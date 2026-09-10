Stellantis e i modelli esposti al Salone Auto Torino

Il cuore di Torino torna capitale dei motori da venerdì 11 a domenica 13 settembre: al Salone Auto Torino debuttano le prime novità mondiali di Stellantis. Riflettori puntati su Fiat Grizzly, Leapmotor B03X e la nuova Lancia Gamma, con iniziative speciali estese a tutte le concessionarie italiane

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Piazza Castello torna a trasformarsi nel salotto a cielo aperto del collezionismo e dell’innovazione automobilistica in occasione della nuova edizione del Salone Auto Torino e il gruppo Stellantis reciterà un ruolo di primissimo piano alla kermesse piemontese. L’azienda sarà presente in forze schierando l’intera gamma dei suoi marchi – Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot – offrendo a visitatori e appassionati la possibilità di osservare da vicino gli ultimi sviluppi del mercato automobilistico.

L’edizione 2026 segna inoltre un momento fondamentale per l’industria del settore, grazie al debutto in anteprima assoluta davanti al grande pubblico di quattro attesi modelli: le nuove FIAT Grizzly e Grizzly Fastback, la compagna elettrica Leapmotor B03X e la nuova Lancia Gamma. Un pacchetto di novità che conferma la centralità del Salone torinese nel panorama automobilistico internazionale.

L’evento varcherà infine i confini del capoluogo piemontese: in concomitanza con la manifestazione, i brand del Gruppo lanceranno una serie di promozioni e iniziative commerciali dedicate sull’intera rete di concessionari italiani, legando a doppio filo l’esperienza del Salone alle opportunità d’acquisto sul territorio.

Il commento di Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia: “Il Salone Auto di Torino rappresenta per Stellantis un appuntamento speciale, che ci consente di incontrare clienti, appassionati e cittadini proprio nel cuore della città che continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la nostra storia e per il nostro futuro. Quest’anno abbiamo scelto di portare a Torino alcune delle novità più attese dei nostri marchi, che faranno qui la loro prima apparizione pubblica, a testimonianza dell’importanza che attribuiamo a questo evento. Dalla nuova FIAT Grizzly alla Grizzly Fastback, dalla Leapmotor B03X fino alla nuova Lancia Gamma – aggiunge – il nostro stand racconterà una visione della mobilità innovativa, accessibile e orientata alle esigenze di una clientela sempre più diversificata. In Piazza Castello, insieme a tutti i nostri brand, mostreremo ancora una volta la capacità di Stellantis di offrire soluzioni in grado di interpretare le trasformazioni del mercato, valorizzando al tempo stesso il patrimonio e l’identità di ciascun marchio”.

[ Vetture in esposizione ]

Alfa Romeo Tonale

Al Salone di Torino, Alfa Romeo è presente con nuova Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce, evoluzione del C-SUV che esprime al massimo il carattere sportivo e l’inconfondibile DNA del Biscione. Il modello è stato rinnovato nel design con proporzioni ancora più scolpite, carreggiata allargata, nuovo scudetto concavo, trilobo reinterpretato e nuovi cerchi da 20 pollici che ne accentuano presenza e dinamismo. Anche l’abitacolo è evoluto grazie ad una più ricca combinazione di materiali e colori, finiture raffinate e soluzioni progettate per migliorare comfort e funzionalità. La gamma colori è ampliata con le nuove tinte Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, abbinate alla possibilità del tetto nero per una personalizzazione ancora più distintiva. Riferimento assoluto per piacere di guida, Nuova Tonale conferma l’eccellenza dinamica tipica di Alfa Romeo grazie a una perfetta distribuzione dei pesi, allo sterzo più diretto del segmento, all’impianto frenante Brembo e a tecnologie avanzate come il sistema brake-by-wire, le sospensioni elettroniche e la trazione integrale Q4.

Citroën C3 Collection

Sviluppata a partire dal ricco allestimento PLUS, la serie speciale «Collection» abbina un design distintivo a una selezione mirata di equipaggiamenti, offrendo contenuti di livello superiore senza derogare alla proverbiale accessibilità della Marca. Una proposta intelligente, capace di garantire comfort e connettività con un rapporto valore/prezzo estremamente competitivo. Si riconosce immediatamente grazie ai Colour Clips Andre Red sul paraurti anteriore e sui passaruota posteriori, ai cerchi in lega verniciati in nero, da 17” per un carattere dinamico e moderno, ai vetri posteriori oscurati valorizzano la silhouette e al tetto bicolore opzionale.

All’interno, ambiente Urban Blue per un’atmosfera contemporanea, rilassante e raffinata. Per il massimo comfort, non mancano le sospensioni Citroën Advanced Comfort®, capaci di assorbire efficacemente irregolarità e dossi urbani, e i sedili Advanced Comfort, che combinano morbidezza e sostegno anche nei viaggi più lunghi, oltre a retrocamera e alzacristalli posteriori elettrici. Tre motorizzazioni: benzina Turbo 100 CV con cambio manuale; Hybrid automatica; 100% con oltre 400 km di autonomia urbana.



DS Automobiles – DS N°7

DS sarà presente al Salone di Torino con la Nuova N° 7. Prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, l’erede della DS7 si posiziona al centro del segmento dei SUV compatti premium, offrendo caratteristiche degne di modelli di classe superiore: dal comfort e dallo spazio interno alla capacità del bagagliaio (560 l). Il tutto mantenendo dimensioni perfettamente adatte all’uso quotidiano. La larghezza di 1,90 m e l’altezza di 1,63 m rimangono invariate mentre la lunghezza, lievemente aumentata a 4,66 m, segue la tendenza del mercato. La gamma è multi-energia: la E-TENSE FWD LONG RANGE tocca un’autonomia record per il segmento, fino a 740 km nel ciclo combinato WLTP grazie alla batteria da 97,2 kWh.

Fiat Grizzly e Grizzly fastback

Grizzly e Grizzly Fastback rappresentano il passo successivo nella strategia di prodotto di FIAT: due silhouette create per soddisfare esigenze diverse dei clienti, ma con lo stesso approccio semplice e versatile.

Grizzly porta spazio, comfort e praticità quotidiana nel formato SUV, mentre Grizzly Fastback aggiunge una silhouette più distintiva, mantenendo la stessa attenzione alla funzionalità e alle esigenze familiari.

Compatto all’esterno e generoso all’interno, Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza ed è progettato per rispondere alle esigenze della vita reale: spazio, comfort e flessibilità quotidiana. Grizzly Fastback raggiunge i 4,5 metri di lunghezza, combinando proporzioni eleganti, design espressivo e una praticità eccezionale, con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 600 litri.

Inoltre, per offrire ai clienti un’ulteriore libertà di scelta, Grizzly e Grizzly Fastback saranno disponibili con motorizzazioni a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV, e+ con cambio manuale o automatico.

La gamma sarà offerta in sette vivaci colori e dotata di tecnologie pensate per rendere la mobilità quotidiana più semplice, intuitiva e piacevole. Grizzly e Grizzly Fastback fanno la loro prima apparizione pubblica proprio al Salone dell’Auto di Torino, prima del lancio commerciale previsto in Italia nei primi mesi del 2027.

Nuova Jeep Compass

Nuova Jeep Compass è costruita per incarnare la capability, la robustezza e l’attitudine distintiva di Jeep, offrendo versatilità e tecnologia all’avanguardia.

Progettata a Torino, sviluppata a Balocco e realizzata a Melfi sulla moderna piattaforma STLA Medium, Nuova Compass combina le migliori caratteristiche del segmento con il tipico design Jeep, tecnologie evolute e un’ampia scelta di motorizzazioni.

I clienti possono così individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, spaziando da efficienti propulsori ibridi sino alle versioni 100% elettriche. L’offerta comprende versioni e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e circa 1.000 km di autonomia complessiva, e tre varianti full electric, due a trazione anteriore, da 213 e 231 CV (con autonomia sino a 650 km) e una a trazione integrale da 375 CV capace di sviluppare 3.100 NM di coppia alla ruota sull’asse posteriore. La gamma completa interpreta al meglio il valore fondante di Jeep: la libertà di movimento, in ogni condizione. L’efficienza è ulteriormente migliorata da soluzioni aerodinamiche evolute, con un coefficiente di resistenza pari a 0,29, senza rinunciare a spazio e funzionalità. Allo stesso tempo, sistemi come Selec-Terrain, le protezioni a 360 gradi e una rete di sensori evoluta contribuiscono a elevare sicurezza e prestazioni in off-road, mantenendo livelli di comfort ai vertici della categoria. Dal punto di vista tecnico, la Nuova Compass conferma le doti tipiche di ogni SUV del brand: capability best in class, altezza da terra superiore a 200 mm, angoli caratteristici ottimizzati e prestazioni in fuoristrada di riferimento.

Lancia Gamma

Lancia prende parte al Salone di Torino con la Nuova Gamma, il modello fondamentale nel percorso di rilancio e crescita del marchio. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, la Nuova Gamma incarna l’evoluzione contemporanea dei valori distintivi del brand, combinando eleganza italiana, innovazione tecnologica ed efficienza. Basata sulla piattaforma STLA Medium, Gamma si presenta come un raffinato crossover fastback dalle proporzioni generose e dalle linee slanciate. La proposta motori è completa e prevede una versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km, e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli – da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km

Opel Mokka GSE Rally

Opel Mokka GSE Rally apre un nuovo capitolo nella strategia sportiva del marchio, portando la propulsione elettrica nel cuore delle competizioni. Primo modello sviluppato secondo il regolamento FIA eRally5, raccoglie l’esperienza maturata con Opel Corsa Rally Electric e la traduce in una vettura più potente, veloce e coinvolgente.

Il propulsore eroga 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, per prestazioni al livello di una Rally4. Differenziale autobloccante multidisco, trasmissione da competizione, semiassi rinforzati e assetto Bilstein assicurano trazione, precisione e agilità, mentre la batteria da 54 kWh beneficia di una gestione evoluta. Elevati anche gli standard di sicurezza, grazie a gabbia di protezione specifica, incapsulamento della batteria, protezioni supplementari del sottoscocca e monitoraggio continuo del sistema a 400 Volt, che viene disattivato automaticamente in caso di anomalia o forte decelerazione. Dal 2026, Opel Mokka GSE Rally è protagonista dell’ADAC Opel GSE Rally Cup, il primo trofeo monomarca rally interamente elettrico al mondo, giunto alla sesta stagione. Il calendario prevede sette appuntamenti in sei Paesi, incluso il prestigioso Rallye.

Peugeot 3008 Long Range

PEUGEOT 3008 eleva la gamma del costruttore francese a un nuovo livello. Sviluppato su una piattaforma innovativa, è progettato per offrire prestazioni di riferimento nei criteri più importanti per i clienti: autonomia fino a 700 km, ricarica dal 20 all’80% in 30 minuti, piacere di guida, efficienza e un ecosistema completo di servizi connessi, tra cui Trip Planner, ricarica intelligente, Vehicle-to-Load, Plug & Charge e aggiornamenti Over-the-Air.

La gamma di PEUGEOT 3008 offre motorizzazioni pensate per rispondere a ogni esigenza di mobilità: Hybrid 48 V da 145 CV, Plug-in Hybrid da 195 CV, versioni 100% elettriche con autonomia fino a 700 km e la potente variante Dual Motor da 325 CV con trazione integrale elettrica.

PEUGEOT 3008 si distingue al primo sguardo per la sua audace silhouette da SUV fastback. Le linee dinamiche e aerodinamiche, con un coefficiente Cx di 0,28, coniugano eleganza, efficienza e abitabilità.

Il carattere dinamico delle linee feline è valorizzato da proporzioni equilibrate che fanno di PEUGEOT 3008 uno dei SUV 100% elettrici più compatti del segmento C, senza rinunciare allo spazio per passeggeri e bagagli, e una delle vetture del suo segmento più apprezzati in Italia.

Il frontale, sviluppato attorno al nuovo emblema PEUGEOT, integra con grande fluidità la firma luminosa e la calandra, impreziosita da un’elegante sfumatura nel colore della carrozzeria.

Nell’abitacolo, il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® introduce uno spettacolare display panoramico flottante da 21 pollici. Il suo effetto sospeso sopra la plancia, enfatizzato dall’illuminazione ambientale a LED collocata sotto lo schermo e personalizzabile in otto colori, esalta il carattere tecnologico e l’attrattiva degli interni.

Leapmotor B03X

Leapmotor presenta al Salone Auto Torino 2026, in anteprima nazionale e disponibile in rete nel corso del mese di settembre, la nuova B03X, il SUV compatto 100% elettrico che amplia la presenza del Brand nel mercato italiano entrando nel cuore del segmento B-SUV. Progettata per rispondere alle esigenze della mobilità contemporanea, la B03X coniuga tecnologia, spazio, sicurezza e accessibilità in una proposta capace di rendere la mobilità elettrica sempre più vicina alle esigenze del grande pubblico.

Con una lunghezza di 4,27 metri e un passo di 2,60 metri, la nuova B03X offre un equilibrio ideale tra compattezza e abitabilità. Il design moderno ed essenziale si distingue per la firma luminosa LED con effetto «Smile», il tetto flottante e le maniglie semi-a-scomparsa, elementi che ne valorizzano il carattere dinamico e contemporaneo.

Basata sull’innovativa architettura Cell-to-Chassis CTC 2.0 Plus, la B03X è equipaggiata con un motore elettrico da 197 CV ed è disponibile con due batterie che consentono un’autonomia fino a 382 km nel ciclo WLTP. A completare il quadro tecnologico contribuiscono la ricarica rapida fino a 133 kW, il sistema operativo Leap OS 4.0 Plus con Apple CarPlay e Android Auto e un abitacolo moderno dotato di quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e touchscreen centrale da 14,6 pollici.

Particolare attenzione è stata riservata alla praticità d’uso quotidiana, grazie a un bagagliaio da 510 litri espandibile fino a 1.545 litri e a una dotazione di sicurezza che comprende 21 sistemi ADAS di Livello 2. Disponibile negli allestimenti Life e Design, la nuova B03X porta nel segmento B-SUV contenuti tipici di categorie superiori, confermando la missione di Leapmotor di offrire una mobilità elettrica intelligente, accessibile e ricca di tecnologia.

MASERATI

Maserati parteciperà al Salone di Torino con un proprio stand posizionato in Piazzetta Reale accanto ingresso Giardini Reali. Sullo stand ci sarà la nuova Maserati Grecale Trofeo, appena lanciata sul mercato, di colore Grigio Lamiera Shiny, dotata dell’iconico motore V6 Nettuno 3.0L da 530 CV. Saranno inoltre esposte la nuova GranTurismo Trofeo, nella speciale livrea Fuoriserie Green Jupiter, equipaggiata con il motore V6 Nettuno 3.0L da 590 CV, e la MCPURA Cielo, nell’esclusivo colore Fuoriserie AI Aqua Rainbow dotata del propulsore V6 Nettuno 3.0 litri da 630 cavalli.

Nei Giardini Reali in esposizione anche due modelli che ben rappresentano lo spirito sportivo di Maserati: MC12 Versione Corse di colore Blu Victorye GT2 Stradale in colore Fuoriserie Digital Aurora Matte.

[ Redazione Motori360 ]