Pacifico sono in leggero calo. L’utile netto è migliorato a 0,3 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2026, riflettendo volumi più elevati e un ulteriore miglioramento delle prestazioni operative.

L’utile operativo rettificato (AOI) (1) è stato di 0,8 miliardi di euro, che rappresenta un margine AOI (2) dell’1,8%, con tutte le regioni che hanno conseguito risultati positivi ad eccezione dell’Europa allargata, con un margine AOI (2) dello (0,6%).

Il flusso di cassa industriale (IFCF) (3) è stato pari a 1,0 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2026, con un miglioramento di 1,0 miliardi rispetto al secondo trimestre del 2025, riflettendo il miglioramento delle prestazioni operative.

Con l’attuazione del piano FaSTLAne 2030 in corso, Stellantis conferma la guidance finanziaria per il 2026, evidenziando quanto segue:

L’impatto netto dei dazi è ora stimato tra 1,0 e 1,2 miliardi di euro; nel primo semestre 2026 i costi netti legati ai dazi sono stati pari a 0,3 miliardi di euro, inclusi 0,4 miliardi di euro di rimborsi tariffari ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)

Include circa 2 miliardi di euro di esborsi di cassa relativi agli oneri contabilizzati nel secondo semestre 2025, di cui 0,9 miliardi di euro già corrisposti nel primo semestre 2026

Gli investimenti in conto capitale (CapEx) e le spese di Ricerca e Sviluppo (R&S) per l’intero esercizio sono stimati tra il 6,5% e il 7,0% dei ricavi netti, in linea con il piano di investimenti previsto da FaSTLAne 2030 per quest’anno

Le performance del secondo semestre 2026 sono attese con una maggiore concentrazione nel quarto trimestre, a seguito della pausa produttiva estiva del terzo trimestre e del continuo miglioramento delle performance operative

I risultati regionali per il trimestre hanno mostrato progressi nei mercati chiave.

Nord America: Le vendite sono aumentate del 6% rispetto al secondo trimestre del 2025, raggiungendo il quarto trimestre consecutivo di crescita anno su anno con un aumento del 6% negli Stati Uniti, una diminuzione dell’1% in Canada e un aumento del 17% in Messico (aumento del 19% includendo Leapmotor(7)). Stellantis ha registrato una performance migliore rispetto all’andamento del mercato statunitense, che nel secondo trimestre 2026 ha segnato una flessione dello 0,3%, evidenziando una crescita anno su anno delle vendite al dettaglio di Jeep ® Grand Wagoneer del 43%, Ram 1500 del 9%, Dodge Durango del 9% e Chrysler Pacifica del 7%. La quota di mercato del Nord America è aumentata al 7,4%, con un progresso di 40 punti base su base annua, trainata dalle nuove offerte di prodotti e motorizzazioni, nonché da Ram, le cui vendite negli Stati Uniti sono aumentate di circa l’11% su base annua. Inoltre, le vendite del Messico sono aumentate del 17% (19% anno su anno, includendo Leapmotor), registrando il secondo trimestre più forte di sempre.

Europa allargata: Le vendite nell’EU30 sono aumentate del 3% rispetto al secondo trimestre del 2025, il 7% includendo Leapmotor(7), trainate principalmente da Smart Car. La quota di mercato dell’UE30 è stata del 16,0%, in calo di 80 punti base su base annua o del 16,8% includendo Leapmotor(7), in calo di 10 punti base. La crescita delle vendite è stata sostenuta da un’offerta diversificata di motorizzazioni BEV, ibride e a combustione interna (ICE), nonché dal lancio della Fiat Grande Panda ICE sulla piattaforma Smart Car. Il portafoglio di C-SUV continua a rafforzarsi con l’introduzione di DS N°7, Lancia Gamma e Jeep ® Compass 4xe. Stellantis ha inoltre confermato la propria leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV) nell’EU30 con una quota di mercato del 28,7%, mentre Leapmotor continua a registrare una crescita sostenuta, con le vendite cresciute di sei volte su base annua.

Sud America: Le vendite sono diminuite del 2% rispetto al secondo trimestre 2025, 1% includendo Leapmotor(7). Nonostante una diminuzione della quota di mercato, Stellantis ha mantenuto la sua leadership nella regione con una quota di mercato del 19,1%, il 19,4% includendo Leapmotor(7). Stellantis mantiene il primo posto in Brasile e Argentina, con quote di mercato rispettivamente del 25,6% e del 26%. Nel complesso, le vendite di Ram nel secondo trimestre del 2026 in Brasile sono cresciute del 10% su base annua e circa del 30% su base annua a giugno 2026, rafforzando la posizione di Stellantis nell’importante mercato brasiliano dei pickup.

Medio Oriente e Africa: La regione ha mostrato una buona tenuta nel secondo trimestre 2026 nonostante un contesto di mercato complesso. Pur registrando un calo delle vendite del 6%, la quota di mercato è aumentata di 20 punti base rispetto all’anno precedente, a fronte di una contrazione di circa l’8% del mercato regionale. La regione ha mantenuto la seconda posizione nelle vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri (LCV) e ha conseguito la leadership nel segmento LCV, con una quota di mercato del 24,7%. La crescita è stata sostenuta dalla Turchia, che ha mantenuto la posizione di leader nei segmenti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, e dall’Algeria, che ha registrato un trimestre record con oltre 20.000 unità prodotte e vendute localmente. La performance della regione ha inoltre beneficiato della leadership nel segmento LCV nei principali mercati e dei recenti lanci in Turchia, Tunisia, Marocco ed Egitto.

Asia-Pacifico: Le consegne di giugno 2026 hanno raggiunto il livello più elevato degli ultimi sei mesi. Le vendite sono diminuite del 29% rispetto al secondo trimestre 2025, o del 22% includendo Leapmotor(7), principalmente a causa del calo della Peugeot 408. La quota di mercato nel secondo trimestre 2026 è diminuita leggermente, attestandosi allo 0,2%. In Malesia è stato avviato l’assemblaggio locale di veicoli a marchio Leapmotor per il modello C10, mentre il lancio della B10 procede secondo i piani per il terzo trimestre 2026. Inoltre, è stata annunciata una partnership con DFM per lo sviluppo e la produzione di modelli Peugeot e Jeep in Cina.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis ha dichiarato che “Il secondo trimestre è stato caratterizzato da continui progressi, trainati dal Nord America e supportati da importanti contributi da tutte le altre regioni. Abbiamo migliorato le prestazioni di tutti i nostri principali indicatori finanziari con ricavi netti, AOI e flusso di cassa industriale che mostrano tutti incrementi significativi. Con il piano strategico FaSTLAne 2030 in piena fase di attuazione e gli entusiasmanti lanci di prodotti previsti per quest’anno che procedono secondo i piani, restiamo fiduciosi sulla guidance finanziaria per il 2026”.

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